2022年北京冬奥会2月5日比赛前瞻：精彩赛事不要错过

2022年北京冬奥会第一套奖牌将会在5日下午在国家越野滑雪中心找到自己的主人。通过本文让我们带您了解今日的焦点比赛。

自由式滑雪 - 金斯伯里能否再次登顶？

男子雪上技巧运动员将于18:00在张家口参加第二轮资格赛，争取决赛资格。之后于19:30开始决赛的争夺。索契冬奥会收获银牌、平昌冬奥会摘金的加拿大名将米凯尔·金斯伯里能否连续第三届冬奥会登上领奖台值得期待。

29岁的金斯伯里目前仍处于巅峰状态。17岁开始职业生涯的他战绩辉煌，至今为止他的世界杯分站赛冠军总数已经超过60个；9次夺得世界杯年度总冠军和雪上技巧年度总冠军；世锦赛斩获6金（雪上技巧3金+非冬奥竞赛项目双雪上技巧3金）。当然，在冬奥会上他还有两枚奖牌入账。

冰球 - 芬兰力争爆冷

女子冰球赛场A组，2021年世锦赛冠军加拿大队对阵芬兰队的比赛值得关注（12:10 - 14:25）。

2019年世锦赛上，芬兰队曾经在半决赛上淘汰过加拿大队，近年来，芬兰女子冰球队是最有机会挑战加拿大队和美国队统治地位的存在。因此，这场对决的受关注程度无需赘言。

短道速滑 - 混合团体接力冬奥首秀

短道速滑比赛将于19:00开始，率先进行的是女子500米预赛和男子1000米预赛。但是短道赛场当晚的焦点将落在首次亮相冬奥会赛场的短道速滑混合团体接力项目上。

值得注意的事，该项目也从未在世锦赛上亮相过。但是，从2018年开始后，ISU短道速滑世界杯系列赛将其列为竞赛项目。

东道主中国队在2021/22赛季短道速滑世界杯四站比赛中全部斩获过该项目的奖牌，两站夺冠。其中赛季揭幕战就是在北京冬奥会场馆首都体育馆举行，中国队斩获金牌。在这个项目上，东道主有望收获本届冬奥会的首枚金牌。