羽毛球法国公开赛：中国队携丹麦赛佳绩踏上巴黎之旅

经过日本公开赛后一个半月的休息、调整，中国羽毛球队在上周重返巡回赛赛场就交出了惊艳的成绩单，在丹麦公开赛上斩获了男单、女单、女双以及混双项目四个冠军。同时在混双和女单项目上更是包揽了冠亚军。

本周一，中国羽毛球队马不停蹄赶往法国首都巴黎，参加即将于10月25日开赛的又一项超级750赛事法国公开赛的争夺。

通过本文一起前瞻中国羽毛球队各单项参赛选手在本届法国公开赛上的前景。

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男单：石宇奇可能第二轮遭遇安赛龙

中国队在法国公开赛男单项目中的三位参赛选手分别是石宇奇、赵俊鹏以及陆光祖。

石宇奇在上周日的瑞士公开赛决赛中击败了马来西亚一哥李梓嘉，收获解禁复出后的首个冠军，同时也是他自2019年3月瑞士公开赛夺冠以来三年多时间里的首个单打冠军。但是由于世界排名较低（截止至10月24日排名第44位），本届赛事无缘种子选手之列。

法国公开赛上，石宇奇的首轮对手是泰国选手西蒂空·塔马辛，后者世界排名第36位，上周瑞士公开赛遭遇一轮游，不敌前世界冠军、新加坡名将骆健佑。

石宇奇和塔马辛此前有过3次交锋，石宇奇2胜1负占优。双方最后一次交手是在2019年3月的澳门公开赛上，当时塔马辛逆转取胜。

位于1/4区的石宇奇如果首轮晋级成功，很有可能在第二轮遭遇奥运冠军、男单世界排名第一的丹麦选手安赛龙，后者在丹麦公开赛中罕见输球，四分之一决赛不敌骆健佑。

安赛龙的首轮对手是今年日本公开赛冠军西本拳太，后者在欧登塞遭遇一轮游，输给了本土选手格姆克。

2022年世锦赛铜牌得主赵俊鹏在法国公开赛上位于2/4区。上周丹麦公开赛一轮游不敌印度选手普兰诺伊的他本次首轮对手是同样遭遇一轮游（负于斯里坎特）的中国香港名将伍家朗。双方此前有过两次交锋，伍家朗全部获胜。其中最近一次是在今年的印尼大师赛第二轮。

如能晋级，赵俊鹏很大可能将在第二轮对阵上周止步于四分之一决赛的印尼名将乔纳坦·克里斯蒂。另外，世界排名第三的李梓嘉也在2/4区，赵俊鹏的突围之路困难重重。

陆光祖位列3/4区，根据签表，他的首轮对手是桃田贤斗。但是日本名将因为需要休养将不会参赛，因此陆光祖将对阵补位选手。丹麦公开赛上他就在首轮击败了补位参赛的队友李诗沣，之后第二轮输给了日本选手奈良冈功大。

男单其它比赛方面，4/4区首轮将上演两场“内战”，印度新星拉克什亚·森将会对阵前辈斯里坎特，他们之间的胜者将会在第二轮遇到两位丹麦选手格姆克和安东森之间的胜者。安东森上周退赛，本周情况如何仍需最后确认。

何冰娇在2022年世锦赛中 照片出自： 2022 Getty Images

女单：韩悦首轮碰李美妙，张艺曼遇马林

上周丹麦公开赛上，何冰娇在决赛中2-1击败陈雨菲夺冠，中国队包揽冠、亚军。

本周法国公开赛，两位奖牌得主本届赛事初期压力不大，但是她们同居3/4，很有可能直接竞争一个四强席位。

奥运冠军陈雨菲首轮对手是新加坡选手杨佳敏，后者世界排名第20位，上周遭遇一轮游。双方此前有过两次交锋，陈雨菲全胜。最后一次交锋是2019年的丹麦公开赛。

何冰娇上周夺冠道路上曾经击败过世界排名第一选手山口茜，状态正佳。首轮她的对手是丹麦选手莱恩·杰克斯菲德，此前双方3次交手何冰娇不败。

王祉怡位于1/4区，首轮对手是丹麦选手茱莉·达瓦尔·雅各布森，本场比赛将是双方之间的第一次交锋。如能取胜，王祉怡很可能在第二轮再度遭遇世界冠军山口茜，后者首轮对手是加拿大名将李文珊。上周丹麦公开赛上，王祉怡就是在第二轮输给了日本名将。两人在2022年已经有过4次交锋纪录，各胜2场战平。

张艺曼位于2/4区，首轮对手是奥运会、世锦赛双料冠军得主卡罗琳娜·马林。两位选手上周均止步第二轮：张艺曼输给了因达农，马林则败在了韩悦拍下。双方此前有过3次交锋，张艺曼全负。最后一次是在今年日本公开赛上。

同处2/4区的韩悦在上周丹麦公开赛上闯进4强，最终输给了队友何冰娇。法国公开赛她的首轮对手是7号种子，泰国名将李美妙，后者上周四分之一决赛输给了陈雨菲。

韩悦此前和李美妙有过3次交手，2胜1负占优。最后一期是在今年的印尼大师赛上，当时韩悦在先负一局的情况下2-1逆转取胜。

雅思组合在2022年世锦赛中 照片出自： 2022 Getty Images

混双：“雅思”冲击赛季第9冠，中国新组合神勇能否延续？

中国队在丹麦公开赛上包揽混双冠亚军，郑思维/黄雅琼斩获年内第八冠，而刚刚携手队新组合冯彦哲/黄东萍同样表现出色，一路闯进决赛摘得银牌。

法国公开赛上，三对中国组合全部分到上半区，因此无望蝉联冠亚军。

“雅思”组合位于2/4区，首轮对手是丹麦组合米克尔森/索比。本场比赛将是双方首次在世界羽联赛事中交锋。

郭新娃/张殊贤组合和“雅思”同处2/4区，上周遭遇一轮游的他们首轮对手是7号种子、马来西亚陈健铭/赖沛君，本场比赛同样为双方的首次世界羽联赛事交锋。两对中国组合有在四分之一决赛交锋的可能。

新组合冯彦哲/黄东萍位于1/4区，首轮对手是赛会头号种子、世界排名第一的泰国组合德差波/沙西丽。双方在上周丹麦赛第二轮曾经交手过，中国组合2-0取胜，那场胜利以及最终亚军的排名无疑会给冯彦哲/黄东萍增加更多信心。

陈清晨/贾一凡组合在2022年世锦赛上庆祝胜利 照片出自： 2022 Getty Images

女双：“凡尘”冲击年内第7冠

2022年，陈清晨/贾一凡组合已经先后登上了德国公开赛、亚锦赛、印尼大师赛、马来西亚大师赛、世锦赛以及丹麦公开赛的最高领奖台，巴黎之旅她们的目标无疑将是赛季第七冠。

本周，以头号种子身份参赛的她们首轮对手是保加利亚的斯托耶娃姐妹组合。双方此前共有7次交锋，“凡尘”6胜1负，唯一失利的一次还是在2018年。2022年双方在德国公开赛决赛上有过一次交手，凡尘组合遭遇严峻挑战但仍以2-1取胜（第二局29-30败北），整场比赛耗时1小时47分钟。

上周闯进四分之一决赛负于“凡尘”组合的张殊贤/郑雨本届赛事继续和“凡尘”组合同处1/4区。首轮她们的对手是丹麦赛亚军韩国组合白荷娜/李绍希，实力不可小觑。

上周不敌印尼强势组合拉哈尤/拉马丹蒂止步第二轮的杜玥/李汶妹本周首轮对手是赛会5号种子福岛由纪/广田彩花，双方此前没有世界羽联赛事交锋纪录。

上周首轮负于泰国组合吉迪特拉恭/巴宗哉的刘玄炫/夏玉婷首轮对手是中国香港的杨雅婷/杨霈霖。

男双：两对中国组合寻求突破

上周的丹麦赛，中国队共有2对组合参加男双比赛，梁伟铿/王昶首轮负于马来西亚组合王耀新/张御宇，后者又在第二轮淘汰了另一对中国组合刘雨辰/殴煊屹。

法国公开赛上，两对中国组合同处下半区，梁伟铿/王昶组合位于3/4区，首轮对手是来自马来西亚的奥运会季军、今年世锦赛冠军组合谢定峰/苏伟译。后者上周半决赛中负于印尼“小黄人”组合。双方在今年的印尼大师赛上有过一次交手，当时中国组合逆转取胜。

刘雨辰/殴煊屹组合2022年赢得过印尼公开赛冠军以及德国公开赛和韩国大师赛亚军。法国赛他们首轮的对手是日本组合古贺辉/斋藤太一。双方在今年德国公开赛上有过一次交手，中国组合2-0取胜。