北京冬奥会2月6日前瞻：精彩赛事不要错过

今天将会产生7组奖牌，哪些比赛值得期待？不要错过我们为您梳理的今日看点。

单板滑雪 - 安德森力争三连冠

她是冬季极限运动会该项目7金得主、索契冬奥会和平昌冬奥会冠军以及世锦赛两枚奖牌的获得者。美国选手杰米·安德森将会冲击个人第三枚冬奥会单板坡面障碍技巧金牌（9:30）。

从未有单板滑雪运动员完成过冬奥会三连冠。只有肖恩·怀特一人三次赢得冬奥会金牌，但是是在2006、2010以及2018年冬奥会上登顶（2014年无缘奖牌，因此连续夺冠中断）。如今，安德森有机会在北京创造历史。

加拿大的劳里·布劳因在平昌冬奥会摘得银牌，此外她还是世锦赛2金得主。平日里兼职模特的她今年25岁，在2022年1月世界杯卡尔加里站比赛中，她赢得了生涯世界杯第9个分站赛冠军。

新西兰的佐伊·萨多夫斯基-西诺特赢得了2021年世锦赛坡面障碍技巧冠军，成为首位蝉联单板世锦赛该项目桂冠的选手。20岁的她在平昌冬奥会上赢得铜牌，她将力争在北京冬奥会冲击金牌，这已经不是秘密。

在周六进行的单板坡面障碍技巧预赛中，萨多夫斯基·-西诺特以86.75分位居第一。安娜·加塞尔、安德森和布劳因也已经锁定周日决赛的直通票。

花样滑冰 - 团体赛继续

花滑团体赛的竞争日趋激烈，在今天的女子单人滑短节目（9:30）之后，参赛队伍的数量将从10支锐减至5支。经过首日比赛的较量后，美国队目前以28分高居第一，ROC26分紧随其后，中国和日本分别以21分和20分位列第三和第四。

由于各队在短节目和自由滑节目中可以使用不同的选手，因此各队的排兵布阵再次成为关注的焦点。尤其是ROC队，她们在女子单人滑项目上拥有三位世界顶级选手，谁能登场是一大悬念。

早场比赛过后，北京时间11:50，5支队伍将派遣男子选手参加自由滑比赛。

高山滑雪 - 滑降比赛引瞩目

男子滑降（11:00）将产生2022年北京冬奥会高山滑雪比赛的第一枚金牌。

2018年平昌冬奥会该项目冠军阿克塞尔·伦德·斯文达尔于2019年退役。因此，他的挪威同胞、两次夺得冬奥会奖牌的卡捷提尔·简舒德被认为是夺冠热门。36岁的简舒德继索契冬奥会铜牌以及平昌冬奥会连续摘银之后能否最终登上最高领奖台是今日一大看点。不过简舒德在世界杯比弗溪站比赛中膝盖受伤，为他的夺冠前景蒙上了一层阴影。

世锦赛卫冕冠军、奥地利名将文森特·克里奇迈尔以及2014年冬奥会该项目冠军马蒂亚斯·麦耶尔、瑞士名将比特·费乌斯同样有望登上领奖台。

2月6日赛程

高山滑雪

11:00–13:19: 男子滑降 – 奖牌赛

越野滑雪

15:00–16:35:男子15公里+15公里双追逐 – 奖牌赛

冰壶

09:05: 混双循环赛第10轮

美国vs捷克

英国vs中国

14:05: 混双循环赛第11轮

挪威vs瑞典

澳大利亚vs瑞士

意大利vs中国

加拿大vs捷克

20:05: 混双循环赛第12轮

加拿大vs澳大利亚

意大利vs瑞典

瑞士vs美国

挪威vs英国

自由式滑雪

18:00-18:30: 女子雪上技巧预赛2

19:30-20:00: 女子雪上技巧决赛1

20:05-20:30: 女子雪上技巧决赛2

20:40-20:55: 女子雪上技巧决赛 3 – 奖牌赛

花样滑冰

9:30: 团体赛 – 女子单人滑 – 短节目

11:50: 团体赛 – 男子单人滑 – 自由滑

冰球

16:40: 女子冰球B组小组赛

中国vs日本

21:10: 女子冰球A组小组赛

瑞士vs美国

雪橇

19:30-20:40: 男子单人雪橇第3滑

21:15-21:59: 男子单人雪橇第4滑 – 奖牌赛

单板滑雪

09:30-09:55: 女子单板坡面障碍技巧决赛第1滑

09:57-10:22: 女子单板坡面障碍技巧决赛第2滑

10:24-10:49: 女子单板坡面障碍技巧决赛第3滑 – 奖牌赛

12:30-13:30: 男子单板坡面障碍技巧预赛第1滑

13:32-14:32: 男子单板坡面障碍技巧预赛第2滑

跳台滑雪

18:00-18:35: 男子个人标准台试跳轮

19:00-19:45: 男子个人标准台第1轮

20:00-20:33: 男子个人标准台第2轮 – 奖牌赛

速度滑冰

16:30–18:15: 男子500米 – 奖牌赛

观赛指南

从开幕式到比赛，奥林匹克广播官方合作伙伴将为您带来赛事转播。