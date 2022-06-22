目标创造历史：跳水“全能王”曹缘即将开启通往巴黎2024之路

谈到中国男子跳水名将曹缘，人们就会不自觉的想到他身上“天才”、“全能王”的标签。

的确，征战过三届奥运会他手握5枚奥运奖牌（3金1银1铜），在跳台、跳板项目上都收获颇丰的曹缘用实力赢得了这些美誉。

曹缘从5岁开始就和跳水运动结下了不解之缘。小时候的他活泼好动，妈妈为了找个地方“管管”儿子，因此就把他送去了前国家跳水队队员彭园春在中国体育总局训练局开办的跳水训练班。随着训练的不断深入，曹缘发现自己真正爱上了这项运动。

12岁进入国家队后，经历了几年的蛰伏后，曹缘开始在世界舞台崭露头角。

2012年伦敦奥运会上，曹缘（左）和张雁全斩获男子双人10米台冠军 照片出自： 2012 Getty Images

跳板、跳台双修全才

2012年伦敦奥运会上完成个人奥运首秀的曹缘年仅17岁，当时他搭档张雁全斩获了男子双人10米台金牌，2016年里约奥运会上，他在摘得男子个人3米板金牌的同时还收获了双人3米板铜牌。在2019年光州世锦赛上，他更是板台兼修，夺得双人3米板和3米台冠军以及单人3米板亚军。2020年东京奥运会上，他又将男子个人10米台金牌和双人10米台银牌收入囊中。放眼当今的跳水界，取得如此辉煌战绩的曹缘毫无疑问是独一份的存在。

从伦敦奥运周期的跳台到里约奥运会周期的跳板，再到东京奥运会周期的板台兼修（后期王宗源的横空出世让曹缘从3米板中解放出来），全能的曹缘总是根据享有“跳水梦之队”美誉的中国跳水队的需求来随意切换自己的板、台模式，而且每次切换都能取得满意的结果。

进入2024年巴黎奥运会周期以来，中国跳水队队内人员进行了大幅调整，多位老将或退役或淡出，正式开启了小将挑大梁的时代。27岁的曹缘成为队内的“老将”之一，年龄仅次于男子跳板“难度王”杨健。

他在接受中央电视台采访时谈到为什么要继续坚持的时候表示：“因为有这个能力，也最擅长这个。”

曹缘在2016年里约奥运会男子跳水3米板比赛中 照片出自： 2016 Getty Images

巴黎奥运会有望成为历史第一人

目标巴黎奥运会，这一次曹缘将专攻跳板项目。如果能够在法国首都登上男子双人3米板的最高领奖台，他将解锁奥运会跳水历史上前无古人的成就。

作为奥运三朝元老的曹缘已经夺得过男子跳台的两个奥运项目金牌，个人3米板金牌也已经是他的囊中之物。如果能够在巴黎奥运会上斩获男子双人3米板金牌的话，他将成为奥运历史上首位包揽跳板、跳台单人、双人四枚金牌的运动员。

谈到有机会创造奥运跳水历史的可能性，曹缘平淡的表示：“我希望（能够如愿）吧，之前没想那么多，不知不觉就差这一块（金牌）了。我自己要沉稳一点，不要受伤。我相信自己可以一步步去实现这个目标的。”

如今，曹缘已经随队出征布达佩斯参加将于6月26日拉开战幕的跳水世锦赛的争夺。男子双人3米板将是本届世锦赛最先进行的项目，同时也将产生第1枚金牌。

本届世锦赛是中国跳水队目标2024年巴黎奥运会迈出的第一步，比赛成绩对于接下来备战计划的制定或调整而言具有重要的参考意义。

届时，曹缘将和东京奥运会双人3米板冠军、单人3米板亚军王宗源携手作为主力参加男子两个3米板项目的争夺。他们将经历3天5场比赛的密集赛程洗礼。结果如何，我们拭目以待。

2022年跳水世锦赛男子3米板比赛时间

2022年6月26日15:00 - 男子双人3米板预赛

2022年6月26日22:00 - 男子双人3米板决赛

2022年6月27日15:00 - 男子单人3米板预赛

2022年6月27日22:00 - 男子单人3米板半决赛

2022年6月28日22:00 - 男子单人3米板决赛

*所有时间均为北京时间