韩国羽毛球公开赛第6天综述：东道主韩国斩3冠，翁泓阳爆冷男单夺金

羽毛球韩国公开赛今天结束了决赛的争夺。

中国男单小将翁泓阳可谓本届赛事中最大的黑马，世界排名156位的他最终登顶BWF羽毛球韩国公开赛男单最高领奖台。

本场决赛，翁泓阳的对手是赛会3号种子，曾经斩获过亚运会冠军的印尼名将乔纳坦·克里斯蒂。值得一提的是，本场比赛是双方之间的第一次交锋。

首局比赛中，克里斯蒂率先进入状态，进攻主动的同时防守稳健，没有给翁泓阳太多得分机会，以21-12轻松取得开门红。

第二局比赛，放松心态的翁泓阳开始调整战术，追求用精准的落点来大范围调动对手并取得了不错的效果，一波4-0开局。此后，逐渐适应的克里斯蒂展开反扑并在局中将比分反超，并一度将分差拉大到3分。被逼到绝境的翁泓阳放手一搏，连续斩获5分，以21-19扳平了局分。

决胜局中，翁泓阳愈战愈勇，克里斯蒂方面显然受到了上一局被逆转的影响，失误增多。这一局比赛中，翁泓阳一直在比分上压制对手。16-10领先后，克里斯蒂曾经连得5分缩小分差至1分，但是中国小将关键时刻连得5分还以颜色，21-15拿下决胜局带走比赛胜利，总比分2-1逆转夺冠。

翁泓阳的韩国公开赛冠军是中国羽毛球队近3年来的第一个男单超级500以上级别冠军。上一位登上男单世界巡回赛该级别赛事冠军领奖台的是谌龙，他在2019年的法国公开赛上夺冠。

在多位选手退赛的情况下，替补参赛的翁泓阳以黑马之姿一黑到底，成为本届赛事的一大亮点。

世界羽联微博截图

韩国队收获颇丰

东道主韩国队是本届赛事的最大赢家，赢得了5个项目中的3个冠军。

女单决赛中，2号种子安洗莹延续着勇不可当的势头，以21-17和21-18击败赛会6号种子、泰国名将李美妙，生涯首夺超级500赛事冠军，填补了一项空缺。此前她已经在超级100、超级300、超级750以及超级1000赛事上夺得过冠军，只差超级500冠军尚未获得，如今得偿所愿。

女双决赛中，韩国组合郑娜英/金慧贞以21-16和21-12击败8号种子，泰国姐妹花组合本雅帕·艾姆萨德/努特卡恩·艾姆萨德，摘得冠军。

男双决赛中，韩国组合姜敏赫/徐承宰以19:21、21:15、21:18战胜赛会4号种子、印尼组合法贾·阿尔菲安/穆罕默德·里安·阿里安托，问鼎桂冠。

混双决赛中，本届赛事上淘汰中国欧烜屹/黄雅琼组合的马来西亚赛会2号种子组合陈健铭/赖沛君以21:15、21:18击败4号种子、韩国组合高成炫/严惠媛，登上冠军领奖台。

下周，BWF羽毛球韩国大师赛还将在韩国继续进行，比赛移师光州。