2022年北京冬奥会越野滑雪综述 - 顶级故事、瞬间、纪录

越野滑雪仍然是挪威在冬季奥运会上取得成功的主要推动力。他们在这项运动中取得的成就很高，以至于与2018年平昌冬奥会的14枚奖牌相比，他们在2022年北京冬奥会上斩获的8枚奖牌可能看起来平谈无奇。

2022年北京冬奥会上给挪威带来严峻挑战的运动员之一是ROC运动员亚历山大·博利舒诺夫。他在参加的所有五个项目中都获得了奖牌，包括3枚金牌、2枚银牌和1枚铜牌。约翰内斯·赫斯弗洛特·克莱博以4枚奖牌紧随其后，但这位挪威明星在长距离项目上是弱势。芬兰选手伊沃·尼斯卡宁也表现出色，获得3枚奖牌，金牌、银牌和铜牌各一枚。

女子赛事中同样也出现了几位多枚奖牌得主，例如ROC选手娜塔丽娅·涅普里亚耶娃，瑞典选手约娜·松德林和玛娅·达尔奎斯特、挪威选手特蕾丝·约豪格、德国选手维多利亚·卡尔和卡塔琳娜·亨尼希。

重温2022年北京冬奥会越野滑雪的巅峰时刻，这项运动考验每个参与者的极限。

三大瞬间

女子团体短距离德国夺金

2022年北京冬奥会上一大亮点就是德国女队，她们获得了两个团体赛事的奖牌。在女子团体短距离比赛中，她们奉献了这项运动历史上最精彩的场面之一，德国队领先瑞典队和ROC队，领先优势不足1秒。

最不可思议的是，结束比赛的滑雪运动员维多利亚·卡尔本不应该参加团体赛。她替代了退出比赛的凯瑟琳·绍尔布赖。

“我们最终获得了一枚金牌，这太不可思议了，太特别了。我认为这对我们非常重要，尤其是在获得女子4×5公里接力银牌之后，这对德国越野滑雪非常重要，”金牌得主凯卡塔琳娜·亨尼希说。

北京冬奥会女子团体赛中，维多利亚·卡尔抵达终点 照片出自： Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

亚历山大·博利舒诺夫：金牌和金靴

在第一次越野滑雪比赛—滑雪马拉松比赛（男子30公里和女子15公里）后首先感到如释重负。拥有14个世界冠军头衔的挪威选手特蕾丝·约海于格在冬奥会的首个奖牌项目中赢得了她的第一枚奥运金牌。亚历山大·博利舒诺夫（ROC）对自己取得胜利非常满意，四年前他在2018平昌冬奥会上获得了3枚银牌和1枚铜牌。

“我的喜悦之情无法用言语表达。我仍然没有意识到我是真正的奥运冠军。博利舒诺夫说：“上个月，我非常相信自己，明白自己必须成为一名奥运冠军，我特别高兴我能够在这里的第一场比赛中做到这一点。

他一点也没有料到他在北京冬奥会上将获得4枚奖牌。在最后一场50公里集体出发比赛（由于天气原因最后变成了30公里赛）之后，他穿着闪亮的金色靴子庆祝胜利。

亚历山大·博利舒诺夫在50公里集体出发比赛中穿金靴 照片出自： Matthias Hangst/Getty Images

伊沃·尼斯卡宁排队等候祝贺哥伦比亚滑雪选手金塔纳

在赢得男子15公里传统技巧比赛并获得他的第3枚奥运金牌后，芬兰越野明星伊沃·尼斯卡宁本可以与队友庆祝甚至休息一下，但他选择站在接近终点线的地方，等待最后一位完成比赛的哥伦比亚选手卡洛斯·安德烈斯·金塔纳，并与他分享# StrongerTogether moment。

“我说，‘干得好’。作为运动员你需要尊重对方。每个人都为站在这里做了很多努力，带他跨过终点线意味众多。

“在这些奥运会赛场上，你需要尊重。较小的国家没有好的国家那么多预算。尼斯卡宁告诉记者：“作为一名滑雪运动员参加奥运会，每个人都应该为自己感到骄傲。”。

经典语录

那天之后，博利舒诺夫在我脑海中存在了5天，但是现在他已经离开了。

芬兰选手伊沃·尼斯卡宁在男子15公里传统技术比赛中击败ROC选手博利舒诺夫后表示。五天之前，博利舒诺夫曾经在双追逐比赛中击败过他

这对德国太重要了，太疯狂了。我们来参加冬奥会时没有人跟我们说我们能赢得金牌。但是今天我们摘得了金牌，有点难以置信。

德国队的维多利亚·卡尔女子团体短距离比赛中击败瑞典队和ROC后如是说。

每次出行我都会带一个装备包，里面是学靴、手套等等。然后我还有一个放面包的袋子，里面放着很多面包。我不知道有多少个，但是我觉得在20个左右。它对我很重要，每次出行如果没有带那个面包袋，我的胃口就容易出问题。

挪威选手约翰内斯·赫斯弗洛特·克莱博经常带着祖母烤的面包参加世界各地的比赛

2022年北京冬奥会越野滑雪奖牌榜

女子7.5公里 + 7.5公里双追逐

金牌：特蕾丝·约海于格（挪威）

银牌：娜塔丽娅·涅普里亚耶娃（ROC）

铜牌：特雷莎·施塔德勒贝尔（奥地利）

男子15公里 + 15公里双追逐

金牌：亚历山大·博利舒诺夫（ROC）

银牌：丹尼斯·斯皮佐夫（ROC）

铜牌：伊沃·尼斯卡宁（芬兰）

女子短距离自由技术

金牌：约娜·松德林（瑞典）

银牌：马娅·达尔奎斯特 （瑞典）

铜牌：杰茜·迪金斯（美国）

男子短距离自由技术

金牌：约翰内斯·赫斯弗洛特·克莱博（挪威）

银牌：费代里科·佩莱格里诺（意大利）

铜牌：亚历山大·捷连捷夫（ROC）

女子10公里传统技术

金牌：特蕾丝·约海于格 （挪威）

银牌：尔图·尼斯卡宁（芬兰）

铜牌：克丽丝塔·帕尔马科斯基 （芬兰）

男子15公里传统技术

金牌：伊沃·尼斯卡宁（芬兰）

银牌：亚历山大·博利舒诺夫（ROC）

铜牌：约翰内斯·赫斯弗洛特·克莱博（挪威）

女子4x5公里接力

金牌：ROC

银牌：德国

铜牌：瑞典

男子4x10公里接力

金牌：ROC

银牌：挪威

铜牌：法国

女子集体短距离传统技术

金牌：德国

银牌：瑞典

铜牌：ROC

男子集体短距离传统技术

金牌：挪威

银牌：芬兰

铜牌：ROC

男子50公里集体出发自由技术（因天气原因改为30公里)

金牌：亚历山大·博利舒诺夫（ROC）

银牌：伊万·亚基穆什金（ROC）

铜牌：西蒙·赫格斯塔德·克吕格尔（挪威）

女子30公里集体出发自由技术

金牌：约豪格（挪威）

银牌：杰西·迪金斯（美国）

铜牌：科尔图·尼斯卡宁（芬兰）