瑞贝卡·安德拉德斩获世锦赛女子个人全能冠军创造巴西体操历史

对于有些人来说，等待是值得的。

2020年东京奥运会女子跳马金牌得主、巴西名将瑞贝卡·安德拉德在11月3日晚间登上了利物浦竞技体操世锦赛女子个人全能最高领奖台，为她的祖国首夺世锦赛个人全能金牌。今年距离她转战成人赛场已经过去了七年时间。

23岁的安德拉德最终以56.899分夺冠，美国选手雪莉丝·琼斯55.399分位列亚军，英国选手杰西卡·加迪洛娃55.199分位居季军。这枚铜牌也是英国体操队在国际赛场上斩获的首枚女子个人全能奖牌。

自安德拉德在2015年完成成人组国际赛场首秀开始，体操界就在等待着这位天赋异禀的女子体操明星修成正果。但是2015年、2017年以及2019年的三次十字韧带伤病阻碍了的她的成长。

2020年东京奥运会上，她最终创造历史，成为首位赢得奥运金牌的巴西女子运动员。在个人全能项目上，她最终位居美国选手苏妮莎·李之后收获银牌。

东京奥运会夺冠后接受Olympics.com专访时，安德拉德曾经表示：“我所有的付出都是值得的，经历的一切挫折也都是值得的。每个人的人生都有不如意的时候，虽然很不幸，但是这就是我们要走的路。但是不如意不是永远存在的，悲伤也不会永驻，快乐也会在转角。”

安德拉德在利物浦世锦赛女子个人决赛中，以一记程菲跳为自己的夺冠演出拉开序幕，那一跳为她赢得了15.166分。

之后的高低杠项目上，安德拉德的表现并不理想，几个动作出现手臂动作不到位的瑕疵，该项目上她只得到13.800分，相较于自己的预赛高低杠成绩少了0.866分。

之后的平衡木比赛中，她状态回暖，获得13.533分。

她的最后一个项目是自由体操，安德拉德高质量完成了成套动作，帮助她最终锁定了冠军。

美国选手琼斯在2021年北九州世锦赛上作为替补选手未能登场，之后她经历丧父之痛。如今这枚世锦赛银牌对饱经挫折的她而言也算是一种慰藉。

周四的比赛中，她在四个项目上的表现很稳定：跳马14.233分、高低杠14.366分、平衡木13.100分、自由操13.700分。