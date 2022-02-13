2022年北京冬奥会钢架雪车综述 - 顶级故事、瞬间和纪录

车橇项目强国德国队在2022年北京冬奥会赛场首夺钢架雪车金牌！听起来有些不可思议，但是这是真的。

克里斯托弗·格罗特赫尔在男子比赛中是夺冠热门，身为世锦赛卫冕冠军的他在延庆国家雪车、雪橇中心的赛道呈现了一场大师级表现，最终摘得金牌。

格罗特赫尔的队友，北京冬奥会周期饱受伤病困扰的阿克塞尔·容克摘得银牌，证明了德国车橇项目的实力。

当然，北京冬奥会钢架雪车赛场也不乏冷门，中国选手闫文港创造历史，为东道主赢得中国钢架雪车第一枚奖牌。

女子钢架雪车项目上，德国队同样创造该国历史。汉娜·奈泽摘得金牌，成为首位赢得该项目金牌的德国女子运动员。贾克琳·娜拉科特同样迎来历史性时刻，斩获银牌的她为澳大利亚赢得该国首枚钢架雪车冬奥奖牌。

本赛季世界杯冠军荷兰选手金伯莉·博斯在比赛中上演逆转好戏，第1滑之后位居第10的她最终登上领奖天，获得铜牌。

三大时刻

1- 德国首夺男子钢架雪车奥运金牌

过去两届世锦赛均摘得冠军后，格罗特赫尔对于北京冬奥会金牌非常期待。

但是要想实现目标，他需要面对一众高手的挑战，包括六6届世锦赛冠军马廷斯·杜库尔斯、奥运冠军亚历山大·特雷迪亚科夫、尹诚彬等等。

最终，格罗特赫尔展现了钢铁般的意志，用三次完美滑行锁定胜利（最后一滑略有瑕疵但由于领先优势大，无碍夺冠），为德国队钢架雪车书写了浓墨重彩的一笔。

他在平昌冬奥会位居第8的经历也可以彻底翻篇了。

德国队克里斯托弗·格罗特赫尔赢得男子钢架雪车金牌 照片出自： 2022 Getty Images

2- 德国选手打破英国选手在女子钢架雪车项目的统治地位

2006年都灵冬奥会以来第一次，冬奥会女子钢架雪车冠军被非英国选手斩获。过去三届冬奥会，英国选手牢牢掌控着这枚金牌。

由于两届冬奥冠军得主莉奇·雅诺德退役，德国的汉娜·奈泽抓住了机会。第1滑过后，她位居第8，但是此后她的表现无人能挡。剩余3次滑行全部位居第一，并在第3次滑行刷新赛道纪录（1分01秒44），最终位居第一。

奈泽的队友蒂娜·赫尔曼距离奖牌很近，但是最终金伯莉·博斯逆袭成功，赫尔曼最终位居第4无缘领奖台。

德国队汉娜·奈泽赢得女子钢架雪车金牌 照片出自： Getty Images

3 - 中国首夺钢架雪车项目奥运奖牌

要说闫文港斩获男子钢架雪车铜牌是北京冬奥会钢架雪车赛场的一大爆冷，应该没有人会反对。

24岁首次参加冬奥会的闫文港的夺牌方式同样充满戏剧性。

第3滑滑出第6名的成绩后，闫文港保留了夺得银牌的希望。最后一滑依然有夺牌希望的他顶住了生涯当中能够面临的最大压力，在第3滑中滑出了该轮最佳成绩，排名也锁定第三。

中国队闫文港赢得男子钢架雪车铜牌 照片出自： Getty Images

精彩语录

难以置信，我从小就梦想着这一天，现在梦想成真了。第1滑开始前我特别紧张，甚至之前一晚都睡不好觉。现在我为自己以及周围所有让这一切变成可能的人感到骄傲。

克里斯托弗·格罗特赫尔谈首夺冬奥冠军

为我的国家赢得奖牌是非常伟大的事情。很开心我能够在第4滑抓住机会。我希望我能够鼓励更多人参与到钢架雪车运动中来。

中国选手闫文港谈首次参加冬奥会为国争光

我为此付出了很多努力，期间我尽可能的让自己放松，我意识到只要自己能够放松，效果就会更好。意志力对我最终的表现影响很大，所以我决定必须要在这方面继续努力。这是我第一次夺得奥运冠军，我几天的发挥特别好。

德国选手汉娜·奈泽谈比赛过程中的心理力量

2022年北京冬奥会钢架雪车完整奖牌榜

女子

金牌：汉娜·奈泽（德国）

银牌：贾克琳·娜拉科特（澳大利亚）

铜牌：金伯莉·博斯（荷兰）

男子

金牌：克里斯托弗·格罗特赫尔（德国）

银牌：阿克塞尔·容克（德国）

铜牌：闫文港（中国）