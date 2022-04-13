韩国羽毛球大师赛第2天综述：何冰娇逆转取胜，翁泓阳斩开门红

男单方面，赛会4号种子、中国队世界排名第25位的陆光祖进入2022年以来，在德国公开赛上不敌印度选手斯里坎特，止步第二轮；之后在全英公开赛上闯进四分之一决赛，输给了另一位印度选手拉克什亚·森。缺席瑞士公开赛和韩国公开赛后，今日在韩国大师赛上重返赛场，首轮对阵韩国本土选手李东根，后者排名世界第59位。

比赛中，陆光祖首局以21-13轻松取胜，之后第二局遭遇对手顽强抵抗，最终以21-19拿下，2-0晋级下一轮。接下来他的对手将是世界排名第147位的阿尔及利亚选手约瑟夫·萨布里·梅德尔。

世界排名第37位的赵俊鹏在今年德国公开赛上闯进四分之一决赛，不敌李梓嘉。之后全英赛首轮和陆光祖相遇，遭遇一轮游。韩国大师赛上，身为7号种子的他首轮对手是韩国选手金东勋。比赛中，赵俊鹏进入状态较慢，金东勋先以21-16拿下首局。第二局虽然赵俊鹏虽21-17还以颜色，但是第三局再次以21-16败北，最终1-2止步首轮。

上周夺得韩国公开赛男单冠军的翁泓阳世界排名大幅上升，从156位蹿升至89位。本轮，他的对手是阿尔及利亚选手科塞拉·马迈里。最终翁泓阳没有遭遇太多抵抗，用时37分钟就以21-19和21-14带走比赛胜利。第二轮，他的对手将是法国选手卢卡斯·克拉尔布特，后者现世界排名第63位。

陆光祖 照片出自： 2019 Getty Images

女单方面，东京奥运会第四名、世界排名第9位的何冰娇在本届韩国大师赛上以4号种子身份参赛，首轮对手是替补参赛的韩国选手全柱伊。

2022年，何冰娇在德国公开赛上击败陈雨菲夺冠，之后在全英赛对阵陈雨菲的四分之一决赛中退赛。此后缺席瑞士公开赛和韩国公开赛的她本周重返赛场。

首局比赛，双方争夺的非常激烈，何冰娇20-22爆冷先失一局。第二局开始，进入状态的何冰娇没有给对手任何机会，21-8和21-13连下两局，2-1逆转取胜。第二轮她的对手是在韩国公开赛上淘汰过陈雨菲的韩国选手金佳恩。

世界排名第24位的韩悦在此前的德国公开赛、全英公开赛上都止步第二轮，在上周的韩国公开赛上一轮游。本届赛事她的首轮对手是状态火热的本土20岁小将安洗莹。后者世界排名第4，刚刚在上周夺得韩国公开赛女单冠军。此前在德国公开赛16强赛上二人也有过交锋，韩悦1-2败北。

本场比赛，面对状态如日中天的安洗莹，韩悦没有找到应对办法，历时33分钟就以10-21和16-21败在赛会2号种子的拍下。安洗莹的下一轮对手是日本名将大堀彩。

黄雅琼在2020年东京奥运会比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

男双方面，刘雨辰/欧烜屹首轮对阵赛会5号种子印尼组合卡尔南多/丹尼尔·马丁。中国组合在13-21先输一局的情况下顽强反扑，21-19、22-20艰难拿下后两局比赛，实现逆转。下一轮他们的对手是韩国组合崔贤范/朴秉宪。

混双方面，在2022年德国公开赛上摘得银牌、全英公开赛上闯进四强、韩国公开赛上止步四分之一决赛的欧烜屹/黄雅琼组合今天的对手是马拉西亚组合钟鸿健/叶铮雯。欧黄组合仅用时24分钟就以21-16和21-5轻取对手晋级。下一轮他们的对手是印尼组合、赛会6号种子里诺夫·里瓦尔迪/皮塔·哈宁泰亚斯·门塔里。

中国选手韩国大师赛第二轮对阵情况一览

男单

李诗沣vs奈良冈功大（日本）

翁泓阳vs卢卡斯·克拉尔布特（法国）

陆光祖vs约瑟夫·萨布里·梅德尔（阿尔及利亚）

女单

陈雨菲vs川上纱惠奈（日本）

王祉怡vs吴堇溦（马来西亚）

何冰娇vs金佳恩（韩国）

男双

何济霆/周昊东vs姜敏赫/徐承宰（韩国）

任翔宇/谭强vs穆罕默德·肖希布·菲克里/巴加斯·毛拉纳（印尼）

刘雨辰/欧烜屹vs韩国组合崔贤范/朴秉宪（韩国）

女双

刘玄炫/夏玉婷vs杜玥/李汶妹（中国）

张殊贤/郑雨vs蔡卓如/吴宛菱（加拿大）

混双

王懿律/黄东萍vs郑在旭/李妍雨（韩国）

郑思维/张殊贤vs陈炳橓/杜颐沩（马来西亚）

欧烜屹/黄雅琼vs里诺夫·里瓦尔迪/皮塔·哈宁泰亚斯·门塔里（印尼）