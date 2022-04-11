韩国羽毛球大师赛前瞻：“黄鸭”组合领衔多位中国选手归来

男单方面，中国队派出四位选手，分别是陆光祖、赵俊鹏、李诗沣以及翁泓阳。

陆光祖目前世界排名第25位，今年在德国公开赛上不敌印度选手斯里坎特，止步第二轮。之后在全英公开赛上闯进四分之一决赛，输给了另一位印度选手拉克什亚·森。韩国大师赛上，身为4号种子的他坐镇下半区，首轮对手是世界排名第58位的韩国选手李东根。

赵俊鹏世界排名第37位，今年在德国公开赛上闯进四分之一决赛，不敌李梓嘉。之后全英赛首轮和陆光祖相遇，遭遇一轮游。韩国大师赛上，身为7号种子的他和陆光祖同处下半区，双方又在四分之一决赛中相遇的可能。首轮，他的对手是韩国选手金东勋。

世界排名第64位的李诗沣在2022年国际赛场尚未赢得过胜利。在他参加过的德国公开赛、瑞士公开赛以及韩国公开赛上，全部遭遇一轮游。韩国大师赛身处上半区的他首轮对手是替补参赛的韩国选手郑敏善。李诗沣能否赢得胜利止住颓势，我们拭目以待。

韩国公开赛上爆冷击败印尼名将乔纳坦·克里斯蒂夺冠的中国小将翁泓阳世界排名第156位，状态正佳的他首轮对手是阿尔及利亚选手科塞拉·马迈里。韩国大师赛上，他能否连续第二周扮演黑马角色值得期待。

陈雨菲在2020年东京奥运会上庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

女单方面，中国队派出陈雨菲、何冰娇、王祉怡、韩悦、张艺曼五位选手参赛。

世界排名第3的赛会头号种子陈陈雨菲是2020年东京奥运会女单冠军得主。但是在进入2022年以后，她至今尚未摘得一冠。德国公开赛上位居亚军、全英赛止步半决赛，上周的韩国公开赛上在第二轮爆冷不敌韩国选手金佳恩。经过几天的调整后，连续第二周赛事上她能否状态回勇是本届赛事的一大看点。首轮，她的对手是世界排名第104位的新加坡选手许妤欣。

东京奥运会第四名何冰娇世界排名第9位，本届韩国大师赛上以4号种子身份参赛的她位居下半区，首轮对手是替补参赛的韩国选手全柱伊。此前，何冰娇在德国公开赛上击败陈雨菲夺冠，之后在全英赛对阵陈雨菲的四分之一决赛中退赛。此后缺席瑞士公开赛和韩国公开赛的她本周再度亮相赛事状态如何值得期待。

首次参加奥运会的何冰娇在2020年东京奥运会上位居第四 照片出自： 2021 Getty Images

王祉怡世界排名第17位，目前的她距离最佳状态还有一些距离。此前参加德国公开赛和全英公开赛全部遭遇一轮游（先后输给了因达农和辛杜），韩国公开赛上止步第二轮，不敌泰国选手布桑兰。本届赛事中，她的首轮对手是韩国选手申玉静。

世界排名第24位的调韩悦在此前的德国公开赛、全英公开赛上都止步第二轮，在上周的韩国公开赛上一轮游。本届赛事她的首轮对手是状态火热的本土20岁小将安洗莹。后者世界排名升至第4，刚刚在上周夺得韩国公开赛女单冠军，此前在德国公开赛16强赛上二人也有过交锋，韩悦1-2败北。

世界排名第35位的张艺曼本赛季有过德国公开赛闯进半决赛的好成绩，也遭遇了全英公开赛的一轮游，两项赛事全部败在陈雨菲的拍下。本届韩国大师赛，她首轮的对手是美国选手劳伦·林，后者世界排名第70位。

王懿律/黄东萍组合在2020年东京奥运会上摘得混双金牌 照片出自： 2021 Getty Images

混双方面，中国队派出四对组合参赛，分别是王懿律/黄东萍、郑思维/张殊贤、欧烜屹/黄雅琼以及郭新娃/刘玄炫。

2020年东京奥运会混双冠军黄“黄鸭”组合目前世界排名第4位，2022年他们在德国公开赛上止步第二轮，在全英公开赛上位列亚军。韩国公开赛上，他们的对手是中国新人组合郭新娃/刘玄炫。

拆对的“雅思组合”将分别和新搭档携手参赛。欧烜屹/黄雅琼组合在2022年德国公开赛上摘得银牌，全英公开赛上闯进四强，韩国公开赛上止步四分之一决赛。韩国大师赛上，他们的对手是马来西亚组合钟鸿健/叶铮雯。

郑思维/张殊贤组合今年德国公开赛遭遇首轮游，之后全英赛闯进半决赛不敌“黄鸭”组合。本届赛事，他们首轮的对手是韩国组合朴炅熏/金有正（Yu Jung Kim）。

男双方面，中国队派出四对组合，分别是刘成/张楠（世界排名第70位，6号种子）、刘雨辰/欧烜屹（世界排名第267位）、何济霆/周昊东（世界排名第276位）以及任翔宇/谭强（世界排名第696位）。

刘成/张楠组合首轮对阵韩国组合金宰贤/李龙大；刘雨辰/欧烜屹首轮对阵5号种子印尼组合卡尔南多/丹尼尔·马丁；何济霆/周昊东组合首轮对阵替补参赛的泰国组合蓬加赛·康通加姆/塔纳瓦特·乌多姆西普隆库尔；任翔宇/谭强组合首轮对手是韩国组合金熙太/尹大日。

女双方面，中国队的奥运冠军组合陈清晨/贾一凡组合依旧高挂免战牌，本届赛事派出3对组合，分别是刘玄炫/夏玉婷（世界排名第19位，4号种子）、张殊贤/郑雨（世界排名第114位）以及杜玥/李汶妹（世界排名第153位）。

刘玄炫/夏玉婷以及杜玥/李汶妹组合首轮轮空，张殊贤/郑雨首轮对手是方智宣/金敏松组合。

韩国羽毛球大师赛将于4月12日至17日在韩国光州举行。