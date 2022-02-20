2022年北京冬奥会精彩瞬间回顾

从谷爱凌首登奥运会舞台，到肖恩·怀特动情告别，随着2022年北京冬奥会的结束，让我们一起再来回顾这16天比赛最精彩的瞬间。

从米歇尔·吉辛出色的全能金牌，到索菲亚·戈吉亚迅速从伤病中回归，2022年北京奥运会高山滑雪比赛在寒冷的天气中展示了这项运动的壮观。

无人能阻止法国选手昆汀·菲永·马耶、挪威选手马尔特·奥尔斯布和约翰内斯·廷内斯·伯厄，他们在单届冬奥会上各自夺得了五枚奖牌。

凯莉·亨弗里斯冲出重围，夺得冬奥会首个女子单人雪车的冠军，并在冬奥会上获得了第三枚金牌。同时，延庆的国家滑雪中心还见证了更多的纪录。

挪威选手约翰内斯·克莱博和ROC选手亚历山大·博利舒诺夫在张家口赛道都获得了多枚奖牌（克莱博4枚和博利舒诺夫5枚），而伊沃·尼斯卡宁直到最后一名运动员冲过终点线时，才庆祝自己在15公里传统技术比赛中收获的金牌。

英国队错过了混合团体比赛的领奖台，直到冬奥会的第15个比赛日才赢得了他们在本届冬奥会上的首枚奖牌，然而，他们的男女队都闯进了决赛，分别对阵瑞典队和日本队。

美国选手陈巍在男单短节目中以113.97的成绩开创了新高度，中国选手隋文静/韩聪在团体项目中打破了纪录。当然，也不要忘了法国组合帕帕达基斯和西泽龙在韵律舞比赛中以90.83分创造了历史最佳战绩。

谷爱凌状态火热，她的冬奥会首次亮相就收获了两枚金牌和一枚银牌，成为第一位在单届冬奥会上获得三枚奖牌的自由式滑雪运动员。

加拿大女队与美国、芬兰和瑞士队一起，在五棵松体育中心展开了奖牌的争夺战，而芬兰男队则与ROC、斯洛伐克和瑞典一起争夺最高荣誉。

德国队以出色的状态赢得了所有雪橇比赛的四枚金牌，纳塔莉·盖森伯格实现了连续第三次获得女子比赛冠军和第六枚奥运金牌。

挪威选手乔尔根·格拉巴克一扫2018年平昌冬奥会的失落，重新染指了2014年索契冬奥会上获得的大跳台/10公里比赛的金牌，并成为第一位在这项运动中获得四枚奥运金牌的运动员。

随着阿里安娜·方塔纳、苏珊妮·舒尔廷和查尔斯·哈梅林都搏得了金牌，而荷兰队在夺得女子3000米冠军后，一起向2020年去世的队友拉拉·鲁伊文致敬。

闫文港为中国赢得了史上第一枚滑行项目的奖牌，德国选手克里斯托弗·格罗瑟也上演了大师级的表演。

斯洛文尼亚选手乌尔莎·博加塔伊斩获个人首枚冬奥金牌。日本名将小林陵侑终结了日本对于标准台金牌长达50年的等待。此外，跳台滑雪的混合团体赛首登冬奥赛场。

科洛伊·金和平野步梦、佐伊·辛诺特、安娜·加塞尔一起在冬奥会新增项目大跳台的比赛中挑战了地心引力。

瑞典选手尼尔斯·范德波尔在10000米比赛中一飞冲天，打破了世界纪录，而伊丽恩·伍斯特获得了第六枚奥运金牌，成为唯一一位在参加的五届冬奥会上都收获个人金牌的运动员。