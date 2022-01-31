中国代表团北京冬奥会巡礼 - 冬季两项

中国代表团自1980年普莱西德湖冬奥会开始就一直有参加冬奥会冬季两项比赛的争夺，但是从未赢得过任何奖牌。随着“冬季两项”之王奥勒·埃纳尔·比约恩达伦携妻子达里娅·多姆拉切娃于2019年末执掌中国冬季两项队帅印，他们能否给中国运动员带来质变，在北京冬奥会上取得突破值得期待。

2022年北京冬奥会中国冬季两项队参赛选手名单：

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程方明征战本赛季世界杯 照片出自： 2022 Getty Images

2021-2022赛季，中国队先后在瑞典、奥地利、法国和德国参加了6站世界杯。最终，女队积分达到2417分，排名第17位，拿到4个冬奥会席位。在这过程中，中国女队在倒数第二站德国鲁波尔丁站接力赛中获得第13名，为本赛季最好名次。

中国男队积分为1515，排名第26名，虽然无缘前20，但程方明通过个人积分直接拿到了参赛席位。此外，国际冬季两项联盟考虑到中国男队在本赛季的奥运积分赛上的良好表现，除了东道主的一个配额外，为中国队增加了2个席位，这样中国男子项目同样拥有4个参赛资格。

长期以来，挪威、瑞典、德国、法国等欧洲国家一直占据着这个项目的主导地位，亚洲仅哈萨克斯坦获得过一枚银牌。中国开展冬季两项较晚，最好成绩是1998年冬奥会的女子7.5公里短距离第5和女子4X7.5公里接力第7。

在北京冬奥会上，除了男女追逐赛和集体出发4个小项的参赛资格需要看比赛后的表现，中国队将参加其余7个小项比赛。

2022年北京冬奥会冬季两项赛程

场馆：国家冬季两项中心（所有时间均为北京时间）