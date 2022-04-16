韩国羽毛球大师赛第5天综述：中国选手在女单、混双决赛会师

中国队提前锁定两项冠军

奥运混双冠军王懿律/黄东萍组合在今天的半决赛中面对韩国组合金勇/李幽琳没有遭遇太多挑战，只用时30分钟即以21-12和21-8的比分击败对手，顺利晋级决赛。

决赛中他们的对手将是队友欧烜屹/黄雅琼组合，后者在半决赛中以21-11和21-15淘汰了马来西亚组合吴埙阀/赖洁敏。本届韩国大师赛混双冠军已经提前被中国队收入囊中。

王懿律/黄东萍组合在2020年东京奥运会上摘得混双金牌 照片出自： 2021 Getty Images

女单冠军同样也已经确定被中国队摘得。东京奥运会第四名何冰娇在半决赛的对手是攀升势头迅猛，上周刚刚在本土夺的韩国公开赛冠军的安洗莹。比赛中，何冰娇很快进入状态，首局奠定大比分领先开始就没有给对手任何机会，21-11先下一城。

第二局比赛中，安洗莹开局咬的很紧，双方一度战至8-8。但是此后，25岁的何冰娇再度利用经验拉大分差，21-13赢得第二局，带走比赛胜利。本场比赛是双方生涯第三次交手，何冰娇保持不败。

东京奥运女单冠军陈雨菲在一场中国队“内战”当中成为最后的赢家，对手是王祉怡。首局比赛中，陈雨菲21-7大胜后，次局比赛王祉怡奋起直追并以21-19扳平总分。决胜局陈雨菲的经验发挥了重要作用，21-17拿下比赛。

这样，陈雨菲将在韩国大师赛决赛中对阵何冰娇。双方此前在德国公开赛决赛中相遇，当时何冰娇成为最后的赢家。这一次结果是否会有不同，我们拭目以待。

男双方面，刘雨辰/欧烜屹组合遭遇韩国组合崔率圭/金元昊的顽强抵抗，最终以21-19和21-16的局分淘汰对手跻身决赛。他们决赛的对手是韩国组合金基正/金沙朗，后者半决赛淘汰了日本组合冈村洋辉/小野寺雅之。

本周日，欧烜屹将参加男双混双两场决赛的争夺，对于他的体力是一大考验。

女双方面，两队韩国组合会师，淘汰中国组合杜玥/李汶妹的白荷娜/李幽琳将和2号种子金昭映/孔熙容争夺冠军，男单方面，韩国预备队选手全奕陈爆冷闯进决赛，对手是日本小将奈良冈功大。

2022年韩国羽毛球大师赛决赛对阵一览

男单

全奕陈（韩国）vs 奈良冈功大（日本）

女单

陈雨菲（中国）vs 何冰娇（中国）

男双

金基正/金沙朗（韩国）vs 刘雨辰/欧烜屹（中国）

女双

白荷娜/李幽琳（韩国）vs 金昭映/孔熙容（韩国）

混双

王懿律/黄东萍（中国）vs 欧烜屹/黄雅琼（中国）