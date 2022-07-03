马来西亚羽毛球公开赛决赛综述：“雅思”组合25连胜豪取五连冠

混双：“雅思”组合豪取第五冠

自亚锦赛以来重新携手的郑思维/黄雅琼组合连胜势头猛烈，此前已经连续收获亚锦赛、泰国公开赛、印尼大师赛、印尼公开赛冠军的他们世界排名也重新回到第一位。本届马来西亚公开赛，他们再度闯进决赛，向25连胜以及第五冠发起冲击。

本场决赛，他们的对手是世界排名第二的泰国组合德差波/沙西丽。后者在昨天的一场半决赛焦点对决中历时74分钟力克奥运冠军组合王懿律/黄东萍。

"雅思”组合和德差波/沙西丽组合此前共有11次世界羽联赛事交锋，中国组合9胜2负占优。双方5月份在泰国公开赛决赛中有过一次交锋，雅思组合2-1赢得比赛胜利。

今天的决赛中，双方在首局比赛中争夺相当激烈，“雅思”组合进入状态非常快，一度以20-10拿到多个局点。此后泰国组合连追3分后，雅思组合21-13拔得头筹。

第二局比赛中，德差波/沙西丽组合开局取得领先，反扑势头很猛。中局过后，雅思组合逐渐缩小分差，双方战成16平。关键时刻，雅思组合连续砍下4分，20-16手握四个赛点。在泰国组合挽救两个赛点后，他们最终以21-18拿下第二局，2-0赢得比赛胜利。

女双：张殊贤/郑雨组合三局惜败，奥运冠军拉哈尤携新搭档夺冠

本届马来西亚公开赛，中国队共有4对组合参赛。刘玄炫/夏玉婷止步首轮，陈清晨/贾一凡组合和杜玥/李汶妹均止步四分之一。今年开始携手的张殊贤/郑雨组合继全英公开赛（获得亚军）后再次闯进最终的决赛。

中国组合决赛的对手拉哈尤/拉马丹蒂组合同样为新组合。拉哈尤曾经和波莉携手摘得2020年东京奥运会女双冠军，之后波莉选择退役。

今天的比赛，双方打满三局。首局印尼组合以21-18拿下后，中国组合迅速做出反应，在第二局以21-12还以颜色。

决胜局双方争夺进入白热化。印尼组合开局取得领先，此后张殊贤/郑雨将比分反超。之后双方比分交替上涨，多次出现平局。局末，印尼组合20-18率先拿到赛点。张殊贤后场扣球擦网得分，挽救了一个赛点。但是印尼组合在下一个回合后场扣杀得分，21-19拿下关键局，2-1赢得比赛胜利。

本场决赛也是拉哈尤/拉马丹蒂组合在2022年第二次跻身决赛。此前她们曾经在印尼大师赛决赛中不敌中国的陈清晨/贾一凡组合。今天终于登上了最高领奖台。