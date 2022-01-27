中国代表团北京冬奥会巡礼 - 冰壶队

在距离2022年北京冬奥会开幕还有十天的时间点上，北京冬奥会信息系统公布了中国男队、女队、混双参赛项目的选手名单。男队和女队分别由两位奥运新面孔马秀玥和韩雨领衔。

冰壶有“冰上国际象棋”之称，是人类历史最悠久的团队运动之一，对智力、团队协调能力要求都很高 ，入门和学习的周期都很航，因此是一项对队员综合能力要求很高的运动。中国女子冰壶队在过去曾有过辉煌的历史，新一代的冰壶女将们青春逼人，承载着复兴的希望，而男队也希望能够在家门口有新的突破。

中国冰壶2022年北京冬奥会参赛名单：

男子：马秀玥、邹强、王智宇、许静韬、姜东旭

女子：韩雨、王芮、董子齐、张丽君、姜馨迪

混双：范苏圆、凌智

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男队：在曲折中前进

跟世界强国相比，中国冰壶运动起步相对较晚。中国冰壶协会和中国男子冰壶队在2002年才刚成立。为了赶上世界冰壶运动发展的步伐，中国队通过引进外教和出国参加训练等方式，在很短的时间里就取得了长足的进步。在2002年举行的泛太平洋地区冰壶锦标赛上，中国第一次参赛就取得了第五名的成绩。中国男子冰壶队第一次参加世锦赛是在2008年，首次参赛就得以进入铜牌赛，最终不敌挪威队获得第四名。在2013年的亚太冰壶锦标赛，中国男队决赛战胜日本，拿下了第一个亚洲冠军。 2014年索契冬奥会，也是中国队首次参加冬奥会，中国男队苦战进入铜牌赛，而对手是冰壶老牌劲旅加拿大，最终中国6-10负于加拿大，但冬奥会第四名的成绩依然创造了历史。

在疫情前2019年冰壶世界杯上，经历了一段低迷时期的中国男子冰壶队重振气势，最终拿下了亚军。

2020冰壶世锦赛，中国男队由于世锦赛扩容而获得了参赛资格，但成绩并不理想。2022北京冬奥会的男子阵容中，队长马秀玥是首次参加冬奥会，主场作战的中国男队，也希望能够给中国冰壶运动带来新的气象。

中国男队在索契冬奥会 照片出自： 2014 Getty Images

女队：承载复兴希望

中国女子冰壶队在21世纪初时，曾有过一段辉煌的时光。在2008年世锦赛上，组队仅仅5年时间的中国女子冰壶队就摘得了世锦赛银牌，一年后，又拿下世锦赛金牌，连续创造历史。在2010年温哥华冬奥会上，由王冰玉、柳荫、周妍、岳清爽组成的中国女队首次参加冬奥会就拿下铜牌，那几年，是中国女子冰壶名副其实的黄金时代。

在之后的两届奥运会上，中国女子冰壶队都是止步循环赛阶段，遗憾未能延续传奇。

最近几年来，中国女子冰壶队的发展又回到了正轨，在2019年的亚太冰壶锦标赛上，重新夺回了失落已久的冠军头衔。

北京冬奥会中国派出的女队可以说是一支非常年轻的队伍，队长韩雨2000年出生，是最年轻的冰壶队队长。

虽然疫情使得这支队伍缺乏一些大赛的经验，她们仅仅参加过2021年的世锦赛，最终排名第十。但这支还在磨合期的中国女子冰壶队还是得到了总教练林德霍姆的肯定，他认为，中国队在世锦赛上的表现比结果更重要，世锦赛的经验让运动员和队伍在技术、战术、团队精神和团队活力等方面为冬奥会做好了准备。坐拥主场优势，中国女队承载了复兴的希望，希望能重续辉煌。

混双项目是平昌冬奥会时才增加的，第一队代表中国出战的组合是王芮和巴德鑫，最终在附加赛不敌挪威，获得了第五名。此次中国派出的范苏圆/凌智组合，也是经过选拔赛中的多轮考验和尝试，才最终确定的。

2022年北京冬奥会冰壶项目赛程

地点：冰立方

日期：2月2日-2月20日（以下为北京时间 UTC+8 ）

2月2日 星期三

20:05 - 混双：瑞典VS英国，澳大利亚VS美国，挪威VS捷克，中国VS瑞士

2月3日 星期四

09:05 - 混双：澳大利亚VS中国，瑞典VS捷克，美国VS意大利，英国VS加拿大

14:05 - 混双：意大利VS瑞士，美国VS挪威

20:05 - 混双：挪威VS加拿大，瑞士VS英国，中国VS瑞典，捷克VS澳大利亚

2月4日 星期五

08:35 - 混双：瑞典VS澳大利亚，加拿大V瑞士，意大利VS挪威

13:35 - 混双：捷克VS意大利，中国VS加拿大，瑞士VS澳大利亚，瑞典VS美国

2月5日星期六

09:05 - 混双：澳大利亚VS挪威，瑞士VS瑞典

14:05 - 混双：中国VS美国，捷克VS英国，瑞典VS加拿大，澳大利亚VS意大利

20:05 - 混双：英国VS意大利，挪威VS中国，挪威VS瑞士，美国VS加拿大

2月6日 星期日

09:05 - 混双：美国VS捷克，英国VS中国

14:05 - 混双：挪威VS瑞典，澳大利亚VS瑞士，意大利VS中国，加拿大VS捷克

20:05 - 混双：加拿大VS澳大利亚，意大利VS瑞典，瑞士VS美国，挪威VS英国

2月7日 星期一

09:05 - 混双：瑞士VS挪威，加拿大VS意大利，美国VS英国，挪威VS中国

20:05 - 混双：半决赛

2月8日星期二

14:05 - 混双：铜牌比赛

20:05 - 混双：金牌比赛

2月9日星期三

20:05 - 男子：丹麦VS加拿大，美国 vs ROC，ROC vs 瑞士，中国VS瑞典

2月10日 星期四

09:05 - 女子：英国VS瑞士，丹麦VS中国，瑞典VS日本， ROC vs 美国

14:05 - 男子：美国VS瑞典，挪威VS加拿大，中国 vs ROC，英国VS意大利

20:05 - 女子：加拿大VS韩国，瑞典VS英国，美国VS丹麦，中国VS瑞士

2月11日 星期五

09:05 - 男子：瑞士 vs ROC，英国VS美国，瑞典VS意大利，丹麦VS中国

14:05 - 女子：美国VS中国，加拿大VS日本，韩国vsROC，韩国VS英国

20:05 - 男子：ROCvs丹麦，英国VS挪威，加拿大VS瑞士

2月12日 星期六

09:05 - 女子：瑞典VS加拿大，韩国vsROC，日本VS丹麦

14:05 - 男子：意大利VS中国，加拿大VS瑞典，荷兰VS瑞士，美国VS挪威

20:05 - 女子：ROCvs日本，丹麦VS瑞士，英国VS美国，瑞典VS中国

2月13日星期日

09:05 - 男子：挪威VS瑞士，中国VS英国，美国VS加拿大，意大利vsROC

14:05 - 女子：丹麦VS英国，美国VS瑞典，韩国VS中国，瑞士VS加拿大

20:05 - 男子：英国VS丹麦，瑞士VS意大利，中国VS美国

2月14日星期一

09:05 - 女子：中国VS日本，加拿大vsROC，美国VS韩国

14:05 - 男子：意大利VS意大利，丹麦VS挪威，ROCvs瑞典，瑞士VS英国

20:05 - 女子：瑞士V瑞典，英国VS加拿大，日本VS韩国，丹麦 vs ROC

2月15日星期二

09:05 - 男子：ROC vs 挪威，加拿大VS中国，瑞典VS美国，瑞典VS丹麦

14:05 - 女子：中国vsROC，瑞典VS丹麦，美国VS瑞士，英国VS日本

20:05 - 男子：瑞典VS英国，意大利VS美国，挪威VS中国，ROCvs加拿大

2月16日星期三

09:05 - 女子：加拿大VS美国，瑞士VS韩国，中国VS英国

14:05 - 男子：中国VS瑞士，英国VS中国，意大利VS丹麦

20:05 - 女子：韩国VS丹麦，日本VS美国，ROCvs瑞典，加拿大VS中国

2月17日星期四

09:05 - 男子：丹麦VS美国，瑞典VS瑞士，加拿大VS英国，挪威VS意大利

14:05 - 女子：日本VS瑞士 ROCvs英国，丹麦VS加拿大，韩国VS瑞典

20:05 - 男子：半决赛

2月18日星期五

14:05 - 男子：铜牌赛

20:05 - 女子：半决赛

2月19日星期六

14:05 - 男子：金牌决赛

20:05 - 女子：铜牌赛

2月20日星期日

09:05 - 女子：金牌决赛