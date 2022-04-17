韩国羽毛球大师赛第6天综述：何冰娇再胜陈雨菲夺女单冠军，“黄鸭组合”登顶

2022年韩国羽毛球大师赛在光州落下帷幕，韩国队成最大赢家，斩获5个单项中的三个冠军。另外两个冠军被中国队收入囊中。

女单决赛中，头号种子、东京奥运会冠军陈雨菲对阵队友、两届世锦赛铜牌得主何冰娇。双方此前在德国公开赛决赛中有过交锋，当时何冰娇赢得比赛胜利。

今天的决赛中，双方互有攻守，竞争激烈。首局比赛，何冰娇21-14拔得头筹，之后陈雨菲在第2局以相同的比分还以颜色。决胜局中，何冰娇势不可挡，21-9大比分胜出，摘得韩国大师赛女单冠军。

混双决赛同样是中国选手之间的“内战”，东京奥运会冠军王懿律/黄东萍对阵搭档不久的欧烜屹/黄雅琼组合。“黄鸭”组合展现了冠军的风采，关键时刻不手软，以两个21-17赢得比赛胜利。

韩国选手全奕陈夺得2022年韩国大师赛男单冠军 照片出自： 2018 Getty Images

韩国队斩获三金

男单方面，两站韩国赛事均上演黑马夺冠的好戏。上周中国小将翁泓阳夺冠，本周26岁的韩国选手全奕陈夺魁。

继2018年全英公开赛以来首次参加世界羽联巡回赛赛事争夺的全奕陈因为其他种子选手退赛而补位参赛，但最终登上了最高领奖台。决赛中，他在主场球迷的助威声中以21-17和21-16直落两局击败了日本选手奈良冈功大。

金基正/金沙朗2-0击败了中国刘雨辰/欧烜屹组合，摘得男双冠军。两局比分是21-14和21-16。女双方面，韩国的金昭映/孔熙容组合击败队友白荷娜/李幽琳，夺得冠军。两局比分分别是21-17和21-12。