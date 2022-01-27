中国代表团北京冬奥会巡礼 - 雪车队

中国雪车队是2015年北京申办冬奥会成功后组建的，在2018年平昌冬奥会上，中国雪车队共获得了3个参赛席位——两席男子双人雪车、一席男子4人雪车。在双人项目中，李纯键/王思栋、金坚/史昊分别以2分30秒49和2分30秒97的成绩完赛，分列26位和29位。在男子4人雪车比赛中，中国队最终排名29位。

与四年前的平昌冬奥会相比，现在的中国雪车队经过了世界杯、世锦赛等世界大赛的历练，已具备了更丰富的经验，和更成熟的技战术。

中国雪车队2022年北京冬奥会名单：

男子：孙楷智、吴青泽、甄恒、吴志涛、李纯键、刘伟、史昊、丁嵩

女子：怀明明、王璇、应清、杜佳妮

中国队在北京冬奥会雪车四个小项上均拿到各两个参赛名额。怀明明和应清将参加女子单人雪车的比赛，怀明明/王璇和应清/杜佳妮将参加女子双人雪车项目；男子方面，李纯键和孙楷智两位舵手将分别带领各自队友，参加男子双人雪车和四人雪车项目的争夺。

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女子：怀明明应清领衔争创历史

在这个冬奥赛季的世界杯阿尔滕贝格站的比赛中，怀明明/王璇、应清/杜佳妮在女子双人雪车项目中排名并列第8；在温特伯格站，怀明明/王璇排名第6；新年伊始，在拉脱维亚的锡古尔达站，怀明明/王璇获得女双第4的好成绩，这也是中国女子双人雪车在世界杯赛场上的最佳战绩，应清/杜佳妮组合在该站排名第6。在北京冬奥会上，中国将有机会创造历史，实现奖牌零的突破。

男子：积累大赛经验

相比女子运动员逐渐向领奖台靠近，中国男子雪车运动员还未能向世界一流强队发起有效的挑战。在本赛季世界杯比赛中，中国男子运动员在双人比赛和4人比赛上的最高排名是1月8日在温特伯格站孙楷智/吴青泽在男双比赛中排名第14位，以及孙楷智、吴志涛、吴青泽、甄恒在1月9日温特伯格站获得的男子4人赛第13名。希望中国男子运动员能在北京冬奥会上借主场之利，实现更好的成绩。

2022年北京冬奥会雪车奖牌赛程：

比赛场馆：国家雪车雪橇中心（以下均为北京时间）