中国代表团北京冬奥会巡礼 - 单板滑雪

当地时间1月27日晚，北京冬奥会中国体育代表团公布了单板滑雪参赛名单，共有13名选手将参与9个小项的角逐，其中男子坡面障碍技巧和大跳台，女子坡面障碍技巧和大跳台，男子平行大回转及女子障碍追逐这6个小项是中国首次有运动员获得冬奥参赛资格。

2022年北京冬奥会中国单板滑雪参赛选手名单：

男子U型场地技巧：王梓阳 谷奥 范校兵

女子U型场地技巧：蔡雪桐 刘佳宇 武绍桐 邱冷

男子坡面障碍技巧：苏翊鸣

女子坡面障碍技巧：荣格

男子大跳台：苏翊鸣

女子大跳台：荣格

男子平行大回转：毕野

女子平行大回转：臧汝心 宫乃莹

女子障碍追逐：拥青拉姆

延伸阅读：2022年北京冬奥会单板滑雪：你需要了解的五件事

女子：U型场地技巧双姝冲金

女子U型场地技巧队伍是中国单板滑雪中经验最丰富的，刘佳宇与蔡雪桐都将是第四次出站冬奥会，并在过去几届奥运会上都获得了突破。

刘佳宇在17岁时参加世锦赛时就拿下了冠军，首次参加冬奥会就在温哥华位列前四，而在2018年冬奥会上，刘佳宇更是获得了U型场地的银牌，为中国拿下单板滑雪项目的首枚冬奥奖牌。

队友蔡雪桐也战绩斐然，在37次世界杯比赛中，她27次登上领奖台，收获了12次冠军；5次参加世锦赛，3次登上领奖台，2次夺冠。她已然是中国单板滑雪的一面旗帜，也是名副其实的中国单板U型场地第一人。状态正好的蔡雪桐必然也希望能够在主场夺牌，弥补自己冬奥征战历程的遗憾，完成自己世界大赛奖牌大满贯。

另一位值得关注的女子选手是与苏翊鸣一样都是17岁的拥青拉姆，她是单板滑雪障碍追逐项目中中国唯一的参赛选手，也是首位获得冬奥资格的西藏籍运动员。 从2018年跨界选材开始练习障碍追逐后，已经取得过国际雪联（FIS）积分赛第二名的好成绩。

延伸阅读：蔡雪桐第四次冲击冬奥渴望奖牌

蔡雪桐 照片出自： 2019 Getty Images

男子：天才小子承厚望

U型场地技巧队伍是中国男子项目中发展较早的项目，从2003年就开始建队，因此这次东京奥运会也得以满员参赛。

而在男子各项比赛的角逐中，最受瞩目当然要数天才小子苏翊鸣了。在2021赛季， 他拿下了国际雪联世界杯大跳台总分第一和坡面障碍技巧总分第三的成绩。

而在难度上，他也一直在不断寻求突破。2020年3月，他完成了三周空翻转体1620度，成为首个完成这个高难度动作的中国运动员。在2021年1月，他又解锁反脚外转五周1800度，同样是中国第一人。进入10月份，他在奥地利斯图拜滑雪公园解锁内转1980度抓板，更是成为世界第一人。17岁的苏翊鸣是进入1980俱乐部的年龄最小的。

延伸阅读：关于中国单板滑雪天才小子苏翊鸣你应该知道的五件事

苏翊鸣在国内的大小比赛中拿奖拿到手软 照片出自： 来自苏翊鸣微博

2022年北京冬奥会单板滑雪奖牌赛赛程

场馆：单板滑雪比赛；云顶滑雪乐园

大跳台比赛：首钢滑雪大跳台

（所有时间均为北京时间）

2月 6日, 星期日

10:24 单板滑雪女子坡面障碍技巧决赛第3轮

2月 8日, 星期二

15:36 女子平行大回转小决赛

小决赛后 女子平行大回转大决赛

15:43 男子平行大回转小决赛

小决赛后 男子平行大回转大决赛

2月 9日, 星期三

15:45 单板滑雪女子障碍追逐小决赛

小决赛后 单板滑雪女子障碍追逐大决赛

2月 10日, 星期四

10:25 单板滑雪女子U型场地技巧决赛第3轮

15:15 单板滑雪男子障碍追逐小决赛

小决赛后 单板滑雪男子障碍追逐大决赛

2月11日，星期五

10:25 单板滑雪男子U型场地技巧决赛第3轮

2月12日，星期六

10:50 单板滑雪障碍追逐混合团体小决赛

小决赛后 单板滑雪障碍追逐混合团体大决赛

2月15日，星期一

10:15 单板滑雪女子大跳台决赛第3轮

13:45 首钢滑雪大跳台 单板滑雪男子大跳台决赛第3轮