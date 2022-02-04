中国代表团北京冬奥会巡礼 - 自由式滑雪

中国代表团自1994年冬奥会开始就派遣选手参加自由式滑雪项目的争夺。至今为止共斩获11枚奖牌，包括1金6银4铜。所有奖牌全部出自一个项目——空中技巧。

但是随着谷爱凌的横空出世，中国自由式滑雪队有望在2022年北京冬奥会上实现突破。在本赛季国际雪联自由式滑雪世界杯上，中国队取得了12金9银4铜的不俗战绩，这也让人们对中国代表团在北京冬奥会自由式滑雪比赛的前景更加期待。

2022年北京冬奥会中国自由式滑雪空中技巧队参赛选手名单：

女子运动员：徐梦桃、孔凡钰、邵琪

男子运动员：贾宗洋、齐广璞、孙佳旭、王心迪

2022年北京冬奥会中国自由式滑雪雪上技巧队参赛选手名单：

女子运动员：李楠

男子运动员：赵洋

2022年北京冬奥会中国自由式滑雪U型场地技巧队名单：

女子运动员：谷爱凌、张可欣、李方慧、吴梦

男子运动员：毛秉强、孙敬博、王海卓、何炳含

2022年北京冬奥会中国自由式滑雪大跳台及坡面障碍技巧队参赛选手名单：

女子运动员：谷爱凌（两项全部参赛）、杨硕瑞

男子运动员：何金博

2022年北京冬奥会中国自由式滑雪障碍追逐队参赛选手名单：

女子运动员：冉鸿运、普蕊

延伸阅读：2022年北京冬奥会自由式滑雪，你需要了解的五件事

女子：谷爱凌徐梦桃领衔冲金大战

本届冬奥会，中国自由式滑雪阵容空前雄厚。在女队中，徐梦桃是奥运“四朝元老”，谷爱凌后生可畏，并身兼三大重任——U型场地技巧、大跳台和坡面障碍技巧。

在U型场地技巧的赛场上，谷爱凌拥有绝对的统治力，她在2019年首次亮相国际赛事，便在世界杯成功夺牌，随后在2020年洛桑冬青奥会上摘得这个项目的金牌。本赛季，她在世界杯全部四场比赛中包揽了4枚金牌，获得总冠军水晶球奖。

另外，谷爱凌在大跳台项目上也有冲金的实力。本赛季自由式滑雪世界杯美国斯廷博特站，她成为史上首位在比赛中完成前空翻两周加转体四周动作的女运动员，一举夺冠。同时，她在坡面障碍技巧的比赛中也有不俗表现，在今年1月9日美国猛犸山站世界杯的比赛中夺得了亚军。

北京冬奥会将是31岁的徐梦桃第四次征战奥运赛场。在2010年温哥华的冬奥首秀中，徐梦桃排名第六名，为4年后在索契冬奥会上夺得银牌积累了经验。但在2018年平昌冬奥会上，她戴着世界排名第一的光环参赛，却未能进入最后一轮决赛。在本赛季世界杯，徐梦桃两次夺取冠军，还摘得1银和1铜，以个人职业生涯27个世界杯冠军的成绩，打破了由澳大利亚名将库珀保持的25冠纪录。

1993年出生的孔凡钰是2018年平昌冬奥会女子空中技巧赛铜牌得主，她在去年12月2日自由式滑雪世界杯首站芬兰鲁卡站上夺冠，随后还收获了2银1铜的战绩。中国女子空中技巧冬奥阵容中另一位选手邵琪也在本赛季世界杯上收获了一枚银牌。

在这个冬奥世界杯赛季，徐梦桃和孔凡钰包揽了女子空中技巧积分榜的前两位，谷爱凌在U型场地技巧总积分榜上独占鳌头，张可欣和李方慧也排进前5名。期待中国女子自由式滑雪运动员在北京冬奥赛场的精彩表演。

男子：空中技巧争金夺银

和中国女子运动员可以在几个项目中争夺奖牌不同，中国男子自由式滑雪运动员的重点只集中在空中技巧项目上。

在北京冬奥会的参赛名单中，贾宗洋和齐广璞也是“四朝元老”。贾宗洋在2010年温哥华冬奥会上名列第六，在2014年索契冬奥会夺得铜牌。2018年平昌冬奥赛场上，贾宗洋仅以0.46分之差屈居亚军。而齐广璞三次征战冬奥会还未能登上领奖台。

本赛季，贾宗洋在世界杯芬兰鲁卡站两夺亚军。而出生于1999年6月的孙佳旭则是中国队阵容中的新兴力量，他在加拿大站一举夺冠，还在美国鹿谷战摘得铜牌，在鹿谷战，中国队的另一位选手王心迪获得了冠军。

可以说，参加北京冬奥会自由式滑雪男子空中技巧的4名运动员都具备争金夺银的实力，但他们要共同面对一个强大的对手，就是来自ROC的运动员马克西姆·布罗夫，他在本赛季世界杯的6场比赛中有4场封王，可谓是北京冬奥会该项比赛的最大夺金热门。

混合团体：新增冲金点

2022年北京冬奥会共有9个混合项目，自由式滑雪空中技巧混合团体赛是其中之一。这个新增项目将在2022年北京冬奥会完成奥运首秀，该项目也是中国队的冲金点，本赛季国际雪联世界杯，中国队在该项目上连续两站登顶，无疑将是北京冬奥会这个项目金牌的有力争夺者。

北京冬奥会自由式滑雪奖牌比赛日期

（以下均为北京时间）