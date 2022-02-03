2022年北京冬奥会2月4日前瞻：开幕式吸引全球目光

北京时间20点整，在国家体育场（鸟巢）举行的2022年北京冬奥会开幕式将吸引全世界的目光，

冰壶-中国挑战卫冕冠军

在开幕式前，冰壶混双比赛将展开7场比赛（第5轮、第6轮）的较量，中国队将在下午1点35迎来卫冕冠军加拿大队，后者在上午的早场比赛中将与上届冬奥亚军瑞士队展开对决。

英国与澳大利亚的比赛也将是一场焦点战。

花样滑冰-加拿大开始卫冕之旅

花样滑冰是冬奥会最受观众喜欢的比赛项目之一，本届冬奥会团体赛将率先展开3轮比赛的较量，共有10支队伍参加花滑团体赛，加拿大是2018年平昌冬奥会的冠军得主。

值得关注的是，ROC队在女子单人滑、双人滑和冰舞项目上实力雄厚，但他们的男子单人滑并不是夺牌热门，这可能会影响他们在团体赛上的发挥。因为在团队赛中，各队积分是根据各自参赛选手的排名来赢取的。

团体赛的比赛策略也是一大看点，在团体赛中，同一选手无需同时参加短节目和自由滑两个项目的比赛。

在当天的比赛中 ，10名男子单人滑选手将率先开赛，然后是冰舞和双人滑比赛。

冰球-中国迎战丹麦

当天中午还有两场女子冰球比赛。在A组中，ROC队将与瑞士队交锋，东道主中国队将迎来B组另一个对手丹麦队。

2月4日赛程 (北京时间)

冰壶

8:35: 混合双打第5轮

瑞典 Vs 澳大利亚

加拿大 Vs 瑞士

意大利 Vs 挪威

13:35: 混合双打第6轮

捷克 Vs 意大利

中国 Vs 加拿大

英国 Vs 澳大利亚

瑞典 Vs 美国

花样滑冰

10:02 - 11:15: 团体赛 - 男子单人滑 - 短节目

11:41 - 12:54: 团体赛 - 冰舞 - 韵律舞

13:22 - 14:55: 团体赛 - 双人滑 - 短节目

冰球

12:10: 女子预赛 A组

ROC Vs 瑞士

12:10: 女子预赛 B组

丹麦 Vs 中国

观赛指南

从开幕式到比赛，奥林匹克广播官方合作伙伴将为您带来赛事转播。