北京2022雪车和钢架雪车测试赛落下帷幕

为期两天的“相约北京”2021/2022雪车和钢架雪车计时赛26日在国家雪车雪橇中心结束。这是该场馆竣工后按照冬奥标准举办的首场国际赛事，高强度、全方位测试场馆运行。德国选手在比赛中一枝独秀，夺得全部6项比赛的冠军。

两天的赛程当中共安排了6个项目的争夺，分别是：四人雪车、男子双人雪车、女子双人雪车、男子钢架雪车、女子钢架雪车以及即将首次亮相冬奥会赛场的女子单人雪车。

25日进行的钢架雪车两个项目比赛以及男子双人雪车、女子单人雪车的比赛中，冠军全部被德国选手摘得。

世锦赛混合项目团体赛冠军得主亚历山大·伽斯纳斩获男子钢架雪车金牌；世锦赛7金得主（个人项目4金、团体项目3金）蒂娜·赫曼斩获女子钢架雪车冠军；平昌冬奥会女子双人雪车冠军、2019年世锦赛双人雪车冠军玛利亚玛·雅曼卡摘得女子单人雪车金牌。2018年平昌冬奥会男子双人雪车和四人雪车双冠得主、世锦赛15枚世锦赛奖牌（13金）的弗朗西斯科·弗雷德里希携新搭档亚历山大·雷迪格赢得了男子双人雪车金牌。

26日比赛中，德国选手再度斩获两冠。女子双人雪车项目上，2021年世锦赛铜牌组合劳拉·诺尔特/德波拉·列维夺冠；四人雪车项目，由弗朗西斯科·弗雷德里希、坎迪·鲍尔、托尔斯腾·马尔基斯、亚历山大·舒勒尔组成的德国队拔得头筹。

延庆赛区的国家雪车雪橇中心赛道和远处的山峰相映成趣 照片出自： 2021 Getty Images

在测试赛开赛前，雪橇和钢架雪车国际训练周活动就已经于10月5日展开。据国家雪车雪橇中心场馆主任林晋文介绍，作为北京冬奥会雪车和钢架雪车项目测试赛，本次计时赛标准高、境外人员多、时间跨度长。目前场馆每天运行20小时，对标冬奥会29个业务领域进行检验。此前，场馆于10月5日至21日举行了雪车和钢架雪车国际训练周活动，运动员累计滑行1万次。场馆团队在高强度保障中积累大量经验。

雪车和钢架雪车国际训练周+测试赛只是延庆赛区最后一次测试活动的“上半场”。11月4日至18日，雪橇运动国际训练周比赛将继续在改赛区展开。之后11月19-21日，雪橇世界杯赛事也将在那里举行。