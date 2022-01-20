中国代表团北京冬奥会巡礼 - 短道速滑队

短道速滑一直以来都是中国代表团的优势项目，至今为止中国短道速滑队在冬奥会赛场上已经斩获33枚奖牌，其中包括10金15银8铜。在该项目冬奥历史奖牌榜上位居第二，仅仅落后于韩国队（48枚奖牌，24金23银11铜）。

2022年北京冬奥会上，中国短道速滑队获得了5男5女的满额席位。经过上周冬奥选拔赛的激烈争夺，目前所有参赛人选均以敲定。

中国短道速滑队2022年北京冬奥会参赛选手名单：

他们将代表东道主参加2022年北京冬奥会短道速滑9个项目的争夺。

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本赛季战绩亮点

任子威展现王者气质

本赛季世界杯共包括北京（中国）、名古屋（日本）、德布勒森（匈牙利）以及多德雷赫特（荷兰）四站赛事。从中国队在四站赛事中的表现来看，男子选手的竞争力大于女子选手。

其中，任子威在男子500米、1000米、1500米三个单项上共摘得5枚奖牌，表现相当全面。他在德布勒森和多德雷赫特站比赛中收获1500米金牌、在名古屋站比赛中收获1000米金牌和500米银牌、在德布勒森还摘得500米铜牌。在2018年平昌冬奥会中国代表团金牌独苗武大靖赛季初状态低迷的时候，任子威适时的扛起了中国短道的领军大旗。

除个人项目成绩优异之外，在中国混合接力队斩获2000米混合接力2金1银1铜、四站赛事全部登上领奖台的过程中，任子威同样发挥着重要的作用。2022年北京冬奥会上，男女混合2000米接力项目将会上演冬奥首秀。

另外，他和武大靖、孙龙、李文龙组成的男子接力队还在名古屋站摘得了5000米接力的银牌（2018年平昌冬奥会上，中国队收获该项目银牌时，任子威就在队中）。

展望2022年北京冬奥会，如能延续世界杯的火热状态，任子威有望在家门口多次登上领奖台。

武大靖收官战状态回暖

经历赛季初的状态低迷以及抢跑困扰后，武大靖终在收官之战摘得本赛季个人首枚世界杯个人项目奖牌，登顶男子500米最高领奖台，让人们看到了队内“一哥”的觉醒。

孙龙在名古屋站摘得男子1500米铜牌，他也是男子5000米接力队的成员。在男女混合2000米接力比赛中，孙龙也贡献了力量。在后两站比赛中顶替武大靖出赛，帮助中国队收获1金1铜。他们的存在给教练的排兵布阵提供了更多选择。

年仅17岁的吉林小将张添翼是2020年洛桑冬青奥会男子500米铜牌得主。他在上周选拔赛首站比赛爆出冷门，力压一众前辈率先锁定冬奥会参赛资格，展现了不俗的实力。

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女子：3000米接力实力不俗，范可新500米目标冲金

和男队的战绩辉煌相比，中国女子短道队的成绩相对平淡。尤其是个人项目上，四站比赛中只有范可新在名古屋站收获了一枚500米铜牌。范可新在本赛季定下了高目标——北京冬奥会夺冠。在匈牙利站的女子500米比赛中，范可新虽然未能闯入决赛，但她在赛后表示，“我感觉自己的状态一站比一站好，我最终目标是在北京冬奥会上冠军，所有我能参加的项目都要冲冠军。”世界杯最后一站来到荷兰，范可新在女子500米B组决赛中以43秒570的成绩位列B组第一，虽然未能再次登上领奖台，但她北京冬奥冲冠的目标不会改变。

在女子集体项目上，由范可新、张雨婷、曲春雨、郭奕含组成的女子3000米接力队在北京站摘得金牌、在德布勒森站收获铜牌，在荷兰多德雷赫特站的半决赛中小组排名第三，未能晋级A组决赛。中国队在该项目上具备冲击奖牌的实力，目前排名世界第四，落后于荷兰、韩国、加拿大。但除了荷兰队一骑绝尘之外，排名第2至第4的队伍积分差距并不大。北京冬奥会上，中国短道姑娘们能有一拼。

由于郭奕含未能入选奥运代表队，她的位置最终由谁顶替值得关注。

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2022年北京冬奥会短道速滑奖牌赛程安排

比赛场馆：首都体育馆（以下均为北京时间）

2月5日

21:26 - 混合团体接力 - 决赛A

2月7日

20:41 - 女子500米 - 决赛B

20:46 - 女子500米 - 决赛A

20:52 - 男子1000米 - 决赛B

20:58 - 男子1000米 - 决赛A

2月9日

21:13 - 男子1500米 - 决赛B

21:20 - 男子1500米 - 决赛A

2月11日

20:37 - 女子1000米 - 决赛B

20:43 - 女子1000米 - 决赛A

2月13日

19:35 - 女子3000米接力 - 决赛B

19:44 - 女子3000米接力 - 决赛A

20:09 - 男子500米 - 决赛B

20:14 - 男子500米 - 决赛A

2月16日

20:32 - 男子5000米接力 - 决赛B

20:44 - 男子5000米接力 - 决赛A

21:11 - 女子1500米 - 决赛B

21:18 - 女子1500米 - 决赛A