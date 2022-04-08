韩国羽毛球公开赛第4天综述：安洗莹勇不可当，翁泓阳跻身四强

羽毛球韩国公开赛今天结束了四分之一决赛的争夺。

男单方面，世界排名第156位的中国小将翁泓阳今天的对手是世界排名第45位的马来西亚选手黄智勇。首局比赛中，双方争夺激烈，比分交替上涨。翁泓阳在8-7领先后的一波连得4分，士气大振，以21-11拔得头筹。第二局比赛中，愈战愈勇的翁泓阳取得强势开局，13-2领先。此后随手虽然有反扑之势，但是中国小将即使调整打法，21-12拿下第二局，带走比赛胜利，跻身本届赛事男单四强。他将和丹麦选手维克多·斯文德森争夺本届赛事男单决赛席位，后者今天轻取了印尼选手谢萨·希伦·雷斯塔维托。

男单其它比赛方面，印度名将斯里坎特3-1（21-12、18-21、21-12）胜韩国名将孙完虎，他将和今日3-1（8-21、21-17、21-19）击败泰国选手威提讪的印尼名将乔纳坦争夺决赛席位。

女单方面，2号种子韩国小将安洗莹势不可挡，21-14、21-7直落两局击败日本选手川上纱惠奈挺进半决赛，将和今日2-0（21-10、21-16）淘汰泰国选手布桑兰的印度名将辛杜争夺决赛资格。

今天击败泰国同胞因达农的赛会4号种子李美妙将在半决赛中对阵韩国选手金佳恩，后者昨天淘汰了赛会头号种子陈雨菲，今天击败了马来西亚选手吴堇溦。

中国混双组合欧烜屹/黄雅琼组合今天早些时候以18-21和17-21连失两局，不敌马来西亚组合陈健铭/赖沛君无缘四强。后者半决赛对手是印尼组合里诺夫·里瓦尔迪/皮塔·哈宁泰亚斯·门塔里。两对韩国组合金元昊/郑娜英、高成炫/严惠媛之间将产生另外一个决赛资格。

女双方面韩国组合张艺娜/郑景银和郑娜英/金慧贞之间将产生一个决赛席位，另一个决赛席位将在泰国组合本雅帕·艾姆萨德/伦塔卡恩·艾姆萨德以及韩国组合严惠媛/金伯玲之间产生。

男双半决赛对决则是韩国组合姜敏赫/徐承宰对阵2号种子印尼组合穆罕默德·阿赫桑/亨德拉·塞蒂亚万；两对印尼组合穆罕默德·肖希布·菲克里/巴加斯·毛拉纳和法贾·阿尔弗兰/穆罕默德·里安·阿利安托将争夺另一个决赛资格。