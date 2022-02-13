埃琳·杰克逊的金牌故事和布列塔妮·鲍维共同书写

始于布列塔妮·鲍维，终于埃琳·杰克逊。

如果不是鲍维在美国奥运选拔赛后的无私之举，杰克逊可能也没有机会登上2月13日的女子速度滑冰500米最高领奖台。

最终的故事大家都已知晓，杰克逊以37.04秒的成绩，领先日本选手高木美帆0.8秒，成为冬奥会历史上首位黑人女子速滑冠军。

ROC队的安吉丽娜·戈利科娃摘得铜牌。

赛后杰克逊在接受Olympics.com记者采访时说道：“这是梦想成真的感觉，我从未预想过这个场景，即使是一年前也没有想到过这个场景。我目前仍然感觉自己是这项运动的新人，最终收获如此结果让我心存感激。希望我能够有一个漫长的运动生涯。比赛中我就是想排除一切干扰，专注于自己完成这一滑。”

“这一滑具体是怎么滑下来的我记不清了。我就记得我抵达终点后很开心。” - 女子500米速滑奥运冠军埃琳·杰克逊

杰克逊是自1994年利勒哈默尔冬奥会的邦妮·布莱尔之后首位赢得女子500米速滑奥运冠军的美国运动员。考虑到杰克逊刚刚从直排轮滑转向速度滑冰5年，取得如此成就就更加显得难能可贵了。

北京冬奥会女子速滑500米决赛中，鲍维以38.04的成绩位居第18位，尽管如此，这一刻的她算得上是世界上最自豪的队友了。鲍维说道：“我不知道说什么好了。能够给别人这样一次机会，是我的荣耀。我知道她有能力做些特别的事情，而今天我就看到这特别的事情发生了，她成为了奥运冠军。”

“能够成为她的队友，没有比这更让我感到自豪的了。能够成为她取得如此成就的一部分，我感到非常开心。”

鲍维和杰克逊这宛如电影一般的故事是这样的：

2018年，杰克逊成为美国速度滑冰国家队的首位黑人女子运动员，同时她也是500米排名世界第一的运动员。在今年1月的美国奥运选拔赛上，她发挥失常，最终位居第三。

鲍维赢得了那场500米比赛的冠军，但是考虑到自己在这个项目上的世界排名，鲍维觉得这个席位对她来说并没有太大意义。

埃琳·杰克逊成为奥运冠军后的瞬间 照片出自： Richard Heathcote/Getty Images

已经在自己更擅长的1000米和1500米项目上锁定冬奥席位后，鲍维决定放弃自己的500米参赛资格，把它让给自己将近20年的好友。

鲍维表示：“虽然我赢得了那场比赛的冠军，但是我非常清楚我自己的世界排名。埃琳是世界第一，现在她是世界冠军了。我觉得我做了对的事。”

“我为她感到自豪，我希望她好好享受这一属于她的时刻。我就是这么对她说的。”

鲍维最终参加了13日的500米速滑比赛是因为有些队伍退回了参赛席位。

现在，杰克逊希望鲍维能够赢得1000米冠军，那个项目上鲍维是世界纪录保持者。比赛将在周四进行。

“希望这个夺冠势头不会停下，她还有1000米比赛，希望我们俩还能一起庆祝夺金。”29岁的杰克逊为比自己大4岁的鲍维送上祝福。

“今天我感觉自己的表现并非完美，但是我感觉很好。我很开心能够完成高质量的一次滑行。”

“过去几个赛季，有鲍维这样的队友和导师相伴，那种感觉太棒了。”