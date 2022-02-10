北京冬奥会2月11日前瞻：肖恩·怀特冲击U型场地四冠王
2月11日，北京冬奥会的赛场将产生7枚金牌！美国单板滑雪传奇肖恩·怀特能否成为U型场地技巧冬奥会的四冠王？
速度滑冰——布鲁曼欲书写历史
在冬奥会历史上，在速度滑冰10000米中，还没有人能连续获得金牌。加拿大选手布鲁曼希望在今天的男子10000米速滑比赛中改写历史。他在在2018年平昌冬奥会上夺得金牌，还收获了5000米比赛的银牌。他的最大对手是25岁的瑞典选手尼尔斯范德波尔，后者在2021年世锦赛5000米和10000米比赛中都夺得金牌。
单板滑雪-肖恩·怀特能否圆满退役？
以单板滑雪U型场地技巧资格赛第二名身份挺进决赛后，澳大利亚的斯科特·詹姆斯有望在北京冬奥会上与美国名将肖恩·怀特争夺这枚金牌。另外，日本选手平野步梦的资格赛成绩排名第一，日本选手平野流佳排名第三，两位都是奖牌榜的有力竞争者。
在资格赛中，美国名将、三届冬奥金牌得主肖恩·怀特的第一滑出现失误！但他把握住了最后一次机会，以86.25分、第4名的成绩有惊无险地挺进决赛。抵达北京后，肖恩·怀特表示在北京冬奥会后将结束职业生涯，这位美国传奇运动员能为自己的职业生涯划上完美的句号吗？
钢架雪车-英国剑指三连冠
英国在2018年平昌冬奥会上创造了历史，两名运动员首次共同站上领奖台。亚诺德在2014年和2018年赢得冬奥会冠军，成为第一位连续两届冬奥会夺冠的英国人。但她后来结束了职业生涯。
劳拉·迪亚斯是在2018年登上领奖台，创造历史的成员。迪亚斯在平昌获得了铜牌，但她希望能为自己的国家带来钢架雪车项目连续第三枚奥运金牌。
2月11日赛程
高山滑雪 11:00-13:09：女子超级大回转-奖牌项目
冬季两项 17:00-18:10：女子7.5公里短距离-奖牌项目
越野滑雪 15:00-16:35：男子15公里传统技巧-奖牌项目
冰壶
9:05：男子循环赛第3场
- 瑞士 VS ROC
- 英国 VS 美国
- 瑞典 VS 意大利
- 丹麦 VS 中国
14:05：女子循环赛第3场
- 美国 VS 中国
- 加拿大 VS 日本
- 瑞士 VS ROC
- 韩国 VS 英国
20:05：男子循环赛第4节
- ROC VS 丹麦
- 英国 VS 挪威
- 加拿大 VS 瑞士
冰球
- 12:10：男子预赛B组 丹麦 VS ROC
- 12:10：女子四分之一决赛
- 16:40：男子预赛B组 捷克 VS 瑞士
- 16:40：男子预赛C组
- 瑞典 VS 斯洛伐克
- 拉脱维亚 VS 芬兰
- 21:10：女子四分之一决赛
单板滑雪
- 9:30-9:55：男子U型场地决赛第1轮
- 9:57-10:22：男子U型场地决赛第2轮
- 10:24-10:49：男子U型场地决赛第3轮-奖牌项目
跳台滑雪 17:45-20:06：男子个人大跳台资格赛
钢架雪车
- 9:30-10:24：女子第1轮
- 11:00-11:55：女子第2轮
- 20:20-21:14：男子第3轮
- 21:55-22:40：男子第4轮-奖牌项目
速度滑冰 16:00-17:55：男子10000米-奖牌项目
短道速滑
- 19:00-19:16：女子1000米四分之一决赛
- 19:18-19:42：男子500米资格赛
- 19:55-20:03：女子1000米半决赛
- 20:04-20:23：男子5000米接力赛-半决赛
- 20:37-20:43：女子1000米决赛B
- 20:43-20:49：女子1000米决赛A-奖牌项目