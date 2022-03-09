2022年北京冬残奥会3月12、13日前瞻

2022年北京冬残奥会的最后一个周末将在4个项目的多场比赛中决出奖牌，包括残奥高山滑雪、残奥越野滑雪、残奥冰球和轮椅冰壶。

比赛从北京时间周六（3月12日）上午10:00 的男子中距离（自由技术）-视障比赛开始，到周日（3月13日）的女子回转-坐姿比赛第二轮结束。晚间还将上演本届冬残奥会的闭幕式。

轮椅冰壶——中国队能否在主场卫冕残奥会金牌？

自2006年轮椅冰壶项目被列入冬残奥会比赛项目以来，加拿大队已获得了4枚金牌中的3枚。

然而，在2018年平昌冬残奥会上，中国队获得了这个项目的金牌。毫无疑问，中国队将在主场观众的支持下力争卫冕。

王海涛是中国队的关键球员，他在2018年冬残奥会上夺得金牌，在2019年和2021年世锦赛上夺冠。这次他能否再创佳绩？金牌决赛将在北京时间14:35开始。

残奥冰球——美国能否夺得四连冠？

在2018年冬残奥会的残奥冰球决赛中，美国队通过加时赛2-1战胜加拿大队，连续第三次获得金牌（也是第四枚金牌）。美国队是在本届冬残奥会的夺金热门，并顶着卫冕世锦赛冠军的光环参加了比赛。

他们将在周日12:05再次面对他们的老对手加拿大队。加拿大将为赢得自2006年以来的首枚残奥会金牌而战，虽然他们在过去两届世锦赛上都输给了美国队。

3月12日

残奥高山滑雪

10:00: 男子回转-视障 第1轮

男子回转-视障 第1轮 随后 男子回转-站姿 第1轮

随后 男子回转-坐姿 第1轮

13:30: 男子回转-视障 第2轮 - 奖牌

男子回转-视障 第2轮 - 奖牌 随后 男子回转-站姿 第2轮 - 奖牌

随后 男子回转-坐姿 第2轮 - 奖牌

残奥越野滑雪

10:00: 男子中距离（自由技术）- 视障 - 奖牌

男子中距离（自由技术）- 视障 - 奖牌 10:15: 男子中距离（自由技术）- 站姿 - 奖牌

男子中距离（自由技术）- 站姿 - 奖牌 11:20: 女子中距离（自由技术）- 视障 - 奖牌

女子中距离（自由技术）- 视障 - 奖牌 11:35: 女子中距离（自由技术）- 站姿 - 奖牌

女子中距离（自由技术）- 站姿 - 奖牌 12:30: 男子中距离（自由技术）- 坐姿 - 奖牌

男子中距离（自由技术）- 坐姿 - 奖牌 12:50: 女子中距离（自由技术）- 坐姿 - 奖牌

残奥冰球

20:05: 铜牌争夺赛 – 奖牌

铜牌争夺赛 – 奖牌 随后 男子坡面回转-LL2 第2滑 - 奖牌

轮椅冰壶

14:35: 金牌决赛 - 奖牌

3月13日

残奥高山滑雪

10:00: 女子回转-视障 第1轮

女子回转-视障 第1轮 随后 女子回转-站姿 第1轮

随后 女子回转-坐姿 第1轮

12:45: 女子回转-视障 第2轮 - 奖牌

女子回转-视障 第2轮 - 奖牌 随后 女子回转-站姿 第2轮 - 奖牌

随后女子回转-坐姿 第2轮 - 奖牌

残奥越野滑雪

10:00: 混合 4x2.5公里接力 - 奖牌

混合 4x2.5公里接力 奖牌 12:00: 公开4x2.5公里接力 - 奖牌

残奥冰球