2022年北京冬奥会2月2日比赛前瞻：不可错过的冬奥冰壶开幕赛

世界上最好的冰壶运动员即将在改造后的北京国家游泳中心(又称 "水立方",现为“冰立方”)的冰面上进行循环赛阶段的比赛。这也是混合双人冰壶比赛在2018年平昌冬奥会上首次亮相后,第二次在冬奥会上亮相。

2022北京冬奥冰壶—老将vs新鲜人

本次比赛将见证一些经验丰富的选手回归赛场,包括加拿大卫冕冠军约翰·莫里斯和平昌冬奥会领奖台上的其他选手。瑞士银牌得主珍妮·佩雷特和马丁·里奥斯以及挪威铜牌得主克里斯汀·斯卡斯利恩和马格努斯·内德雷戈特将出战,并带领自己的队伍再次向领奖台发起冲击。

来自东道主中国的凌智和范苏圆将在开幕式上对阵瑞士的佩雷特和里奥斯,为冰壶比赛拉开帷幕。

英国世界冠军和夺冠大热布鲁斯·穆特和詹妮·多兹将是第一批出场的队伍之一,他们将与瑞典的奥斯卡·埃里克森和阿尔米达·德瓦尔进行对决。埃里克森和德瓦尔在去年的世锦赛上赢得了铜牌。

混合双人比赛也将见证新的队伍出现在北京的赛场上,澳大利亚和捷克都是首次参加冬奥会的冰壶比赛。

捷克冰壶运动员保洛瓦和托马斯·保罗将在首场比赛中对阵挪威的斯卡斯利恩和内德雷格特组合。将为澳大利亚开辟新天地的迪安·休伊特和塔利·吉尔将在揭幕战中面对美国的克里斯·普利斯和维多利亚·珀辛格。

莫里斯和搭档瑞秋·霍曼将在周四(2月3日)冰壶比赛的第二天开始自己的赛程,他们的对手是穆特和多兹。

各个队伍将进行单循环比赛,然后前四名获得半决赛资格,奖牌赛将于2月7日和8日举行。

日程 2月2日

所有时间都是北京当地时间

冰壶

20:05-22:00: 混合双人项目循环赛 – 瑞典 vs 德国, 澳大利亚 vs 美国, 挪威 vs 捷克, 中国 vs 瑞士

如何观看比赛?

从开幕式到比赛内容,您都可以在您所在的区域通过我们的官方合作伙伴关注2022年北京冬奥会