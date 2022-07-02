马来西亚羽毛球公开赛半决赛综述：陈雨菲胜戴资颖晋级决赛，桃田贤斗时隔8个月再争冠

女单：陈雨菲胜戴资颖将冲击个人本赛季第二冠

女单方面，2020年东京奥运会女单决赛在2022年第三次重演。今年以来，奥运冠军陈雨菲和中华台北名将戴资颖先后在泰国公开赛和印尼公开赛上相遇，戴资颖都成为最后的赢家。回顾双方此前的交锋纪录，戴资颖也是以17胜4负占据绝对优势。

在本场半决赛之前，双方在四分之一决赛都以逆转方式淘汰了羽坛名将。陈雨菲击败日本名将奥原希望，戴资颖则淘汰了印度名将，两枚奥运奖牌获得者辛杜。

今天双方的争夺和此前两次交锋一样激烈，再度打满三局。陈雨菲在首局比赛19-21败北的情况下以21-13和21-15连胜两局，锁定了决赛门票。

另外一场女单半决赛在中国选手王祉怡和泰国一姐因达农之间展开。双方此前4次世界羽联赛事交锋，王祉怡1胜3负处于劣势。

本场比赛，王祉怡面对因达农依旧办法不多，以8-21和18-21连输两局，止步决赛门外。

陈雨菲将和因达农争夺本届马来西亚公开赛女单桂冠。双方此前有过17次世界羽联赛事交锋纪录，陈雨菲以15胜2负占据绝对优势。2022年，双方在尤伯杯和印尼大师赛上有过交手纪录，陈雨菲均赢得比赛胜利。陈雨菲上一次输给因达农还要追溯到2018年12月举行的世界羽联巡回赛总决赛。

桃田贤斗 照片出自： Getty Images

男单：桃田贤斗终进决赛

日本名将桃田贤斗在2022年的世界羽联巡回赛上的表现相当低迷。参加6站比赛的他除在全英公开赛上闯进四分之一决赛（不敌李梓嘉）外，其余比赛全部遭遇一轮游。但是在本站马来西亚公开赛上，他的表现令人耳目一新，一路闯进决赛。

首轮遭遇对手退赛的他在后两轮先后击败了中国香港选手伍家朗和印尼选手谢萨·希伦·雷斯塔维托。

半决赛，桃田贤斗的对手是泰国名将威提讪，后者在跻身四强的道路上淘汰了两位中国选手赵俊鹏和陆光祖。

最终，桃田贤斗以21-11和21-12轻松击败威提讪，闯进决赛。

桃田贤斗上一次参加决赛是2021年11月的印尼大师赛。当时，他在决赛中击败安东森夺得冠军。

男单决赛中，桃田贤斗的对手是奥运冠军安赛龙。

丹麦名将在四分之一决赛和半决赛中接连淘汰了两位印尼名将金廷和乔纳坦（2-1）。赛会头号种子和2号种子会师决赛。明天的男单决赛都将成为球迷瞩目的焦点。

混双：“雅思”组合冲击第五冠

自亚锦赛以来重新携手的郑思维/黄雅琼组合连胜势头继续，此前已经连续收获亚锦赛、泰国公开赛、印尼大师赛、印尼公开赛冠军的他们在本届马来西亚公开赛上再度闯进决赛，将向25连胜以及第五冠发起冲击。

今天的半决赛中，他们的对手是丹麦组合克里斯蒂安森/鲍杰组合。首局比赛双方争夺激烈，“雅思”组合21-18险胜后，第二局21-8轻松拿下。

决赛中，他们将迎战老对手泰国组合德差波/沙西丽。后者在今天的另一场焦点对决中历时74分钟力克奥运冠军组合王懿律/黄东萍。

"雅思”组合和德差波/沙西丽组合此前共有11次世界羽联赛事交锋，中国组合9胜2负占优。双方5月份在泰国公开赛决赛中有过一次交锋，雅思组合2-1赢得比赛胜利。

周日，这场世界排名第一和第二组合之间的对决值得期待。

女双：张殊贤/郑雨组合胜前世界冠军跻身决赛

本届马来西亚公开赛，中国队共有4对组合参赛。杜玥/李汶妹止步首轮，陈清晨/贾一凡组合和均止步四分之一。张殊贤/郑雨组合继全英公开赛后再次闯进最终的决赛。

半决赛面对赛会5号种子日本组合松本麻佑/永原和可那的比赛中，中国组合在11-21先输一局的情况下以21-19和21-17艰难逆转取胜。

周日，她们将和印尼新组合拉哈尤/拉马丹蒂争夺本届赛事的女双桂冠。后者今天以21-14和22-20胜韩国组合郑娜英/金慧贞。

男双方面，6号种子印尼组合阿尔菲安/阿迪安托组合半决赛击败马来西亚组合吴世飞/伊祖丁（21-14、21-12）后将和日本组合保木卓朗/小林优吾争夺本届赛事男双冠军，后者今天击败了东京奥运会季军、马来西亚组合谢定锋/苏伟译（23-21、21-9）。