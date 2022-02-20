2022年北京冬奥会冰壶综述 - 顶级故事、瞬间、纪录

2022年北京冬奥会冰壶比赛中什么都不缺。更多新国家开始参与到这项运动的竞争当中，冬奥男子冰球历史上第一次通过加赛决出冠军。英国代表团本届冬奥会唯二的奖牌，全部出自冰壶运动。

众所周知冰壶运动被称为冰上国际象棋，冰壶比赛在2月4日精彩夺目开幕式前两天拉开帷幕，比赛数量多。冰壶比赛的戏剧性随着混双项目的出现而达到高潮——该项目在北京冬奥会上第二次亮相冬奥会。首次参赛的意大利组合从循环赛开始到决赛夺冠，保持全胜！

随着男子/女自赛事的开始，参赛队伍逐渐减少，比赛一直持续到2月20日的最后一天，英国赢得了女子冰壶金牌。之前一天，瑞典获得了男子金牌。瑞典是唯一一个在冰壶三项比赛中都获得奖牌的国家。

三大时刻

1- 意大利新人不败夺冠震惊世界

意大利未料到自己做为冰壶项目的后起之秀能够在2022年北京冬奥会冰壶项目上赢得金牌。

斯特凡尼娅·康斯坦蒂尼和阿莫斯·莫萨纳这对组合不仅代表意大利首次亮相冬奥会冰壶赛场，更是势不可挡的以连胜战绩夺金，11胜0负。

在国家游泳中心举行的决赛中，这对意大利组合以8-5的比分击败了挪威实力组合克里斯汀·斯卡斯利恩和马格努斯·内德雷戈滕，登上最高领奖台。下一届2026年米兰科尔蒂纳冬奥会将在意大利举行，他们能否卫冕值得关注。

意大利庆祝冰壶夺冠 照片出自： Justin Setterfield

2 – 瑞典选手尼克拉斯·埃丁终于夺冠

瑞典队长尼克拉斯·埃丁在前三届冬奥会上连续获得第四、第三和第二名后，终于获得了他梦寐以求的奥运金牌。他的队中包括奥斯卡·埃里克森(他作为冰壶运动员创造了获得最多冬奥会奖牌的纪录，4枚）。在冬奥会历史上第一次以附加赛分出胜负的男子决赛中，以5-4击败了英国。英国队的银牌是他们在2022年北京冬奥会上的第一枚奖牌，在北京冬奥会倒数第二天获得。

瑞典冰壶队尼克拉斯·埃丁 照片出自： Richard Heathcote/Getty Images

3 – 英国赢得女子冰壶金牌

冬奥会最后一天，英国女子冰壶队赢得了英国代表团本届赛事的第一枚金牌。伊芙·缪尔黑德赢得了世锦赛大满贯，并在2014年索契冬奥会上获得了一枚奥运会铜牌（她成为了最年轻的奥运会奖牌得主）。她的球队在2018年平昌冬奥会上止步于半决赛无缘金牌赛。在铜牌争夺战中，他们对阵日本队并以3-5告负，最终排名第四。

这次在北京冬奥会的决赛中面对同一竞争对手，缪尔黑德和她的团队没有犯任何错误以10-3的最终比分赢得了奥运金牌。

英国赢得女子冰壶金牌 照片出自： 2022 Getty Images

精彩语录

我不再在店里工作了。我在意大利警察运动队，从现在开始冰壶就是我的工作。

意大利运动员斯特凡尼娅·康斯坦蒂尼在赢得冰壶混合团体金牌后谈是否仍将担任零售店员。

这是这场疯狂比赛的结局，半决赛和决赛都是令人难以置信的精彩和艰难。我们一直战斗到最后，两场比赛中的许多情况下都是以几毫米之差获胜。这感觉太疯狂了，站在领奖台之前我不得不一直问别人，‘我们赢了，对吗？’

瑞典选手尼克拉斯·埃丁在连续三届冬奥会上获得第四、第三和第二名后，不敢相信自己最终赢得了金牌。

薇姬·赖特有点像球队中的妈妈。她是一名护士，我们必须向她在疫情期间所做的一切脱帽致敬。在疫情期间她一直在医院当护士，并且仍然坚持每周工作几天。她非常关心每个人。她努力帮助别人。

伊芙·缪尔黑德作为队长受到广泛关注，赛后她向队友致敬，特别是薇姬·赖特。

2022年北京冬奥会冰壶奖牌榜

混合团体

金牌：斯特凡尼娅·康斯坦丁尼，阿莫斯·莫桑奈尔（意大利）

银牌：克丽斯廷·斯卡斯利恩，芒努斯·内德雷戈滕（挪威）

铜牌：阿尔米达·德瓦尔，奥斯卡·埃里克松（瑞典）

女子团体

金牌：伊芙·缪尔黑德，薇姬·赖特，珍妮弗·多兹，黑莉·达夫（英国）

银牌：吉田夕梨花，铃木夕湖，吉田知那美，藤泽五月（日本）

铜牌：安娜·哈塞尔伯格，萨拉·麦克马努斯，艾格尼丝·克诺亨豪尔，索菲娅·玛贝尔格斯（瑞典）

男子团体

金牌：丹尼尔·芒努松，克里斯托弗·松德格伦，拉斯穆斯·弗拉纳，奥斯卡·埃里克森，尼克拉斯·埃丁（瑞典）

银牌：布鲁斯·莫阿特，哈米·麦克米伦，博比·拉米，格兰特·哈迪（英国）

铜牌：马克·尼科尔斯，布雷特·加伦特，马克·肯尼迪，拉德·古休（加拿大）