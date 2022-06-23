“新人”挑大梁：昌雅妮、陈艺文接过中国女子3米板接力棒

中国女子3米板的辉煌

女子跳板是中国跳水“梦之队”的王牌项目，女子单人3米板项目的奥运金牌从1988年首尔奥运会至今，一直是中国跳水队的囊中之物。2000年悉尼奥运会引入双人项目以来，中国队只有在澳大利亚令该项目奥运金牌旁落。在两年一度的世锦赛赛场上，这个中国女子跳板选手的战绩更加夸张，上一次丢金已经是24年前的事了。

从高敏到伏明霞，再到郭晶晶、吴敏霞、施廷懋，一代代中国女子跳板运动员传承着辉煌。每个奥运周期当中，都至少有一位中国女子跳板运动员占据着该项目的绝对霸主地位。但是这种局面在2024年巴黎奥运会周期可能会发生改变，至少在当下是这样的。

2020年东京奥运会上携手斩获2金1银后，女子跳板大满贯得主施廷懋和搭档王涵选择退役。她们的离队给中国跳水队女子跳板项目留下了巨大空白，因为她们的后辈选手当中，尚未有人在国际赛场展现过统治力。中国跳水队此前通常都会采用以老带新的方式来进行选手之间的更迭，但是这一次，情况不一样。

2017年，昌雅妮（右）曾经和施廷懋在布达佩斯斩获过世锦赛女子双人3米板金牌 照片出自： 2017 Getty Images

昌雅妮、陈艺文战绩回顾

通过2022年布达佩斯世锦赛中国跳水队公布的名单以及之前的测试赛安排可以看到，2024年巴黎奥运会周期扛起中国女子跳板大旗的选手是昌雅妮和陈艺文。由于前辈太过出色，她们至今为止尚未有过奥运会参赛经历。

23岁的陈艺文是目前队内年龄最大的女子3米板选手，已经在国家队效力5年时间，长期以来她一直是跳板专项选手。陈艺文参加过2019年光州世锦赛女子1米板的比赛，登上了最高领奖台。

20岁的昌雅妮虽然年龄更小，但是入队时间更长，从2014年开始就跟随国家队训练，从2017年开始从跳台转项至跳板，由于进步神速，同年她在只专攻跳板7个月之后就被委以重任，搭档施廷懋参加了2017年布达佩斯世锦赛女子双人3米板的争夺并摘得冠军。

两人此前最后一次亮相国际赛场是在2021年5月初在日本东京举行的跳水世界杯。在女子单人3米板项目上，陈艺文夺得冠军，半决赛受伤的昌雅妮带伤坚持，最终位列季军。在双人3米板项目上，二人合力摘得金牌。

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陈艺文和昌雅妮庆祝东京跳水世界杯夺得双人3米板冠军 照片出自： 2021 Getty Images

昌雅妮：“努力就会有回报”

延续中国女子跳板辉煌的重任担在两位00后肩上，二人虽然尚未在世界大赛赛场证明过自己，但是她们对于自己的训练和努力很有信心。

在5月队内测试赛结束后接受央视采访时，昌雅妮表示：“我们的配合默契和个人素质都比上一次测试高了一个台阶，整体更好了。中国跳水队一直是一支非常努力的队伍，努力就会有回报。”

2022年布达佩斯世锦赛只是她们通往2024年巴黎奥运会道路上的第一个考验。由于特殊原因，巴黎奥运会的备战周期更短，如何在这段时间里稳定住自己的水平并争取进步是她们需要面对的挑战。对此，陈艺文表示：“还剩两年多，相对压力会更大，要更加注重自身的训练和心态。希望能够把压力变为动力，每天都要积极面对训练，弥补自己的不足，每天进步一点点就满足了。脚踏实地是不会错的。”

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冠军师姐以教练身份分享经验

师姐施廷懋虽然无法在赛场上和她们同场竞技，但是这位已经加入中国跳水队教练组的奥运4金得主将在训练场上和学妹们分享自己的宝贵经验。施廷懋在东京奥运会结束后接受Olympics.com专访时曾经表示，2024年巴黎奥运会将会换一个身份为中国跳水队继续做贡献。完成中国女子跳板的荣耀传承，帮助后辈取得好成绩将会成为这位奥运传奇名将在职业生涯“新赛道”的首要目标。

2022年布达佩斯世锦赛，女子跳水3米板项目将在最后三天举行。昌雅妮和陈艺文能够交出怎样的成绩单，我们拭目以待。

2022年布达佩斯世锦赛女子3米板赛程

2022年7月1日10:00 - 女子单人3米板预赛

2022年7月1日16:00 - 女子单人3米板半决赛

2022年7月2日19:00 - 女子单人3米板决赛

2022年7月3日11:00 - 女子双人3米板预赛

2022年7月3日15:00 - 女子双人3米板决赛