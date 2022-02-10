北京冬奥会雪橇综述 - 焦点故事、精彩瞬间和纪录

2022年北京冬奥会雪橇比赛可以用一句话概括：德国队一家独大！这个车橇强国包揽了雪橇全部四个竞赛项目的金牌。

雪橇历史最佳选手娜塔莉·盖森博格在北京冬奥会上实现了女子单人雪橇三连冠。34岁的她成为冬奥会历史上第一位三夺女子单人雪橇金牌的运动员。

35岁的约翰内斯·路德维希在男子单人雪橇项目上收获了一枚令人印象深刻的金牌。此前在他漫长的运动生涯中，他一直活在菲利克斯·洛赫的影子下面，因此从未赢得过单人项目金牌。通过这次夺冠他证明了人通过耐力、决心、韧劲能够做到什么。

于此同时，托比亚斯·文德尔/托比亚斯·亚尔特的双人组合用完美表现实现冬奥会三连冠。赛前还有人怀疑这两位经验丰富的老将能否扛住同胞组合、世锦赛冠军托尼·埃格尔特/萨沙·贝内肯的挑战。但是最终，经过延庆国家雪车雪橇中心的一场激烈对决后，文德尔/亚尔特以0.099的优势摘得金牌。

单项比赛中有如此亮眼表现，盖森博格·路德维希、托比亚斯二人组组成的接力队夺得团体接力冠军就已经不是什么新鲜事了。

三大瞬间

1- 路德维希成为年龄最大的冬奥雪橇冠军

约翰内斯·路德维希本赛季世界杯赛场成绩突出，因此他斩获冬奥会冠军并不奇怪。

但是考虑到他从1996年开始就全身心投入到雪橇运动中，这个冠军对他而言是一种迟来的安慰和奖励。在他的运动生涯中，经历过很多起起伏伏，包括两次落选国家队，错过冬奥会，以及多次世锦赛第四名的折磨。

最终，他在36岁生日前8天斩获了个人赛金牌，这是对他长年来的敬业、以保持良好竞技状态的一种回馈。

德国名将约翰内斯·路德维奇庆祝赢得男子单人雪橇金牌 照片出自： Getty Images

2- 历史创造者 - 盖森博格

娜塔莉·盖森博格在2022年北京冬奥会之前已经是这项运动的历史最佳选手。北京冬奥会上成为冬奥历史上首位女子单人雪橇三连冠得主后，她的GOAT身份被彻底坐实

虽然2019赛季由于产子未参加比赛，她在重返赛场后很快就恢复了自己的最佳状态，为人母也无法阻挡她继续统治女子雪橇。

盖森博格在北京冬奥会上展现了惊人的稳定性，四次滑行两次第一，两次第二。

德国巨星娜塔莉·盖森博格在女子单人雪橇颁奖仪式上 照片出自： 2022 Getty Images

3 - 托比亚斯二人组再夺冠

冬奥双人雪橇卫冕冠军托比亚斯·文德尔/托比亚斯·亚尔特在冬奥会之前状态并不是非常稳定。

但是经验丰富的他们并没有过于担心。2018年平昌冬奥会之前，他们也是如此。关键时刻，他们总能够找到最佳状态。

北京赛场上他们再次证明了这一点，他们每次滑行都是第一，并创造双人雪橇历史，摘得三连冠。

精彩语录

我参加过五届冬奥会，但是这是第一次以妈妈身份参赛，感觉太棒了。之前的训练也是边带孩子边完成的。我觉得我们这一家子出色的完成了工作。能够再赢得金牌很特别，感觉太棒了。

娜塔莉·盖森博格谈冬奥三连冠。

团体项目上，她斩获了个人冬奥第六金。

这枚金牌对我来说意义非凡。我从事这项运动已经很多年了，我经历很多不成功的时光。2010、2014年我都没能获得冬奥会资格。世锦赛上我也好多次位居第四名，大概有5次左右吧。有很多次都是和领奖台差之毫厘。登上领奖台是我多年来一直追逐的目标，很开心我做到了。我觉得这枚奖牌证明我的努力方向是对的。

冬奥五金得主约翰内斯·路德维希谈职业生涯中的起起伏伏。

这次的感觉就像我们第一次夺冠时一样。每一次成功都是一次新的成功。我们知道我们付出了怎样艰苦的努力，我们以此为荣。过去20年我们始终一起滑行，我们的感情就像是亲兄弟一样。我们认识太久了，我为他感到自豪，我们很好的完成了工作。

托比亚斯·亚尔特和挚友托比亚斯·文德尔已经合作超过20年。谈到二人之间的默契时，他如是说。

德国组合托比亚斯·文德尔/托比亚斯·亚尔特庆祝斩获双人雪橇金牌 照片出自： Getty Images

2022年北京冬奥会雪橇完整奖牌榜

女子单人雪橇

金牌： 娜塔莉·盖森博格（德国）

银牌： 安娜·贝赖特（德国）

铜牌： 塔迪亚娜·伊万诺娃（ROC）

男子单人雪橇

金牌： 约翰内斯·路德维希（德国）

银牌：沃尔夫冈·金德尔（奥地利）

铜牌： 多米尼克·费什纳勒（意大利）

双人雪橇

金牌： 托比亚斯·文德尔/托比亚斯·亚尔特（德国）

银牌： 托尼·埃格尔特/萨沙·贝内克（德国）

铜牌： 托马斯·斯特乌/洛伦兹·科勒（奥地利）

混合团体赛

金牌： 娜塔莉·盖森博格、约翰内斯·路德维奇、托比亚斯·文德尔、托比亚瑟·亚尔特（德国）

银牌： 玛德琳·埃格勒、沃尔夫冈·金德尔、托马斯·斯特乌、洛伦兹·科勒

铜牌： 艾丽莎蒂鲁玛、克里斯特尔斯·阿帕约兹、马廷斯·波茨、罗伯茨·普鲁姆（拉脱维亚）