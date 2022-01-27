中国代表团北京冬奥会巡礼 - 三大滑行项目

中国雪车队是2015年北京申办冬奥会成功后组建的，在2018年平昌冬奥会上，中国雪车队共获得了3个参赛席位——两席男子双人雪车、一席男子4人雪车。在双人项目中，李纯键/王思栋、金坚/史昊分别以2分30秒49和2分30秒97的成绩完赛，分列26位和29位。在男子4人雪车比赛中，中国队最终排名29位。

中国钢架雪车队成立于2015年10月，并在2016年首次参加国际赛事就由耿文强摘得铜牌。在2021年11月，耿文强更是获得了男子比赛的冠军，创造了历史。多年来，中国钢架雪车队一直在海外参加训练，也有更多的运动员在洲际杯的比赛中登上了领奖台。通过海外训练和参加国际积分赛事，中国运动员积累了更多的经验，状态也越来越好。

中国雪橇队也是在2015年成立的，并在2016年扩大了队伍的规模，并于2017年开始参加青年国际赛事。在近些年来，也开始逐渐进步，在北京冬奥会前举行的2021-2022国际雪橇联合会雪橇世界杯赛上，中国在团体接力赛中获得了第九名。

与四年前的平昌冬奥会相比，现在中国三大滑行项目的队伍都经过了世界杯、世锦赛等世界大赛的历练，已具备了更丰富的经验，和更成熟的技战术。

中国雪车队2022年北京冬奥会名单：

雪车队

男子：孙楷智、吴青泽、甄恒、吴志涛、李纯键、刘伟、史昊、丁嵩

女子：怀明明、王璇、应清、杜佳妮

钢架雪车队

男子：闫文港、殷正

女子：黎禹汐、赵丹

雪橇队

男子：范铎耀、黄叶波、彭俊越

女子：王沛宣

延伸阅读：2022年北京冬奥会雪车：你需要了解的五件事

2022年北京冬奥会钢架雪车：你需要了解的五件事

2022年北京冬奥会雪橇：你需要了解的五件事

雪车：怀明明应清领衔争创历史

中国队在北京冬奥会雪车四个小项上均拿到各两个参赛名额。怀明明和应清将参加女子单人雪车的比赛，怀明明/王璇和应清/杜佳妮将参加女子双人雪车项目；男子方面，李纯键和孙楷智两位舵手将分别带领各自队友，参加男子双人雪车和四人雪车项目的争夺。

在这个冬奥赛季的世界杯阿尔滕贝格站的比赛中，怀明明/王璇、应清/杜佳妮在女子双人雪车项目中排名并列第8；在温特伯格站，怀明明/王璇排名第6；新年伊始，在拉脱维亚的锡古尔达站，怀明明/王璇获得女双第4的好成绩，这也是中国女子双人雪车在世界杯赛场上的最佳战绩，应清/杜佳妮组合在该站排名第6。在北京冬奥会上，中国将有机会创造历史，实现奖牌零的突破。

相比女子运动员逐渐向领奖台靠近，中国男子雪车运动员还未能向世界一流强队发起有效的挑战。在本赛季世界杯比赛中，中国男子运动员在双人比赛和4人比赛上的最高排名是1月8日在温特伯格站孙楷智/吴青泽在男双比赛中排名第14位，以及孙楷智、吴志涛、吴青泽、甄恒在1月9日温特伯格站获得的男子4人赛第13名。希望中国男子运动员能在北京冬奥会上借主场之利，实现更好的成绩。

钢架雪车和雪橇：主场寻求突破

中国在钢架雪车项目上一直在不断创造历史。此次将代表中国参赛的男选手闫文港在钢架雪车世界杯温特伯格站首轮滑行排名第4。另一名中国选手殷正也在2021/2022赛季洲际比赛中获得多个冠军，尤其是他的推车起跑速度已经达到了世界一流水平。

中国女队也是首次参加冬奥会，能够站上这个最大的体育舞台，就已经创造了历史。

此次在家门口参赛，他们也希望能够在这个冬奥会的速度之最项目上展现出“中国速度”。

中国在雪橇项目上和其他滑行项目一样，与冬季运动强国相比起步晚，依然在积累国际大赛的经验。但在这几年中，还是取得了长足的进步。雪橇队一哥范铎耀在2021-2022国际雪橇联合会雪橇世界杯北京站的比赛上进入正赛，成为中国第一位获得参加雪橇世界杯正赛资格的男运动员。女选手王沛宣在随后进行的索契站比赛中也进入正赛，实现了女子项目的突破。中国雪橇队在北京冬奥赛季共参与了7站奥运积分赛，状态良好，跃跃欲试，希望能利用主场赛道的优势，在北京实现进一步的突破。

闫文港 照片出自： GETTY IMAGES

2022年北京冬奥会雪车奖牌赛程：

比赛场馆：国家雪车雪橇中心（以下均为北京时间）

2月14日 09:30：女子单人金牌决赛

2月15日 20:15：男子双人金牌决赛

2月19日 20:00：女子双人金牌决赛

2月20日 09:30：男子四人金牌决赛

2022年北京冬奥会钢架雪车奖牌赛程：

比赛场馆：国家雪车雪橇中心（以下均为北京时间）

2月11日 21:55：男子钢架雪车第四轮（金牌决赛）

2月12日 21:55：女子钢架雪车第四轮（金牌决赛）

2022年北京冬奥会雪橇奖牌赛程：

比赛场馆：国家雪车雪橇中心（以下均为北京时间）