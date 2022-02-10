北京冬奥会2月11日前瞻：肖恩·怀特冲击U型场地四冠王

速度滑冰——布鲁曼欲书写历史

在冬奥会历史上，在速度滑冰10000米中，还没有人能连续获得金牌。加拿大选手布鲁曼希望在今天的男子10000米速滑比赛中改写历史。他在在2018年平昌冬奥会上夺得金牌，还收获了5000米比赛的银牌。他的最大对手是25岁的瑞典选手尼尔斯范德波尔，后者在2021年世锦赛5000米和10000米比赛中都夺得金牌。

单板滑雪-肖恩·怀特能否圆满退役？

以单板滑雪U型场地技巧资格赛第二名身份挺进决赛后，澳大利亚的斯科特·詹姆斯有望在北京冬奥会上与美国名将肖恩·怀特争夺这枚金牌。另外，日本选手平野步梦的资格赛成绩排名第一，日本选手平野流佳排名第三，两位都是奖牌榜的有力竞争者。

在资格赛中，美国名将、三届冬奥金牌得主肖恩·怀特的第一滑出现失误！但他把握住了最后一次机会，以86.25分、第4名的成绩有惊无险地挺进决赛。抵达北京后，肖恩·怀特表示在北京冬奥会后将结束职业生涯，这位美国传奇运动员能为自己的职业生涯划上完美的句号吗？

钢架雪车-英国剑指三连冠

英国在2018年平昌冬奥会上创造了历史，两名运动员首次共同站上领奖台。亚诺德在2014年和2018年赢得冬奥会冠军，成为第一位连续两届冬奥会夺冠的英国人。但她后来结束了职业生涯。

劳拉·迪亚斯是在2018年登上领奖台，创造历史的成员。迪亚斯在平昌获得了铜牌，但她希望能为自己的国家带来钢架雪车项目连续第三枚奥运金牌。

2月11日赛程

高山滑雪 11:00-13:09：女子超级大回转-奖牌项目

冬季两项 17:00-18:10：女子7.5公里短距离-奖牌项目

越野滑雪 15:00-16:35：男子15公里传统技巧-奖牌项目

冰壶

9:05：男子循环赛第3场

瑞士 VS ROC

英国 VS 美国

瑞典 VS 意大利

丹麦 VS 中国

14:05：女子循环赛第3场

美国 VS 中国

加拿大 VS 日本

瑞士 VS ROC

韩国 VS 英国

20:05：男子循环赛第4节

ROC VS 丹麦

英国 VS 挪威

加拿大 VS 瑞士

冰球

12:10：男子预赛B组 丹麦 VS ROC

12:10：女子四分之一决赛

16:40：男子预赛B组 捷克 VS 瑞士

16:40：男子预赛C组

瑞典 VS 斯洛伐克

拉脱维亚 VS 芬兰

21:10：女子四分之一决赛

单板滑雪

9:30-9:55：男子U型场地决赛第1轮

9:57-10:22：男子U型场地决赛第2轮

10:24-10:49：男子U型场地决赛第3轮-奖牌项目

跳台滑雪 17:45-20:06：男子个人大跳台资格赛

钢架雪车

9:30-10:24：女子第1轮

11:00-11:55：女子第2轮

20:20-21:14：男子第3轮

21:55-22:40：男子第4轮-奖牌项目

速度滑冰 16:00-17:55：男子10000米-奖牌项目

短道速滑

19:00-19:16：女子1000米四分之一决赛

19:18-19:42：男子500米资格赛

19:55-20:03：女子1000米半决赛

20:04-20:23：男子5000米接力赛-半决赛

20:37-20:43：女子1000米决赛B

20:43-20:49：女子1000米决赛A-奖牌项目

观赛指南