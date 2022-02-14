2022年北京冬奥会跳台滑雪综述 - 顶级故事、瞬间和纪录

2022年北京冬奥会跳台滑雪比赛中新星闪耀，世界顶尖选手在争夺奥林匹克荣耀的过程中跳的更高，飞的更远。

首先夺冠的选手是斯洛文尼亚人乌尔莎·博加塔伊，第一次跳跃过后位居第二的她在女子标准台比赛中上演精彩逆转。承受着巨大压力的她第二跳跳出了100米的距离，斩获个人首枚冬奥金牌。

男子标准台比赛中，日本名将小林陵侑以夺冠大热之姿参赛，他的表现也没有令人失望。最终这位2022年四山赛冠军以145.4米和129.6米夺得冠军，终结了日本对于标准台金牌长达50年的等待。

2月7日，跳台滑雪赛场诞生了冬奥第一次，混合团体赛首登冬奥赛场。最终由克里兹纳尔、博加塔伊、蒂米·扎伊克、彼得·普雷维茨组成的斯洛文尼亚队收获历史性金牌。

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精彩远未停止。

男子大跳台比赛中爆出冷门，挪威选手马里乌斯·林德维克跳出了最远距离，击败日本名将小林陵侑夺得冠军。后者在最后一跳排名下滑，收获银牌。

冬奥会跳台滑雪最后一个项目同样精彩，男子团体接力比赛中奥地利队凭借最后一跳，最终登上了最高领奖台。

三大时刻

1 - 小林陵侑兑现夺冠热门的期待

日本名将小林陵侑在冬奥会开始前在新赛季比赛中状态正佳，包括斩获了久负盛名的四山赛冠军。但是考虑到他在2018年平昌冬奥会上获得标准台第7和大跳台第10，因此人们对于他在冬奥赛场的表现依然还有存疑。

但是最终，小林陵侑在2022年北京冬奥会跳台滑雪首个男子项目的争夺中用表现回击了所有质疑。虽然他是全场唯一一位没有参加试跳的运动员，但是25岁的他最终强势夺冠，摘得日本队自1972年札幌冬奥会以来的首枚冬奥会标准台金牌。

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小林陵侑 照片出自： 2022 Getty Images

2 - 博加塔伊成为首位赢得冬奥会跳台滑雪金牌的斯洛文尼亚运动员

博加塔伊在本届冬奥会之前战绩一般，虽然很长时间以来她都被外界认可为最具天赋的选手之一，但是26岁的她此前从未赢得过大赛冠军，直到北京冬奥会。

第二跳跳出100米后，博加塔伊摘得女子标准台金牌，成为第一位斩获冬奥会跳台滑雪金牌的斯洛文尼亚选手。当然，她对于一枚金牌并不满足，几天后的混合团体赛中，她收获个人第二金。

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乌尔莎·博加塔伊 照片出自： 2022 Getty Images

3 - 马里乌斯·林德维克展翅高飞摘得大跳台金牌

男子大跳台比赛开始前，大多数人预测的冠军人选是几天前已经赢得标准台冠军的小林陵侑。在第一跳过后，小林陵侑也如人们预测一般处于领先地位，位居第二的是挪威选手马里乌斯·林德维克。

但是最终，23岁的林德维克在第二跳中跳出140米的优异成绩，以2分优势击败小林陵侑，生涯首夺冬奥金牌。

马里乌斯·林德维克 照片出自： 2022 Getty Images

精彩语录

今天比赛过程中，我感觉很好。上一届冬奥会（小林陵侑位居第7）比赛过程中，我意识到了自己有很多不足，所以这一次我做到了该做的事。这也是为什么我能夺冠的原因。

奥运冠军小林陵侑（日本）在2月6日标准台夺冠后如是说

今天我无法相信我的表现居然有这么好。今天两次跳跃我都完成的很好，这就够了。压力很大，也许今天我很幸运。我依旧无法相信这是真的。过去几年我经历了伤病以及一些艰难的时光，也许今天是过去的努力收到了回报吧。

奥运冠军乌尔萨·博加塔伊（斯洛文尼亚）在2月5日女子标准台夺冠后如是说。

2022年北京冬奥会跳台滑雪完整奖牌榜

女子标准台

金牌：乌尔莎·博加塔伊 (斯洛文尼亚)

银牌：卡塔琳娜·阿尔塔乌斯 (德国)

铜牌：妮卡·克里日纳尔 (斯洛文尼亚)

男子标准台

金牌：小林凌侑 (日本)

银牌：曼努埃尔·费特纳尔 (奥地利)

铜牌：达维德·库巴斯基 (波兰)

混合团体

金牌：斯洛文尼亚

银牌：ROC

铜牌：金阿达

男子大跳台

金牌：马里乌斯·林德维克 (挪威)

银牌：小林凌侑 (日本)

铜牌：卡尔·盖格尔 (德国)

男子团体

金牌：奥地利

银牌：斯洛文尼亚

铜牌：德国