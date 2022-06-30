马来西亚羽毛球公开赛第2轮综述：中国选手高歌猛进，马林、李梓嘉被爆冷

陈雨菲发球瞬间 照片出自： 2018 Getty Images

女单方面，王祉怡2-0胜印尼选手格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗，四分之一决赛的对手是丹麦名将杰克斯菲德。后者在今天2-1击败西班牙名将、里约奥运会冠军卡洛琳娜·马林。

韩悦2-1胜韩国新星、3号种子安洗莹；下一轮的对手是泰国一姐因达农，后者今天2-1逆转新加坡名将张蓓雯。

奥运冠军陈雨菲2-0轻取泰国名将布桑兰，下一轮的对手是2-0胜新加坡选手王苑力的日本名将奥原希望。

印度名将辛杜2-1逆转泰国选手猜万，四分之一决赛对手是中华台北名将、近期状态不俗的戴资颖。

男单方面，世界排名第一的丹麦明星选手安赛龙在先失一局的情况下2-1逆转中国香港选手李卓耀跻身8强，将和印尼名将、东京奥运会季军金廷交锋。后者今天以两个21-18胜泰国选手塔马辛。

2号种子桃田贤斗本届赛事一扫之前的颓势，先后击败泰国选手旺差伦和中国香港选手伍家朗跻身8强，下一轮的对手是印尼选手雷斯塔维托。后者今天以2-1爆冷击败东道主名将李梓嘉。

中国选手陆光祖第二轮胜中华台北选手王子维后将和泰国选手威提讪争夺一个半决赛席位。威提讪今天以2-0淘汰了部位补位参赛的印度选手卡夏普。

印尼名将乔纳坦2-0胜西本拳太后将和印度选手普兰诺伊争夺四强席位，后者今天2-0爆冷淘汰了中华台北名将周天成。

郑思维/黄雅琼在亚锦赛重新携手后已经连夺3冠 照片出自： 2021 Getty Images

混双方面，两对中国明星组合王懿律/黄东萍、郑思维/黄雅琼分守上下半区，今天他们分别击败了印尼组合和马来西亚组合跻身8强。“雅思”组合的下一个对手是法国组合吉凯尔/德尔吕，“黄鸭”组合将战韩国组合金元昊/郑娜英组合。

头号种子德差波/沙西丽在泰国德比中胜出，将和中国香港组合邓俊文/谢影雪争夺四强席位。他们有和“黄鸭”组合半决赛相遇的可能。

另外一场四分之一决赛的对决将在荷兰组合塔贝琳/皮耶克以及丹麦组合克里斯蒂安森/博尔之间展开。

女双已经结束的比赛当中，头号种子陈清晨/贾一凡组合2-0胜马来西亚组合罗迎箢/萧紫萱后将和印尼组合拉哈尤/拉马丹蒂组合交手，后者今天2-0淘汰日本组合松山奈未/志田千阳。

中国组合杜玥/李汶妹2-1逆转印尼组合库苏马/普拉蒂维，将和韩国组合郑娜英/金慧贞争夺四强席位。

另一对中国组合张殊贤/郑雨2-0淘汰马来西亚组合陈康乐/蒂娜后将和印尼组合加尼/苏吉亚托争夺半决赛资格。

男双以及其它女双剩余比赛结果稍后更新。