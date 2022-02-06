2022年北京冬奥会2月7日比赛前瞻：精彩赛事不容错过

2月7日将会有8个项目产生奖牌，其中包括首次亮相冬奥会赛场的跳台滑雪混合团体赛。男子、女子跳台滑雪运动员同场竞技为冬奥会历史第一次。

冰壶混双循环赛阶段迎来尾声，最后四场混双比赛将在今日结束，其中包括美国对阵英国的比赛。晚间将展开半决赛的争夺。

以下是我们为您选出的精华赛事：

单板滑雪 - 苏翊鸣黑马出击

在6日进行的单板滑雪男子坡面障碍技巧的资格赛中，17岁的中国小将苏翊鸣以无可挑剔的表现，出人意料地获得86.80分的成绩，位列第一进入决赛。他在决赛中否能够延续资格赛中的辉煌，在家门口拿到一枚奖牌，众人拭目以待。

他的主要对手将来自加拿大和美国，其中加拿大选手马克·麦克莫里斯在资格赛中排在第二，他的队友马克斯·帕罗特也不容小觑。美国选手肖恩·菲茨西蒙斯排在第三位。

高山滑雪 - 席弗琳亮相

冬奥两金得主米凯拉·席弗琳将在今天踏上延庆赛区的国家高山滑雪中心的赛道，她将力争卫冕女子大回转冠军宝座（10:15，13:45）。

意大利名将玛塔·巴西诺是在上赛季世界杯大回转年终总排名上仅次于席弗琳，值得关注。另外，瑞士的拉拉·古特-贝赫拉米、斯洛伐克的佩特拉·弗尔霍娃、奥地利的卡塔琳娜·莱恩斯博格同样有实力冲击金牌。

2018年平昌冬奥会女子大回转亚军、意大利名将费德里卡·布里尼奥内赢得了2020年世界杯大回转总冠军，也是本届赛事有望登上领奖台的选手之一。

花样滑冰 - 首枚花滑奖牌诞生

花滑团体赛将在今日落下帷幕。从9:15开始，五强队伍将在今天展开双人单人滑、冰舞、女子单人滑自由滑的争夺。

各队的排兵布阵值得关注，由于关系到奖牌归属，各队需要经过深思熟虑，派遣最适合的选手出场。

因为转天就将进行男子单人滑的比赛，如此赛程安排对于团体赛选人也会产生影响。

自由式滑雪 - 大跳台

北京冬奥会新项目——自由式滑雪大跳台将在首钢滑雪大跳台展开预赛的争夺（9:30 - 11:44），参赛选手包括备受瞩目的中国滑雪天才少女谷爱凌，她是2020年洛桑冬青奥会该项目金牌以及世锦赛铜牌得主。本赛季，练成新高难度技巧的谷爱凌在世界杯斯廷博特站比赛中斩获了女子大跳台冠军。

谷爱凌若想主场夺冠，需要面对法国名将泰斯·勒德、加拿大选手梅根·奥尔德汉姆、美国选手麦姬·沃伊辛以及世锦赛冠军阿纳斯塔西娅·塔塔琳娜的挑战。

男子自由式滑雪大跳台比赛预赛将于下午进行，2021年世锦赛奖牌获得者：冠军奥利维尔·马格努森（瑞典）、亚军爱德华·瑟瑞尔（加拿大）、季军基姆·格布瑟（瑞士）的表现值得关注。

男子组其它值得关注的选手还包括安德里·拉吉特里（瑞士）和阿莱克斯·豪尔（美国）。

短道速滑 - 方塔娜能否卫冕？任子威冲击个人首金？

女子500米和男子1000米项目奖牌将在今天找到自己的主人。

500米项目上，意大利名将丰塔纳和荷兰名将舒尔廷将会展开激烈争夺。前者是该项目卫冕冠军，后者则是2021年世锦赛所有女子项目的冠军得主。本赛季世界杯赛场上，两人都曾夺得过1枚该项目金牌，但是丰塔纳在另外三站比赛斩获3枚银牌，表现更加稳定。中国名将范可新本赛季曾经在名古屋夺得过一枚500米铜牌，在这个项目上也有望冲击一枚奖牌。

男子1000米项目，韩国选手黄大宪和中国选手任子威都曾经在本赛季登顶该项目世界杯最高领奖台。主场作战的任子威本赛季状态喜人，有望在今天摘得个人冬奥首金。

雪橇 - 女子单人第1轮和第2轮

中国雪橇队也将在7日迎来历史性时刻，首次亮相冬奥会赛场。王沛宣将在女子单人雪橇比赛中登场。

苏翊鸣在资格赛中一鸣惊人 照片出自： 2022 Getty Images

奖牌赛

高山滑雪

10:15–11:55：女子大回转第1滑

13:45–15:39：女子大回转第2滑

冬季两项

17:00–18:40：女子15公里个人赛

花样滑冰

09:15：团体赛，男子单人滑自由滑

10:30：团体赛，冰舞自由舞

11:35：团体赛，女子单人滑自由滑

单板滑雪

12:00–13:19：男子单板坡面障碍技巧决赛

跳台滑雪

19:45–20:36：混合团体第1轮

20:51–21:27：混合团体第2轮

速度滑冰

16:30–17:50：女子1500米

短道速滑

19:30–20:51：女子500米四分之一决赛、半决赛、决赛B、决赛A

19:44–21:04：男子1000米四分之一决赛、半决赛、决赛B、决赛A

观赛指南

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