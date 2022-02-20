2022年北京冬奥会花样滑冰综述 - 顶级故事、瞬间和纪录

“火箭人”陈巍新王登基，隋文静/韩聪没有辜负东道主的期待，2022年北京冬奥会花样滑冰赛场诞生了无数精彩的瞬间。

经历过2018年平昌冬奥会和的心碎后，陈巍、“葱桶”组合、加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙组合本届冬奥的目标都是完成自我救赎，他们在首都体育馆做到了，实现了多年来的梦想。

安娜·谢尔巴科娃无法相信自己赢得了奥运冠军，即使她在自由滑比赛中的节目在完成度和难度上均为上乘。她的队友亚历山大·特鲁索娃收获银牌，在自由滑比赛中完成了五个四周跳。

团体赛比赛中ROC凭借精彩发挥位居第一，美国队和日本队分列第二和第三。本届冬奥会是团体赛第三次亮相冬奥赛场。*单人滑和团体赛成绩均为临时的。

让我们一起回顾过去两周首都体育馆花滑赛场上的精彩画面。

项目回顾：陈巍、谢尔巴科娃斩获单人滑冠军

男子单人滑

距离平昌冬奥会自己灾难般的短节目表现已经过去四年了，陈巍北京之旅已经做好了登基的准备。身为三届世锦赛冠军的他在短节目比赛过后就取得了领先优势，此后就没有给对手任何机会。在自由滑比赛中，他在埃尔顿·约翰《火箭人》的乐曲中发挥出色，摘得冠军。2020年洛桑冬青奥会冠军键山优真（日本）摘得银牌，平昌冬奥会亚军宇野昌磨位列季军，连续第二届冬奥会摘得奖牌。成为历史上第七位赢得冬奥男子自由滑冠军的美国运动员。也是自2010年温哥华冬奥会的埃文·莱萨塞克之后首位赢得男子单人滑冠军的美国选手。

日本巨星羽生结弦在比赛中挑战从未有人完成过的阿克塞尔四周跳，最终位列第四。

女子单人滑

女子单人滑赛场笼罩兴奋剂疑云，短节目排名第一的卡米拉·瓦里耶娃最终未能在自由滑比赛中展现自己的实力，比赛中失误连连。最终她17岁的队友谢尔巴科娃继世锦赛夺冠之后再夺奥运冠军，后者的两个节目几乎没有瑕疵。

特鲁索娃的自由滑以四周跳闻名，最终她摘得了银牌。日本选手坂本花织凭借经验以及连续三周跳动作摘得铜牌，相较于平昌冬奥会第6的成绩进步明显。这枚奖牌也是日本女子单人滑历史上的第四枚奖牌。

她的同胞樋口新叶在本届冬奥会上成为第五位成功在奥运赛场完成阿克塞尔三周跳的女子运动员，她在短节目和自由滑比赛中均完成了这个动作，最终获得第五。

双人滑

平昌冬奥会上，隋文静/韩聪位居亚军泪洒赛场，这一次他们再次流泪但心境完全不同。平昌冬奥会上，他们位居亚军，以0.43分的差距败给了萨甫琴柯/马索特组合，收获银牌。

这一次，主场作战的他们在本届冬奥会花滑最后一项比赛的争夺中收获完全不同的结局，凭借在自由滑比赛中展现罕见的四周动作锁定冠军，领先优势同样不足1分。两对ROC组合分列亚军和季军。塔拉索娃和莫洛佐夫收获银牌，米希娜/加利亚莫夫摘得铜牌。

冰舞

冰舞比赛中还有比帕帕达基斯/西泽龙更强大的组合吗？身为四届世锦赛冠军的法国组合在第二届冬奥会之旅上实力超群，虽然疫情期间参赛不多，但这不影响他们的赛场表现。最终轻松摘得北京冬奥会冠军。世锦赛卫冕冠军维多利亚·西尼齐娜和尼基塔·卡察拉波夫获得银牌，美国组合麦迪逊·胡贝尔和扎克·多诺霍收获铜牌。

和隋文静/韩聪一样，帕帕达基斯、西泽龙组合和四年前的银牌相比，最终更进一步。

大心脏 - 享受当下

隋文静/韩聪为东道主中国队斩获20年来的第6枚冬奥会奖牌，也是第2枚金牌。韩聪表示很多人由于他们身材原因并不看好他们，但是教练赵宏博（2010年冬奥会冠军）对他们的支持相当坚定。

“从小就没人相信我们能够在双人滑中取得成绩，因为我们的身材原因。现在我们是奥运冠军了。这是一场梦幻之旅，我们想向人们证明我们能够做到。只需要勇敢迈出第一步。”

帕帕达基斯/西泽龙赛后则试着接受夺冠的现实，帕帕达基斯赛后表示：“我感觉我就在看自己人生的电影，”

二人确实参与了影片的录制，在Olympics.com的系列纪录片《On Edge》中可以看到他们的身影。该纪录片纪录了花滑运动员备战北京冬奥会的历程。第13集将于3月中旬发布。

奥运会的压力是真实存在的，即使是多年征战赛场的老将同样也会感到紧张。西泽龙赛后接受法国电视台采访时表示：“我人生中从未如此紧张过，但是这也让我感受了平静。我们知道我们永远可以相信自己的训练，相信我们自己。我们已经搭档了17-18年，这份默契值得信任。但尽管如此依然非常紧张。”

下一步计划？帕帕达基斯表示：“现在没有未来计划。”

2022年北京冬奥会奖牌榜

花花团体赛

金牌 - ROC

银牌 - 美国

铜牌 - 日本队

男子单人滑

金牌 - 陈巍（美国）

银牌 - 键山优真（日本）

铜牌 - 宇野昌磨（日本）

女子单人滑

金牌 - 安娜·谢尔巴科娃（ROC）

银牌 - 阿莱克桑德拉·特鲁索娃（ROC）

铜牌 - 坂本花织（日本）

双人滑

金牌 - 隋文静/韩聪（中国）

银牌 - 塔拉索娃/莫洛佐夫（ROC）

铜牌 - 米希娜/加利亚莫夫（ROC）

冰舞

金牌 - 帕帕达基斯/西泽龙（法国）

银牌 - 维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡察拉波夫（ROC）

铜牌 - 麦迪逊·胡贝尔/扎克·多诺霍（美国）