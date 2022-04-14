韩国羽毛球大师赛第3天综述：陈雨菲、何冰娇顺利晋级，翁泓阳退赛

2022年韩国羽毛球大师赛4月14日进入第二轮比赛，中国羽毛球队女单、女双、混双选手纷纷晋级，男单和男双分别仅剩陆光祖和刘雨辰/欧烜屹。

女单方面，三位中国选手力克对手，成功晋级下一轮。头号种子陈雨菲以21:14和21:17战胜日本选手川上纱惠奈。4号种子何冰娇以两个21:14击败韩国选手金佳恩。小将王祉怡以20:22、21:7和21:12淘汰马来西亚选手吴堇溦。

女双对决中，中国队组合张殊贤/郑雨以21:16和21:10击败一对加拿大组合蔡卓如/吴宛菱。杜玥/李汶妹则以14:21、21:12和21:12淘汰队友、4号种子刘玄炫/夏玉婷。

混双比赛中，中国队组合均连下两局淘汰对手。东京奥运会冠军组合王懿律/黄东萍以21:12和21:18战胜韩国组合郑在旭/李妍雨。郑思维/张殊贤以21:18和21:14击败马来西亚组合陈炳橓/杜颐沩。欧烜屹/黄雅琼以21:13和21:18击败6号种子印尼组合里诺夫·里瓦尔迪/皮塔·哈宁泰亚斯·门塔里。

当日的男单第二轮比赛中，4号种子中国队选手陆光祖以21:10和21:5战胜阿尔及利亚选手约瑟夫·萨布里·梅德尔，轻松晋级。李诗沣以21:13、12:21和14:21不敌日本选手奈良冈功大。韩国公开赛冠军、小将翁泓阳本轮退赛。

中国队男双组合刘雨辰/欧烜屹以21:13、21:15淘汰韩国组合贤范/朴秉宪。任翔宇/谭强迎战4号种子印尼组合穆罕默德·肖希布·菲克里/巴加斯·毛拉纳，苦战3局，最终以21:17、24:26和20:22落败。何济霆/周昊东以16:21和19:21不敌韩国组合姜敏赫/徐承宰。

选自：新华社