大跳台世界杯综述：谷爱凌、苏翊鸣双双夺冠！

自由式滑雪大跳台

2021年分别在世锦赛和冬季极限运动会上斩获2金1铜的中国天才少女谷爱凌在今天双板大跳台决赛中展现了高水平，三次跳跃均高质量完成动作，分别获得了88.25、90.75以及96分的高分，其中第3跳的得分为全场最高分。最终取两个最高分核算成绩，以184.25分夺冠，取得赛季开门红。由于之前在训练中摔倒，谷爱凌推迟了新赛季首秀的日期，本站比赛是她新赛季的首秀。

夺冠后接受采访时，谷爱凌表示：“今天我感觉很兴奋，很有信心，对于比赛迫不及待了，今年初取得的成绩让我积累了很多信心。今天我很出色的完成了任务，太开心了。今天男子选手的表现也激励了我，我也想把精彩表现带到女子赛场上。”

谷爱凌在北京冬奥会上将会参加坡面障碍技巧、U型场地技巧以及大跳台三个项目争夺。三个项目当中，大跳台是她相对较“薄弱”的一环。相信这个世界杯分站赛冠军一定能够帮助她进一步积累信心。

法国名将泰斯·勒德在前两跳之后仅落后谷爱凌不到2分，但是在第3跳落地时摔倒，最终以177.50分位居亚军。挪威选手基莉·约翰妮177分位列季军。

单板滑雪大跳台

男子组决赛开始前，来自中国的17岁小将苏翊鸣已经创造历史，成为首位闯进单板大跳台世界杯分站赛决赛的中国运动员。

首次闯进世界杯决赛的他表现出了和年龄不相符的沉稳，凭借前两跳的85分、70.25分以总分155.265分夺得冠军！成为首位摘得单板世界杯大跳台冠军的中国选手，也让北京冬奥会东道主看到了新的夺牌希望。

奥地利选手克莱门斯·米劳尔以139.50分位居亚军。挪威选手、2021年世锦赛该项目铜牌得主蒙斯·罗伊斯兰以134分位列季军。

女子组决赛中，冬季极限运动会两金得主、19岁的日本小将岩渕丽乐展现了强大的统治力，以178.25分的高分轻松夺得冠军。成为本赛季第二位夺得女子单板大跳台世界杯冠军的日本选手。一个月前，村濑心椛在揭幕战库尔站的比赛中赢得该项目冠军。

奥地利名将、平昌冬奥会女子单板大跳台冠军得主安娜·加塞尔以148分位居次席。德国选手安妮卡·摩根以132.25分位列季军。