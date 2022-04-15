韩国羽毛球大师赛第4天综述：“黄鸭”组合高歌猛进，中国女单四强占三席

陆光祖在男单比赛中以21:16、12:21和15:21不敌泰国选手塔马辛，无缘半决赛。

男双方面，刘雨辰/欧烜屹以21:17、18:21和21:13击败韩国组合高成炫/申白喆。

女单方面，中国羽毛球队三名选手依旧发挥出色，成功晋级半决赛。头号种子陈雨菲以21:14和21:10战胜日本选手高桥明日香。4号种子何冰娇以21:9和21:10轻取韩国选手李世妍。小将王祉怡以两个21:13淘汰新加坡选手杨佳敏。

周六的女单半决赛看点十足：陈雨菲对阵对于王祉怡，何冰娇对阵状态正佳的韩国新星安洗莹。

何冰娇和安洗莹此前两次交手均赢得比赛胜利。双方最近一次交锋是在今年的德国公开赛上，何冰娇2-0轻取韩国小将。

女双对决中，中国队组合杜玥/李汶妹以21:15和21:19战胜队友张殊贤/郑雨，晋级半决赛。

混双比赛中，东京奥运会冠军组合王懿律/黄东萍以21:4和21:6轻取日本组合西川裕次郎/尾崎纱织。欧烜屹/黄雅琼以21:15和21:10击败韩国组合姜敏赫/白荷娜。郑思维/张殊贤以14:21、21:15和18:21不敌韩国组合陈永/李幽琳。

中国队选手半决赛对手一览

女单

何冰娇vs安洗莹（韩国）

陈雨菲vs王祉怡

男双

刘雨辰/欧烜屹vs崔率圭/金元昊（韩国）

女双

杜玥/李汶妹vs白荷娜/李幽琳（韩国）

混双

欧烜屹/黄雅琼vs吴埙阀/赖洁敏（马来西亚）

王懿律/黄东萍vs金勇/李幽琳（韩国）