大跳台世界杯综述：谷爱凌、苏翊鸣双双夺冠！

在美国科罗拉多斯廷博特举行的自由式滑雪大跳台世界杯和单板滑雪大跳台世界杯在今天迎来了决赛日。中国17岁小将苏翊鸣和18岁天才少女谷爱凌分别赢得男子单板大跳台和女子双板大跳台冠军。

单板滑雪
自由式滑雪
照片出自： OIS

自由式滑雪大跳台

2021年分别在世锦赛和冬季极限运动会上斩获2金1铜的中国天才少女谷爱凌在今天双板大跳台决赛中展现了高水平，三次跳跃均高质量完成动作，分别获得了88.25、90.75以及96分的高分，其中第3跳的得分为全场最高分。最终取两个最高分核算成绩，以184.25分夺冠，取得赛季开门红。由于之前在训练中摔倒，谷爱凌推迟了新赛季首秀的日期，本站比赛是她新赛季的首秀。

夺冠后接受采访时，谷爱凌表示：“今天我感觉很兴奋，很有信心，对于比赛迫不及待了，今年初取得的成绩让我积累了很多信心。今天我很出色的完成了任务，太开心了。今天男子选手的表现也激励了我，我也想把精彩表现带到女子赛场上。”

谷爱凌在北京冬奥会上将会参加坡面障碍技巧、U型场地技巧以及大跳台三个项目争夺。三个项目当中，大跳台是她相对较“薄弱”的一环。相信这个世界杯分站赛冠军一定能够帮助她进一步积累信心。

法国名将泰斯·勒德在前两跳之后仅落后谷爱凌不到2分，但是在第3跳落地时摔倒，最终以177.50分位居亚军。挪威选手基莉·约翰妮177分位列季军。

谷爱凌：“现在我感觉自己无可阻挡”

单板滑雪大跳台

男子组决赛开始前，来自中国的17岁小将苏翊鸣已经创造历史，成为首位闯进单板大跳台世界杯分站赛决赛的中国运动员。

首次闯进世界杯决赛的他表现出了和年龄不相符的沉稳，凭借前两跳的85分、70.25分以总分155.265分夺得冠军！成为首位摘得单板世界杯大跳台冠军的中国选手，也让北京冬奥会东道主看到了新的夺牌希望。

奥地利选手克莱门斯·米劳尔以139.50分位居亚军。挪威选手、2021年世锦赛该项目铜牌得主蒙斯·罗伊斯兰以134分位列季军。

女子组决赛中，冬季极限运动会两金得主、19岁的日本小将岩渕丽乐展现了强大的统治力，以178.25分的高分轻松夺得冠军。成为本赛季第二位夺得女子单板大跳台世界杯冠军的日本选手。一个月前，村濑心椛在揭幕战库尔站的比赛中赢得该项目冠军。

奥地利名将、平昌冬奥会女子单板大跳台冠军得主安娜·加塞尔以148分位居次席。德国选手安妮卡·摩根以132.25分位列季军。

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