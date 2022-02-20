2022年北京冬奥会冰球综述 - 顶级故事、时刻和纪录

冰球从1920年安特卫普奥运会开始就已经亮相奥运赛场。1924年完成冬奥会首秀后，它一直就是冬奥会赛场上观众喜闻乐见的运动项目之一，在2022年北京冬奥会上也不例外。

男子冰球赛场上，芬兰创造历史。决赛击败ROC后，他们收获了该国历史上第一枚冬奥会金牌。斯洛伐克同样创造历史，赢得该国首枚冬奥会冰球奖牌。队中年轻球员斯拉夫科夫斯基的的表现令人印象深刻，他的运动生涯才刚刚起步，未来可期。

女子冰球方面，加拿大和美国队会是决赛并不令人意外，此前双方已经在女子冰球1998年长野冬奥会入奥后的8届冬奥会中，7次在决赛中相遇。加拿大队凭借摧枯拉朽版的表现强势摘得她们的第5枚女子冰球金牌，决赛中3-2击败了美国队。

芬兰女子冰球队最后一场比赛4-0胜瑞士后第4次摘得女子冰球铜牌。

三大瞬间

1 - 加拿大女冰的强大表现

由老将玛丽-费利普·普琳、布瑞安·詹娜、娜塔莉·思普内领衔的加拿大队在女子冰球赛场上所向睥睨（所有出场球员至少有1球入账）。在五夺冬奥冠军的道路上，加拿大队在本届赛事7场比赛中攻入57球也创造了冬奥会纪录，同时仅失10球。

决赛中击败美国队的比赛是加拿大女冰姑娘们本届赛事上最艰难的一场比赛，但是依旧拿下了比赛。收获银牌的美国队至今为止2次夺冠，冬奥女子冰球历史战绩已开始向加拿大队方面倾斜。

27岁的加拿大队的萨拉·奈斯，刷新了单届冬奥会进球、助攻纪录，打入18球并13次帮助队友破门。

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2 - 芬兰男子冰球队创造历史

北京冬奥会前，芬兰队距离冬奥会金牌最近的一次是在1988年和2006年两届冬奥会上，当时他们均收获银牌（两次决赛负于苏联和瑞典）。收获四枚铜牌的芬兰队在北京冬奥会之前是妥妥的无名之辈，但是最终他们击败ROC夺冠后，将球棒和头盔抛向天空的画面令人印象深刻。芬兰球员哈里·萨特里在本届冬奥会上发挥亮眼。

作为赛事平局年龄最大的球队（30岁），芬兰队在2-1击败ROC的决赛中防守出色，战术合理。终场哨音想起后，芬兰球员疯狂庆祝。

3 - 斯洛伐克新星闪耀创造历史

2010年温哥华冬奥会第四名曾经是（自1993年斯洛伐克独立后）斯洛伐克男子冰球队的冬奥最佳成绩，此前他们从未赢得过奖牌。但是这一切在北京冬奥会赛场发生了改变，最大功臣当属17岁的小将斯拉夫科夫斯基。

18岁的他在铜牌赛中独中两元，帮助球队4-0胜瑞典。北京冬奥会赛场，他共收获7粒进球，该成绩也追平冬奥会18岁以下球员的进球纪录。

斯拉夫科夫斯基在爆冷击败夺冠热门美国队的比赛中发挥出色，在这场堪称冬奥男子冰球最大冷门的比赛中，他为斯洛伐克队首开纪录。斯洛伐克队门将帕特里克·雷巴尔在比赛中的发挥也极为关键。

精彩语录

参加本届冬奥会之前，我们想的就是“他能打入一球吗？他之前在进球方面遇到了一些问题，遇进球荒。但是最终，他做到了。他在和优秀运动员的对抗中发挥越来越好，之后我们就把他安排在了第一线。如此表现对任何年轻球员而言都是极为出色的。”

斯洛伐克男子冰球教练克莱格·拉姆塞谈17岁明星球员拉夫科夫斯基，后者赢得历史性铜牌。

很难用语言形容此刻的感觉。冰球在芬兰是备受关注的运动。我们此前有几次距离夺冠很近，最终能够摘得金牌太开心了。我觉得我们今天打了一场好球，这就是我们的回报。

芬兰球员菲尔普拉在2-1胜ROC夺冠后接受采访时一时语塞。

我觉得队友们用行动证明了自己，我们有23位优秀的球员，这一路走来太有趣了。走出2018冬奥会的失利后如今摘得金牌太重要了，因为我们感受到了全世界的压力都压在我们肩膀上，赢得这枚金牌后让我们卸下了压力。

27岁的女子冰球明星萨拉·奈斯打破女子单届冬奥会进球纪录后称赞队友，她也摘得个人第五枚冬奥奖牌。

2022年北京冬奥会冰球完整奖牌列表

男子冰球

金牌：芬兰

银牌：ROC

铜牌：斯洛伐克

女子冰球：

金牌：加拿大

银牌：美国

铜牌：芬兰