单板滑雪美国铜山站U型场地预赛：蔡雪桐武绍桐晋级女子决赛

在率先进行的女子U型场地技巧预赛中，蔡雪桐以90.33的成绩高居第一组榜首，日本选手富田世奈以88.00分排名第二，她的同胞小野三木以83.33分排名小组第三。武绍桐第二轮在确保晋级的情况下得到30.66分，最终以80.00分排名小组第四晋级。

这个小组的其他三名中国运动员，傅馨雅最终排名小组第9，王晶晶排名小组第10，邱冷排名第12，三人均无缘决赛。美国选手佐伊·卡拉普斯排名第5，她的队友芬顿仅排在11位，两人同样未能晋级。

在第二小组中，去年铜山站冠军奎拉特·卡斯泰莱获得94.33分，32岁的西班牙人是参加过4届冬奥会的老将，这次锁住了榜首的位置。加拿大人霍斯金和日本选手松本春菜分别排在第二和第三位。

该组中有刘佳宇和贾露露两名中国选手。第一轮，刘佳宇得到70.33分，排名第4，贾露露得到51.33分。第二轮，刘佳宇出现失误只得到28.00分，最后排名小组第5，贾露露最后排名第8，二人均无缘决赛。

怀特在铜山站比赛中

美国传奇名将肖恩·怀特在铜山站的预赛中排名第5，他在两轮比赛中得到了83.00分。在2018年平昌冬奥会获得第三枚奥运金牌后，怀特经历了漫长的休战。现在，他渴望在明年的北京冬奥上收获第四枚金牌。“这太令人兴奋了，我不敢相信我们在这儿所做的一切，”今年10月，怀特在美国队备战新一轮奥运周期的媒体峰会上说，“这次，我肯定想获得奖牌。但我承认，这越来越难了。”

怀特被认为是有史以来最优秀的男子U型场地技巧运动员，他在35岁的高龄依然能保持优势，并有望在明年的北京冬奥会上赢得更多荣誉。美国单板滑雪队的冬奥名单将于1月21日之前公布。

晋级决赛之后，怀特就可以在本周末的决赛中继续打磨技术。此外，他在冬奥之前还有两项赛事——12月16日至18日的Dew Tour站比赛和1月6日至8日的加州猛犸山大奖赛。

中国选手王梓阳、高红波、范小兵、谷奥均未能晋级。日本选手在预赛中也有不俗的表现，户冢优斗排名第一小组的第一名，片山来梦获得第二，美国选手蔡斯和格尔德分获小组第三和第四。

在第二小组中，同样来自日本的两名选手平野步梦和平野流佳包揽了前两名，瑞士选手伯格纳、哈布泽尔、舒雷尔排名三到五位。

美国铜山大奖赛将于本周六（12月11日）展开男女U型场地的决赛比赛。

男子决赛名单

户冢优斗（日本）

片山来梦（日本）

乔西·蔡斯（美国）

金泰勒（美国）

怀特·肖恩（美国）

平野步梦（日本）

平野流佳（日本）

伯格纳·帕特里克（瑞士）

哈布泽尔·戴维（瑞士）

舒雷尔·扬（瑞士）

女子决赛名单