韩国羽毛球公开赛第3天综述：中国女单全军覆没，“欧黄”组合挺近8强

女单方面，头号种子陈雨菲第二轮对手是世界排名第20的韩国名将金佳恩。首局比赛，陈雨菲在局面上比较被动，17-21先负一局。第二局比赛，2020年东京奥运会女单冠军依旧没有找到状态，开局再次落后。虽然后期将比分扮成17平，但是未能扭转战局，19-21再负，遗憾出局。

当前世界排名第17位的王祉怡16强的对手是泰国选手布桑兰·恩布鲁庞，后者世界排名第11位。本场比赛，双方打满3局。王祉怡首局17-21落败后，第二局以相同比分还以颜色。决胜局双方比分交替上升，但是最终王祉怡在关键时刻没有顶住压力，以18-21落败。至此，参加本届赛事的三位中国女单选手全部出局。

本土夺冠热门、赛会2号种子安洗莹本场比赛对阵新加坡选手杨佳敏，后者世界排名第16位。比赛中，安洗莹延续了良好状态，以两个21-10轻松拿下比赛胜利，挺近8强。接下来她的对手是世界排名第45位的日本选手川上纱惠奈，后者在今天以21-13和21-6击败了法国选手耶尔·瓦约。

奥运两枚奖牌获得者辛杜今天以21-15和21-10战胜了日本选手大堀彩，八强赛她的对手是今天淘汰王祉怡的泰国选手布桑兰。

黄雅琼在2020年东京奥运会比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

男单方面，翁泓阳今天的对手是马拉西亚世界排名第72位的詹俊为。比赛中，翁泓阳率先以21-14拿下第一局后第二局17-21被对手扳平局分。决胜局，翁泓阳顶住了压力以21-17拿下，跻身8强。明天，他的对手是另一位马来西亚选手，世界排名第45位的黄智勇。

男单比赛其它方面，印尼选手乔纳坦·克里斯蒂、印度选手斯里坎特、韩国选手孙完虎等选手也都在今天获胜。其中斯里坎特将和孙完虎在明天的四分之一决赛中相遇。

混双方面，中国新组合欧烜屹/黄雅琼组合打满三局击败了印度组合雷迪/蓬纳帕组合。比赛中，印度组合率先发难，5-0强势开局。但是顽强的欧黄组合在末段发起反击，在挽救了一个局点的情况下以22-20逆转拿下了首局。第二局的赛况和首局相似，但是印度组合把握住了机会，21-18扳平局分。决胜局欧黄组合一改慢热情况开局奠定领先优势。之后对手虽然扳平比分，但是中国组合关键时刻连续取分，最终以21-14拿下比赛的胜利。四分之一决赛他们的对手将是马来西亚组合陈健铭/赖沛君。