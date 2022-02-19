2022年北京冬奥会自由式滑雪综述 - 顶级故事、瞬间、纪录

2022年北京冬奥会自由式滑雪包括13个竞赛项目，东道主中国队收获颇丰。谷爱凌是北京冬奥会期间顶流明星，她也用精彩、稳定的表现回馈了人们的关注，斩获2金1银。齐广璞、徐梦桃在男子和女子空中技巧个人项目上都夺得了金牌。

沃尔特·瓦尔贝里、贾卡拉·安东尼在雪上技巧项目上为瑞典和澳大利亚创造历史。挪威名将比尔克·鲁德成为男子自由式滑雪大跳台冬奥历史首金得主，美国队赢得了空中技巧混合团体赛首金。

瑞士自由式滑雪名将马蒂尔德·格雷莫摘得女子坡面障碍技巧金牌，决赛中击败了谷爱凌和凯莉·希尔达鲁，后两者分列亚季军。男子坡面障碍技巧比赛中，阿莱克斯·豪尔凭借90.01分的第1滑高分表现为美国赢得金牌。

在障碍追逐项目上，瑞士摘得男子组冠亚军，29岁的莱恩·雷格兹首次参加冬奥会即摘得金牌。世锦赛冠军阿莱克斯·费瓦今年已经36岁，是参加冬奥会该项目争夺的年龄最大选手，最终他摘得银牌。女子障碍追逐项目方面，瑞典队25岁的桑德拉·纳斯伦德摘得金牌，这也是她辉煌运动生涯当中唯一或缺的荣誉。

新西兰人尼科·波蒂厄斯在平昌冬奥会赢得男子U型场地技巧铜牌，四年后他在北京登上了该项目的最高领奖台，决赛第1滑滑出了93分的高分。

三大瞬间

1 - 谷爱凌的高光冬奥之旅

谷爱凌的北京冬奥会之旅以大跳台比赛开幕。她认为9年弹钢琴经历是她最终赢得金牌的助力。她表示：“我觉得我的每个动作都有节奏的，能和音乐搭配。耳边的风声、旋转时的速度感和气流变化，都是节奏的转变。”

大跳台之后，她在坡面障碍技巧项目上夺得银牌，最后在自己的强项U型场地技巧项目上无悬念夺金。U槽第2滑95.25分还不是她的上限。如此表现令谷爱凌无愧她冬奥顶流的身份，她的名字已经家喻户晓。

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谷爱凌庆祝夺得大跳台金牌 照片出自： 2022 Getty Images

2 - 雪上技巧新王者

名将的归来是冬奥会赛场喜闻乐见的桥段，但冬奥会同时也是新星崭露头角的舞台。比如对于沃尔特·瓦尔贝里就是如此。

21岁的瓦尔贝里此前从未赢得过世界杯冠军，而且两年间已经经历了3次膝盖手术。但即使如此，他的强势表现依旧无可阻挡。

瓦尔贝里在最终看到自己的总分83.23分时（比雪上技巧之王米凯尔·金斯伯里高1.05分）之后整个人都懵了，全世界都看到了他的表情。这枚奥运金牌是瓦尔贝里生涯收获的第一枚国际大赛雪上技巧奖牌，他甚至收到了瑞典首相的电话祝贺。

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沃尔特·瓦尔贝里庆祝夺得男子雪上技巧金牌 照片出自： 2022 Getty Images

3 - 中国选手包揽雪上技巧个人赛冠军

经历空中技巧混合团体赛错失金牌的遗憾后（摘得银牌），中国选手在个人赛中重整旗鼓，摘得男子、女子个人项目的金牌。

31岁的徐梦桃已经是世界杯赛场最成功的女子选手，决赛最后一跳，她以108.61分的成绩摘得金牌，20年空中技巧生涯终登冬奥最高领奖台。

在徐梦桃夺金的鼓舞下，同样第四次参加冬奥会的两届世锦赛冠军得主齐广璞同样发挥了自己的最佳状态，摘得金牌。他表示：“很开心大家能跟我在一起经历这一刻，我感觉大家都很开心、很兴奋。”

聆听： 谷爱凌做客Olympic Channel播客

徐梦桃终夺女子雪上技巧冠军 照片出自： 2022 Getty Images

精彩语录

我感觉自己既是美国人又是中国人。在成长过程中，我每年有25-30%的时间在中国度过。在我北京的家里就能看到这里的高塔。我的目标是将体育作为团结的力量。

谷爱凌在大跳台决赛后说道。

“坦白讲，这感觉就像是电影片段变成现实一样。我现在感觉自己在云端。我不知道如何解释这种感觉。这是我第一次登上大跳台领奖台，而且是冬奥会领奖台，这太棒了。”

科尔比·史蒂文森谈在大跳台冬奥首秀中赢得银牌。

“昨天真是太疯狂了，我居然进决赛了。但是今天是新的一天，我起床后感觉很有能量，那种感觉很好，整个人很兴奋。现在我已经收集了三色奖牌，很兴奋。我高兴的都快晕倒了。太疯狂了。”

马蒂尔德·格雷莫谈斩获女子坡面障碍技巧金牌。

北京冬奥会男子自由式滑雪大跳台银牌得主科尔比·史蒂芬森 照片出自： 2022 Getty Images

2022年北京冬奥会自由式滑雪完整奖牌榜

男子雪上技巧：

金牌：沃尔特·瓦尔贝里 (瑞典)

银牌：米凯尔·金斯伯里 (加拿大)

铜牌：堀岛行真 (日本)

女子雪上技巧：

金牌：贾卡拉·安东尼 (澳大利亚)

银牌：杰琳·考夫 (美国)

铜牌：阿娜塔西亚·斯米尔诺娃 (ROC)

女子大跳台

金牌：谷爱凌 (中国)

银牌：泰斯·勒德 (法国)

铜牌：马蒂尔德·格雷莫 (瑞士)

男子大跳台

金牌：比尔克·鲁德 (挪威)

银牌：科尔比·斯蒂文森 (美国)

铜牌：亨里克·哈劳特 (瑞典)

混合团体空中技巧

金牌：美国

银牌：中国

铜牌：加拿大

女子空中技巧

金牌：徐梦桃 (中国)

银牌：汉娜·胡斯科娃 (白俄罗斯)

铜牌：梅根·尼克 (美国)

女子坡面障碍技巧

金牌：马蒂尔德·格雷莫 (瑞士)

银牌：谷爱凌 (中国)

铜牌：凯莉·希尔达鲁 (爱沙尼亚)

男子坡面障碍技巧

金牌：阿莱克斯·豪尔 (美国)

银牌：尼克·戈佩尔(美国)

铜牌：杰斯佩·特雷德 (瑞典)

男子空中技巧

金牌：齐广璞 (中国)

银牌：亚历山大·阿布拉门科 (乌克兰)

铜牌：伊利亚·布罗夫 (ROC)

女子障碍追逐

金牌：桑德拉·纳斯伦德 (瑞典)

银牌：玛丽埃尔·汤普森 (加拿大)

铜牌：达妮埃拉·麦耶尔 (德国)

女子U型场地技巧

金牌：谷爱凌 (中国)

银牌：凯茜·夏普 (加拿大)

铜牌：蕾切尔·卡克 (加拿大)

男子障碍追逐

金牌：莱恩·雷格兹 (瑞士)

银牌：阿莱克斯·费瓦 (瑞士)

铜牌：谢尔盖·里齐克 (ROC)

男子U型场地技巧

金牌：尼科·波蒂厄斯 (新西兰)

银牌：大卫·怀斯 (美国)

铜牌：阿莱克斯·费雷拉 (美国)