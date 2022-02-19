2022年北京冬奥会速度滑冰综述 - 顶级故事、瞬间和纪录

纪录告破在本届冬奥会的速滑赛场已经屡见不鲜。在冰丝带的赛场上，我们至少见证了14次破纪录的瞬间。

荷兰队继续着他们在这项运动上的主导地位，伊雷妮·斯豪滕在2022年北京冬奥会上为比赛定下了基调。29岁的斯豪滕先是在速滑首日女子3000米项目上夺金并刷新奥运纪录，5天后又在女子5000米项目上摘得摘得个人第二金并刷新奥运纪录。此前这两项赛事的纪录都属于德国人克劳迪亚·佩施斯泰恩，她2002年盐湖城冬奥会缔造了该纪录，至今已经保持了20年。

另外一位引人瞩目的老将是参加女子1500米的伊丽恩·伍斯特，她以刷新奥运会纪录的成绩在第三次摘得该项目金牌，生涯奥运金牌数也升至6枚。35岁的伍斯特在团体追逐赛中摘得铜牌，个人冬奥奖牌总数达到13枚：6金5银2铜。

男子项目中，瑞典的尼尔斯·范德波尔表现亮眼，成为5000米和10000米的长距离新王者，荷兰传奇斯文·克拉默走下神坛。25岁的范德波尔在两个项目上均刷新了奥运会纪录，其中他10000米的成绩还打破了世界纪录。荷兰选手在托马斯·克罗尔和基尔德·纽斯分别摘得1000米和1500米冠军。

中国代表团旗手高亭宇在男子500米项目上夺得金牌并刷新奥运会纪录，他也成为首位赢得冬奥速滑金牌的中国男子运动员。速滑最后一天，巴尔特·斯文斯赢得男子集体出发金牌，成为自1948年以来首位赢得冬奥金牌的比利时运动员。斯豪滕在女子集体出发项目上摘得金牌，斩获个人本届冬奥会的第三金

三大瞬间

1 - 伍斯特创造历史

荷兰传奇伊丽恩·伍斯特最终成功卫冕女子1500米金牌，巩固了自己冬奥会历史上奖牌最多速滑运动员的身份。她不仅在北京冬奥会上赢得个人第6金，更成为唯一一位参加五届冬奥会均有金牌入账的运动员。

她也成为第二位在同一运动项目上斩获5枚奥运奖牌的速滑运动员，她在2010年温哥华冬奥会、2018年平昌冬奥会、2022年北京冬奥会上斩获3枚金牌，在2014年索契冬奥会收获1银，在2006年都灵冬奥会收获1铜。如此成绩只有克劳迪亚·佩施斯泰恩做到过，后者从1992年开始统治女子5000米。

荷兰队庆祝伊丽恩·伍思特赢得金牌 照片出自： 2022 Getty Images

2 - 高亭宇摘得中国男子速滑首金

2018年平昌冬奥会铜牌得主高亭宇是中国男子速滑首枚奥运奖牌得主。当年发誓要在北京冬奥会上给奖牌换个颜色的他最终兑现了诺言。在2022年北京冬奥会开幕式上担任中国代表团旗手，高光登场。之后在男子500米项目上夺得冠军，并刷新该项目奥运纪录，斩获中国男子速滑历史首金。

签名、盖章、传递：尼尔斯·范德·波尔赢得2022年北京冬奥会上赢得第二枚金牌并创造10000米世界纪录 照片出自： Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

3 - 杰克逊优异成绩回馈信任

在美国选拔赛中表现不佳失去冬奥参赛资格的艾琳·杰克逊在队友布列塔妮·鲍维将自己参赛资格让给她后最终获得了北京冬奥会入场券。

29岁的杰克逊没有浪费这宝贵的参赛资格，以0.08秒的优势击败日本名将高木美帆，在个人第二届冬奥会上摘得个人冬奥首金。曾经练习直排轮滑的杰克逊在平昌冬奥会上只位居第24名，四年的时间多的冠军，难能可贵。

艾琳·杰克森是自1994年利勒哈默尔冬奥会上邦妮·布莱尔赢得500米速滑金牌后第一位赢得500米速滑奥运冠军的美国女子运动员 照片出自： Richard Heathcote/Getty Images

精彩语录

“这感觉太棒了，当下我脑海中各种情绪百转千回。我能再次夺冠确实有点奇怪。过去一周我的感觉都特别好。我发挥的很好，我知道我可以相信自己。我对于自己今天能够取得这昂的成绩很有信心。我不知道该怎么形容这样的表现了。”

伊丽恩·伍斯特第三次斩获女子1500米金牌，个人冬奥金牌总数提升到6枚后说道。

“我的队友布列塔妮·鲍维太好了，非常无私。她把自己的席位让给了我，让我有机会参加这届冬奥会。我非常感谢她的做法。最终美国队很幸运，获得了第三个席位，所以她也参赛了，表现也不错。有她一起比赛感觉太棒了。比赛结束后我们非常开心。”

艾琳·杰克逊谈自己在北京冬奥会的感想。

埃琳·杰克逊和布列塔尼·鲍 照片出自： 2022 Getty Images

2022年北京冬奥会速度滑冰完整奖牌榜

女子赛事

500米

金牌：艾琳·杰克逊 (美国)

银牌：高木美帆 (日本)

铜牌：安吉丽娜·戈利科娃 (ROC)

1000米

金牌：高木美帆 (日本)

银牌：珠塔·里尔达姆 (荷兰)

铜牌：Brittany Bowe (美国)

1500米

金牌：伊丽恩·伍斯特 (荷兰)

银牌：高木美帆 (日本)

铜牌：安东内塔·德容 (荷兰)

3000米

金牌：伊雷妮·斯豪滕 (荷兰)

银牌：弗朗西斯卡·劳洛勃丽吉达 (意大利)

铜牌：伊莎贝尔·韦德曼 (加拿大)

5000米

金牌：伊雷妮·斯豪滕 (荷兰)

银牌：伊莎贝尔·韦德曼 (加拿大)

铜牌：玛蒂娜·萨布里科娃 (CZE)

集体出发

金牌：伊雷妮·斯豪滕 (荷兰)

银牌：艾瓦尼·布伦丁 (加拿大)

铜牌：弗朗西斯卡·劳洛勃丽吉达 (意大利)

团体追逐

金牌：加拿大

银牌：日本

铜牌：荷兰

男子赛事

500米

金牌：高亭宇 (中国)

银牌：车旼奎 (韩国)

铜牌：森重航 (日本)

1000米

金牌：托马斯·克罗尔 (荷兰)

银牌：洛朗·迪布勒伊 (加拿大)

铜牌：哈瓦德·霍尔默菲尤尔·洛伦岑 (挪威)

1500米

金牌：基尔德·纽斯 (荷兰)

银牌：托马斯·克罗尔(荷兰)

铜牌：金敏锡 (韩国)

5000米

金牌：尼尔斯·范德波尔 (瑞典)

银牌：帕特里克·鲁斯特 (荷兰)

铜牌：哈尔盖·恩格布罗滕 (挪威)

10000米

金牌：尼尔斯·范德波尔 (瑞典)

银牌：帕特里克·鲁斯特 (荷兰)

铜牌：达维德·吉奥托 (意大利)

集体出发

金牌：巴尔特·斯文斯 (比利时)

银牌：郑在源 (韩国)

铜牌：李承勋 (韩国)

团体追逐

金牌：挪威

银牌：ROC

铜牌：美国