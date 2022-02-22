自由式滑雪女子空中技巧 - 徐梦桃 - 2022年北京冬奥会回顾和集锦

参加过2010年温哥华冬奥会、2014年索契冬奥会、2018年平昌冬奥会的徐梦桃是女子自由式滑雪空中技巧世界杯赛场上最成功的女子运动员，生涯摘得27个世界杯分站赛冠军的她为了奥林匹克冠军梦想始终在努力。

2022年2月14日，第四次参加冬奥会的徐梦桃在家门口得偿所愿后心情激动，她的几声呐喊以及对手纷纷向她表示祝贺的场面感动了电视机前千千万万的观众。让我们通过视频重新感受一下。

*从3月2日（太平洋时间00:01 | 美东时间03:01）开始，此视频可在美国地区观看。