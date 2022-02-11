北京冬奥会2月12日前瞻：高亭宇能否书写历史？ 冰球美加大战

2月12日将有6个项目决出奖牌，一起来看看今天的重点比赛。

速度滑冰 - 旗手高亭宇冲击男子500米金牌

2018年平昌冬奥会夺铜，成为首位赢得冬奥会奖牌的中国男子速滑运动员后，高亭宇在北京周期进步明显。本赛季世界杯赛场收获该项目1金1银。北京冬奥会上他有望创造历史，成为中国男子速滑冬奥首金得主！

冰球 - 美加大战上演

本场小组赛比赛（12:10 - 14:25）将是双方自2014年索契冬奥会半决赛后第一次交锋。当年那场比赛，加拿大1-0获胜。

加拿大队、美国队、德国队和中国队同处A组，美加两队携手晋级四分之一决赛应该是大概率会发生的事情。本场比赛可以看做是双方在本届冬奥会后期淘汰赛交锋的预演。

单板滑雪 - 单板障碍追逐混合团体接力冬奥首秀

单板滑雪障碍追逐是一项高强度比赛，赛道包括转弯、跳跃、滑降元素，通常每场比赛会有4-6名运动员同场竞技。混合团体赛各参赛队由1名男运动员和1名女运动员组成，更加令人兴奋的是，每场比赛同场竞技的选手升至8人。

该项目冬奥首秀将于今日上演（10:00），首先进行的四分之一决赛中将有16支队伍参赛，它们的目标都是晋级大决赛（四支队伍参加），争夺奖牌。

澳大利亚是该项目目前世界排名第一的队伍，但是由于单板滑雪障碍追逐的不可预测性，奖牌的争夺相对开放。敬请关注！

冰壶-加拿大救赎之战

加拿大女子冰壶队在女子循环赛第4场（9:05）中与瑞典队对决。加拿大在2018年平昌冬奥会上表现不佳，未能获得奖牌。2014年索契冬奥金牌队长詹妮弗·琼斯归来，琼斯希望她能立即发挥作用，尤其是对瑞典的比赛。

2018年，瑞典队长安娜·哈塞尔伯格带领球队在平昌夺得金牌，并希望他们能在北京继续夺冠。

无论这场比赛的结果如何，这一定是场精彩的对决。

2月12日赛程

冬季两项 17:00-18:15：男子10公里短距离-奖牌项目

越野滑雪15:30-16:45：女子4×5公里接力-奖牌项目

冰壶

9:05：女子循环赛第4场

瑞典 Vs 加拿大

韩国 Vs ROC

日本 Vs 丹麦

14:05：男子循环赛第5场

意大利 Vs 中国

加拿大 Vs 瑞典

丹麦 Vs 瑞士

美国 Vs 挪威

20:05：女子循环赛第5场

ROC Vs 日本

丹麦 Vs 瑞士

英国 Vs 美国

瑞典 Vs 中国

花样滑冰 19:00：冰舞-韵律舞

冰球

12:10：男子预赛A组 加拿大 Vs 美国

12:10：女子四分之一决赛

16:40：男子预赛A组 德国 Vs 中国

16:40：女子四分之一决赛

21:10：男子预赛B组 ROC Vs 捷克

21:10：男子预赛B组 瑞士 Vs 丹麦

单板滑雪

10:00-10:24：单板障碍追逐混合团体四分之一决赛

10:30-10:42：单板障碍追逐混合团体半决赛

10:50：单板障碍追逐混合团体小决赛

小决赛后：单板障碍追逐混合团体大决赛-奖牌项目

跳台滑雪

19:00-19:45：男子个人大跳台赛第1轮

20:00-20:33：男子个人大跳台决赛-奖牌项目

钢架雪车

20:20-21:14：女子预赛3

21:55-22:40：女子预赛4-奖牌项目

速度滑冰 16:00-16:23：女子团体追逐四分之一决赛

观赛指南