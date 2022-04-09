韩国羽毛球公开赛第5天综述：安洗莹胜辛杜赢焦点战，翁泓阳跻身决赛将战乔纳坦

羽毛球韩国公开赛今天结束了半决赛的争夺。

男单方面，世界排名第156位的中国小将翁泓阳今天的对手是世界排名第75位的丹麦选手维克多·斯蒂文森。本场比赛是二人生涯首度交锋。

首局比赛双方势均力敌，比分咬的非常紧，一度战至18平、20平。关键时刻翁泓阳调整战术，发球后直接进攻拿下局点，之后发球再得1分，以22-20拿下首局。

第二局比赛中翁泓阳开局1-4落后，随着手感提升，他逐渐将比分反超。抓住了对手士气和体能下降的机会，21-13拿下第二局。2-0晋级决赛。

决赛中他的对手将是本届赛事男单3号种子，印度名将乔纳坦·克里斯蒂。后者在今天的焦点战中以21-19和21-16的比分淘汰了5号种子，印度选手斯里坎特。

女单焦点战由本土名将、赛会2号种子、本届赛事状态甚佳的小将安洗莹对阵奥运会亚军和季军得主、赛会3号种子印度名将辛杜。本场比赛是双方生涯第四度交锋，此前安洗莹三战全胜，心理上占优。

本场比赛，安洗莹继续着对对手的压制，21-14、21-17直落两局带走比赛胜利，将对阵辛杜的连胜纪录提升至4场。

另一场女单半决赛中，泰国选手李美妙以2-1逆转淘汰韩国选手金佳恩，三局比分分别为17-21、21-14、21-14。她将和安洗莹争夺本届赛事的女单冠军。

值得一提的是，超级500赛事冠军是安洗莹尚未夺得过的荣誉，相信这将会给她带来额外的动力，力争主场登顶。

女双方面，韩国组合张艺娜/郑景银以23-21和21-12的比分击败同胞组合金慧贞/郑娜恩，晋级决赛。决赛中她们的对手是泰国组合本雅帕·艾姆萨德/努特卡恩·艾姆萨德，后者今天以21-17和21-8的比分淘汰了另一对韩国组合严惠媛/金宝荣。

男双半决赛中，有三对组合来自印尼。韩国组合姜敏赫/徐承宰2-1淘汰2号种子印尼组合穆罕默德·阿赫桑/亨德拉·塞蒂亚万，将和印尼法贾·阿尔菲安/穆罕默德·里安·阿里安托组合争夺冠军。后者今天击败了同胞组合穆罕默德·肖希布·费克里/巴加斯·姆拉纳（2-0）。

混双方面，马来西亚组合陈健铭/赖沛君胜印尼组合里诺夫·里瓦尔迪/皮塔·哈宁泰亚斯·门塔里，两局比分是21-13和22-20。另一场半决赛，高成炫/严惠媛以21-9和21-15击败另一对韩国组合金元昊/郑娜恩。

韩国羽毛球公开赛决赛对阵

男单：翁泓阳（中国）vs克里斯蒂（印尼）

女单：安洗莹（韩国）vs李美妙（泰国）

男双：姜敏赫/徐承宰（韩国）vs法贾·阿尔菲安/穆罕默德·里安·阿里安托（印尼）

女双：张艺娜/郑景银（韩国）vs本雅帕·艾姆萨德/努特卡恩·艾姆萨德（泰国）

混双：陈健铭/赖沛君（马来西亚）vs高成炫/严惠媛（韩国）