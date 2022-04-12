韩国羽毛球大师赛第1天综述：陈雨菲、“黄鸭”组合引领多位中国选手晋级下一轮

首日比赛中，中国羽毛球队对位选手登场，其中包括奥运冠军陈雨菲和王懿律/黄东萍。

女单方面，世界排名第3的赛会头号种子陈雨菲是2020年东京奥运会女单冠军得主。上周的韩国公开赛上在第二轮爆冷不敌韩国选手金佳恩。经过几天的调整后，本届大师赛首轮，她的对手是世界排名第98位的新加坡选手许妤欣。由于双方实力差距较为悬殊，本场比赛陈雨菲仅用时34分钟就以21-17和21-10直落两局赢得胜利。

世界排名第17位的王祉怡，在上周韩国公开赛上止步第二轮，不敌泰国选手布桑兰。今天她的首轮对手是世界排名第47位的韩国选手申玉静。最终，王祉怡以21-18和21-16赢得比赛胜利。

世界排名第35位的张艺曼本赛季有过德国公开赛闯进半决赛的好成绩，也遭遇了全英公开赛的一轮游。今天的比赛面对世界排名第69位的美国选手劳伦·林，她未能展现最佳水准以19-21和17-21连输两局，再次止步首轮。

男单方面，中国队四位选手当中今天只有李诗沣有比赛任务。本赛季参加德国公开赛以及韩国公开赛的他均遭遇一轮游，今天他用一场胜利止住了颓势，21-14、20-22、21-10胜韩国选手郑敏善。

女双方面，中国队派出三对组合参赛，刘玄炫/夏玉婷以及杜玥/李汶妹组合首轮轮空，今天只有张殊贤/郑雨组合出场比赛。她们以21-13和21-14轻松击败韩国组合方智宣/金敏松晋级下一轮。

男双方面，中国队派出四对组合参赛，今天三对组合登场亮相。任翔宇/谭强组合21-17、21-12击败韩国组合金熙太/尹大日。何济霆/周昊东组合仅用时24分钟就击败了泰国组合蓬加赛·康通加姆/塔纳瓦特·乌多姆西普隆库尔，两局比分为21-10和21-18。刘成/张楠组合经过3局争夺以21-18、15-21、11-21被韩国组合金宰贤/李龙大逆转，总比分1-2落败。

混双方面，中国队派出四对组合参赛，今日有三对组合亮相，其中包括两对中国选手之间的“内战”。2020年东京奥运会冠军组合王懿律/黄东萍世界排名升至第2位，本场比赛他们的对手是另一对中国组合郭新娃/刘玄炫。最终，黄鸭组合技高一筹，2-1取胜，三局比分分别是21-17、19-21、21-10。

今年德国公开赛遭遇首轮游，之后全英赛闯进半决赛的郑思维/张殊贤组合首轮对手是韩国组合朴炅熏/金有正。他们同样仅用时24分钟就以21-6和21-15的比分击败了对手。