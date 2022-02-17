2022年北京冬奥会北欧两项综述 - 顶级故事、瞬间和纪录

北欧两项将两个完全不同的运动项目结合起来，其戏剧性的比赛结果总能给人带来惊喜。2022年北京冬奥会冬季两项比赛为您带来爆冷夺冠、错失金牌以及激动人心的逆转。

经历2018年平昌冬奥会失利的挪威选手约尔根·格拉巴克在2022年北京冬奥会上重登最高领奖台，继索契冬奥会之后再次斩获个人大跳台/10公里冠军。30岁的格拉巴克在标准台比赛中也取得了成功，个人冬奥奖牌总数上升至6枚。

德国选手温岑兹·盖格尔的最后阶段表现堪称教科书级。最后一圈凭借过人的冲刺技术实现逆转，摘得个人首枚北欧两项个人赛金牌。24岁的她收获了自2018年平昌冬奥会团体金牌后的个人第二枚冬奥会金牌。

最后，格拉巴克带领挪威队赢得团体赛冠军，将自己和祖国挪威的名字载入史册。

三大瞬间

1- 格拉巴克8年后再摘金

格拉巴克继2014年索契冬奥会摘得双冠8年后重返大跳台最高领奖台。

赛前热门亚尔·马格努斯·里贝尔在离开隔离酒店一天后就参加了越野滑雪的比赛。比赛中他建立了领先，获胜希望很大。但是在2.5公里处，他进错了赛道。

虽然及时掉头，但是最终他失去了领先优势，格拉巴克反超取得领先后最终获得第一。

2- 优胜德国选手温岑兹·盖格尔

温岑兹·盖格尔在平昌冬奥会摘得团体金牌后，此次来到北京目标就是一枚个人项目金牌。

越野滑雪阶段以第11位出发的他最终的表现令自己的感到惊讶。凭借堪称史诗级的最后一圈，他扭转了1分30秒的劣势，摘得个人首枚个人赛金牌。

3 - 创造纪录

格拉巴克凭借出色的发挥带领挪威队三次夺得北欧两项团体赛冠军。

他的名字已经载入史册，成为首位赢得四枚冬奥北欧两项金牌的运动员。北京冬奥会上他复制了自己在索契的成绩，摘得两金。他也成为历史上第二位在北欧两项三个不同竞赛项目上全部有金牌入账的运动员。

德国人在团体项目上位居亚军，埃里克·弗伦泽尔摘得生涯第7枚冬奥奖牌，追平了奥地利选手菲利克斯·哥特瓦尔德的纪录。

精彩语录

“我永远不会把这个当做目标，但是参加冬奥会就要有梦想。我知道比赛就是保持专注，做好自己的事，所以比赛中我没有过多考虑结果，我就是想跳的好一点，滑的快一点。能够赢得金牌、或者银牌我都会很自豪。我特别开心，这个结果出乎我意料了。”

约尔根·格拉巴克谈意外夺金

“不真实，我不知道自己怎么做到的。我尝试拼了一把，滑雪阶段我真的滑的特别快。我的雪板护理人员出色的完成了工作。我没想到能够赢得奖牌，获得金牌就更疯狂了。平昌冬奥会的团体金牌很特别，今天我真没想到自己能得牌，不敢相信。”

温岑兹·盖格尔谈爆冷夺得大跳台金牌。

这是一个愚蠢的错误，在全世界面前犯这样的错误，让我付出了一枚金牌的代价。 “犯那样的错误太纯了，但是如果是其它比赛，可能犯了那样的错误我还有机会拼回来。我是一个冲刺环节非常出色的选手，我一定会再次冲击金牌的。”

结束新冠隔离的亚尔·马格努斯·里贝尔谈愚蠢错误导致错失大跳台金牌。

2022年北京冬奥会北欧两项奖牌榜

个人标准台/越野滑雪10公里：

金牌：温岑茨·盖格尔（德国）

银牌：约尔根·格拉巴克（挪威）

铜牌：卢卡斯·格赖德雷尔（奥地利）

个人大跳台/越野滑雪10公里：

金牌：约尔根·格拉巴克（挪威）

银牌：延斯·卢拉斯·奥夫特布罗（挪威）

铜牌：渡部晓斗（日本）

团体大跳台/越野滑雪4x5公里接力：

金牌：挪威

银牌：德国

铜牌：日本