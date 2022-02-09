北京冬奥2月10日前瞻：中国力争混合团体空中技巧奥运首金

此外，中国选手蔡雪桐和刘佳宇将在单板女子U型场地技巧比赛中挑战平昌2018年金牌得主克洛伊·金。值得关注的比赛还有：

自由式滑雪空中技巧赛 - 中国队再赢夺金点

该项目为北京冬奥会新加入的竞赛项目，中国队在该项目上占据优势。本赛季结束的两战比赛当中，中国队全部摘得冠军。

值得一提的是，两次夺冠过程中，中国队分别派出了徐梦桃/贾宗洋/齐广璞和徐梦桃/孙佳旭/齐广璞的阵容，展现了阵容的厚度。北京冬奥会中国队会派出哪套阵容，值得期待。

花样滑冰 - 谁是下一个男子单人滑冠军

男子单人滑将在9:30打响，男子花滑名将向卫冕冠军羽生结弦发起挑战。

毫无疑问，羽生结弦将会冲击三连冠，他曾表示要在北京冬奥会上挑战Axel四周跳。这位日本名将在短节目比赛中仅名列第8，他需要在自由滑比赛中王者归来。

在短节目的比赛中，美国名将陈巍以113.97分打破了由羽生结弦保持的世界纪录。另一位日本选手键山优真排名第二，他的同胞宇野昌磨排名第三。他们将为登上领奖台而战。

雪橇 - 德国队冠军相十足

滑行运动比赛中有谁能阻挡德国选手夺冠呢？世界顶尖雪橇运动员将于今天在北京冬奥会赛场上挑战王者。

雪橇混合团体项目在2018年平昌冬奥会上首次亮相奥运赛场。本届冬奥会，混合团体接力比赛（21:38）汇聚了各项目中最顶尖选手的组队参赛，这成为比赛的一大看点。

令人感到意外的是，德国队在2020/21赛季雪橇世界杯上的5场团体接力比赛中仅2次夺冠，但是北京冬奥会上德国队的排兵布阵一定会和世界杯赛场有所不同。

冰球-加拿大队对阵德国队

2018年平昌冬奥会铜牌得主加拿大队将与2018年的亚军德国队在A组中对决，这将是加拿大队争夺第10枚奥运金牌路上遇到的最大的一项挑战。

2月10赛程

高山滑雪

10:30 - 12:45: 男子全能滑降

14:15 - 15:59: 男子全能回转 - 奖牌

越野滑雪 15:00–16:30：女子10公里传统技术-奖牌

冰壶

9:05: 女子A组

英国 Vs 瑞士

丹麦 Vs 中国

瑞典 Vs 日本

中国 Vs 美国

14:05: 男子B组

美国 Vs 瑞典

挪威 Vs 加拿大

中国 Vs ROC

英国 Vs 意大利

20:05: 女子B组

加拿大 Vs 韩国

瑞典 Vs 英国

美国 Vs 丹麦

中国 Vs 瑞士

自由式滑雪 19:00 - 20:15 混合团体空中技巧决赛

花样滑冰 9:30 男单自由滑 - 奖牌

冰球

12:10：男子预赛-C组 瑞典 Vs 拉脱维亚

16:40：男子预赛-C组 芬兰 Vs 斯洛伐克

21:10：男子预赛A组 美国 Vs 中国

21:10：男子预赛A组 加拿大 Vs 德国

雪橇 21:30: 团体接力 - 奖牌

单板

9:30-10:49：女子单板U型场地决赛

11:15 - 15:08: 男子单板障碍追逐种子轮、1/8决赛、1/4决赛、半决赛

15:15: 男子单板障碍追逐小决赛（铜牌）

小决赛后: 男子单板障碍追逐金牌决赛

钢架雪车

9:30: 男子预赛 1

11:00: 男子预赛 2

速度滑冰 20:00 - 21:16: 女子5000米 - 奖牌

观赛指南